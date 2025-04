Douradense marca dois, mas não evita "pipocada" do São Paulo na Libertadores

Douradense Ferreirinha marcou dois gols no empate entre São Paulo e Alianza Lima, do Peru - Foto: Rubens Chiri / São Paulo

Pela Libertadores, o douradense Ferreirinha, de 27 anos, brilhou no primeiro tempo com dois gols, mas não conseguiu evitar vacilo do São Paulo diante do Alianza Lima, do Peru, no Morumbi, na capital paulista, na noite desta quinta-feira (10).

Após vencer o Talleres (ARG) na estreia, o tricolor tinha dois desfalques importantes para a segunda rodada: Oscar e Lucas Moura, ambos lesionados. Com isso, Zubeldía optou por iniciar com Ferreirinha na ponta-esquerda, ao lado de Calleri e Luciano.

Diante da pressão são-paulina no começo do jogo, o sul-mato-grossense poderia ter aberto o placar aos 27 minutos, se o camisa 9 não tivesse sido “fominha” e chutado para o gol ao invés de tocar a bola para ele, que estava livre de marcação.

Porém, pouco tempo depois, ele recebeu de Luciano e fez uma ótima jogada individual tirando dois marcadores adversários e finalizando na saída do goleiro. 1x0 para o tricolor no Morumbi. Quente na partida, o ponta faria mais um quatro minutos depois, após receber cruzamento "na medida" de Marcos Antônio e cabecear no canto do gol defendido por Billy Viscarra. Veja os dois gols:

O São Paulo, vencendo por 2x0, parecia que poderia até ampliar esse placar no segundo tempo, mas não foi o que aconteceu. Mesmo marcando os dois gols, Ferreirinha é substituído com 20 minutos da etapa final.

Coincidentemente, 60 segundos depois, o Alianza Lima chegaria ao gol após bela troca de passes e finalização perfeita de Erick Castillo. Aos 31 minutos, a equipe peruana chegou ao empate com uma “meia-bicicleta” de Quevedo. O tricolor ensaiou uma pressão no final da partida, mas sem sucesso e um ponto para ambos os times.

Muito criticado por substituir Ferreirinha tão cedo, Zubeldía explicou na entrevista pós-jogo que ficou com receio do ponta se machucar e, com isso, perder as futuras partidas da equipe.

“O Ferreirinha corria risco de lesionar muscularmente jogando mais tempo. Você sabe a quantidade de lesionados que temos? Quer que lesione mais um? Cada vez que é exigido mais tempo que o normal, sofre lesões musculares, perde 5/6 partidas. Não posso permitir que se machuquem mais pontas, tenho poucos pontas”, disse o técnico argentino.

Já o douradense lamentou o empate, citou o que faltou ao São Paulo sair com os três pontos e “comemorou” os gols feitos, os primeiros nesta temporada.

“Faltou um pouco de catimba. Da mesma maneira que todos os times que jogam a Libertadores. Sobre o gol, é o que eu estava procurando na temporada, ainda não tinha feito. Hoje fui feliz de fazer dois, mas fica o sentimento de derrota porque saímos na frente com dois gols, tomamos o empate. Se é o contrário, se a gente empata na Argentina e ganha aqui hoje, esses mesmos quatro pontos, estaríamos mais felizes do que estamos hoje”, afirmou o Ferreirinha.

Como disse o douradense acima, o São Paulo chegou aos quatro pontos na competição e “estagnou” na segunda colocação do Grupo D, atrás do Libertad, do Paraguai, que venceu nas duas primeiras rodadas. Valendo a liderança, o tricolor paulista enfrenta a equipe paraguaia no dia 23 de abril, às 20h30 (horário de MS), fora de casa.

Craque Neto x Ferreirinha

No Donos da Bola desta quinta-feira, o ex-jogador Neto prometeu apresentar o programa de “tanguinha” caso Ferreirinha fizesse 10 gols neste ano. Essa promessa aconteceu após o apresentador ironizar uma harmonização facial feita pelo douradense em plena rede nacional.

“Nesse ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho pelado aqui. Se a Band deixar, eu venho de tanguinha de oncinha”, afirmou Neto.

Após a partida e os dois gols feitos, o jogador são-paulino foi questionado sobre a “brincadeira” do comunicador, mas foi sincero ao dizer que nunca se importou muito com a meta de gols, e sim em ajudar o São Paulo como for.

“Muitas pessoas me mandaram, mas eu não cheguei a abrir porque eu estava concentrado para o jogo. Ele (Neto) tem o jeito dele lá e está tudo bem. Eu não tenho essa meta. Sempre tento fazer o máximo de gols possíveis. Hoje saiu dois e isso dá confiança para os próximos jogos. Eu sempre tento fazer o máximo de gols possíveis. Então não é por causa do Neto ou de ninguém. É para mim, é para o São Paulo, então meu foco sempre vai ser esse”, disse o jogador na zona mista.

Com os dois marcados contra o Alianza Lima, Ferreirinha está com dois gols nesta temporada, já que passou “zerado” no Campeonato Paulista. Com a camisa do São Paulo, o douradense marcou justamente 10 gols, em 62 partidas, além de duas assistências.

Trajetória - Ferreirinha

Nascido em Dourados no dia 31 de dezembro de 1997, Aldemir dos Santos Ferreira, conhecido apenas como Ferreira ou Ferreirinha, começou sua trajetória nas categorias de base do Operário Atlético Clube, de Caarapó, entre 2011 e 2013, participando de campeonatos municipais e estaduais.

Em 2014, com 16 anos, o atleta ingressou na base do Grêmio, de Porto Alegre (RS). Porém, foi emprestado para quatro clubes de menor expressão: São Luiz (RS), Toledo (PR), Cianorte (PR) e Aimoré (RS).

A partir de 2019, Ferreirinha integrou o elenco profissional do clube, quando o time era comandado pelo ídolo gremista Renato Gaúcho. Com a camisa do tricolor gaúcho, atuou em 162 partidas, marcou 27 gols e distribuiu 22 assistências. Em 2022, o Grêmio anunciou que o douradense seria o camisa 10, junto com a renovação do contrato.

Em janeiro do ano passado, foi vendido ao São Paulo por R$ 22 milhões por 65% dos seus direitos econômicos, onde permanece até hoje. No site Transfermarkt, especializado no mercado do mundo do futebol, Ferreirinha vale cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões na cotação atual).

