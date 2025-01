MPMS abre inquérito para apurar segurança de estádio em Campo Grande

Estádio Jacques da Luz virou o principal palco futebolístico de Campo Grande com o Morenão parado' - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A seis dias do início do estadual, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil para apurar as condições de segurança do Estádio Jacques da Luz, principal palco esportivo neste momento em Campo Grande, com o Morenão “abandonado” há anos.

Segundo consta no documento do órgão fiscalizador, os motivos para a abertura do inquérito são, principalmente, para “a proteção e a defesa do consumidor” e “necessidade de garantir condições gerais de segurança”, salientando que o Campeonato Sul-Mato-Grossense começa em menos de uma semana e o estádio deve receber o jogo entre Operário e Águia Negra, no sábado (18), às 16h.

Na notificação enviada à Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), o MPMS solicita alguns documentos para prosseguir com a apuração, como:

Laudo de segurança de segurança (Instrumento de Verificação de Plano Básico de Segurança), emitido pela Polícia Militar, referente ao Estádio Municipal Jacques da Luz Filho (Estádio das Moreninhas), com validade para o período do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2025;

Apólice de seguro tendo como beneficiário espectador-consumidor e referente ao Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2025;

Laudo de condições sanitárias e higiene, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal, referente ao Estádio Municipal Jacques da Luz Filho (Estádio das Moreninhas), com validade para o período do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2025;

Comprovante de disponibilização de médico, de profissionais de enfermagem e de ambulância por parte Associação Atlética Portuguesa MS e com vigência para o período do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2025.

O órgão recomenda que, enquanto os documentos solicitados acima não forem apresentados por parte da entidade sul-mato-grossense de futebol, não tenha a presença de torcedores no local, ou seja, há risco da estreia do Operário não ter público.

Não é novidade

Antes do começo da segunda divisão estadual no final de agosto, o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar as condições de segurança para os torcedores. Na ocasião, a 25ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande informou que o certificado dos Bombeiros venceu em 13 de agosto e ainda não foi renovado.

Segundo a promotoria, os laudos visavam o Plano de Segurança, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, que deve ser acompanhado do AVCB.

Reforma

Com o piso irregular e fofo, o gramado rapidamente caiu na crítica de torcedores e jogadores devido à sua superfície irregular e ao gramado alto e inadequado.

Devido ao alerta e às reclamações dos jogadores, o Estádio Jacques da Luz foi fechado para a reforma do gramado. Ele foi liberado no dia 28 de fevereiro de 2024 para o jogo da Copa do Brasil.

Por isso, o gramado não estava pronto para o Campeonato Estadual deste ano, e prometeram reformar o campo para o estadual de 2025.

Porém, as eleições municipais atrasaram o projeto, e atualmente há apenas uma preparação do gramado. A reforma do piso só será possível após o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025.

