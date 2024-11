Dorival chama laterais Alex Telles e Dodô para jogo da seleção contra o Uruguai

Esportes

Aos 61 anos, o comandante campeão sul-mato-grossense nesta temporada, tem a missão de estruturar o Operário em uma temporada cheia de desafios com o Brasileirão Série D, Copa do Brasil e a Copa Verde

O técnico do Operário Futebol Clube, Leocir Dall'Astra Gerson Oliveira/Correio do Estado

Campeão estadual nesta temporada, o Operário Futebol Clube anunciou o retorno do técnico Leocir Dall'Astra para comandar a equipe no Campeonato Sul-Mato-Grossense, na Copa do Brasil e na Copa Verde de 2025. O experiente treinador, que conquistou gradualmente a confiança do torcedor, chega a Campo Grande para participar da montagem do elenco, ao lado do diretor executivo Renné Franco, contratado no último dia 9 de outubro.

Em outubro, a reportagem do Correio do Estado antecipou que as conversas com Dall’Astra estavam adiantadas, embora o comandante de 61 anos tivesse outras propostas na mesa.

“Estamos conversando com Leocir e é bem possível que consigamos assinar um novo contrato com ele. O que falta mesmo é ajustar algumas questões financeiras. Ele também recebeu sondagens de outros clubes, mas seu retorno ao comando da equipe para 2025 está bem encaminhado”, disse o presidente Nelson Antônio da Silva ao Correio do Estado no dia 9 de outubro.

Além de Dall’Astra, o clube também anunciou a contratação do auxiliar técnico Leandro Nunes, que tem experiência em clubes como União Frederiquense (RS), Capital FC (DF), Cruzeiro (RS) e Bagé (RS).



Quem é Leocir Dall'Astra

Natural de Getúlio Vargas (RS), Leocir Dall'Astra, aos 61 anos, tem vasta experiência em times do Rio Grande do Sul, começando a carreira pelo Passo Fundo (RS).

Em sua carreira, Dall'Astra passou pelo ASA (AL) e conquistou, em 2015, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, pelo Ypiranga de Erechim (RS). Logo depois, passou pelo Treze (PB) e pelo Operário Vargem Grande (MT). Entre 2022 e 2023, comandou o Pelotas (RS), até chegar ao Operário nos últimos jogos da Série D.

A sua primeira passagem pelo Galo de Campo Grande, quando assumiu a equipe em alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Nesta temporada, o Operário não conquistou a confiança do torcedor e finalizou o ano com derrotas.

Incomodado pela campanha na Série D, o técnico retornou em 2024 querendo mostrar trabalho, ajudando na reconstrução do elenco.

Com isso, as vitórias começaram a aparecer, e Dall'Astra conquistou aos poucos a confiança do torcedor com suas entrevistas sinceras, culminando com o 13º título sul-mato-grossense, seu primeiro título em Mato Grosso do Sul.

Após o fim do estadual deste ano, Leocir Dall'Astra deixou o Operário e voltou a comandar o Bagé no Gauchão Série A3. Com 5 vitórias em 10 jogos, ele deixou a equipe gaúcha na metade da tabela, sem classificação para a segunda fase do estadual.

Quando o elenco será apresentado

Durante a reunião arbitral na tarde desta quarta-feira (13), o presidente do Operário divulgou que o elenco e a comissão técnica para a temporada de 2025 serão apresentados ao torcedor somente no dia 27 de dezembro, em um evento que será divulgado em breve.

Assine o Correio do Estado.