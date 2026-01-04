Na estreia da Copinha, Ivinhema cede empate no final do jogo contra time paulista

Próxima partida do Ivinhema será na quarta-feira (7), contra o Real-RS - Reprodução: rede social do Ivinhema FC

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após o Naviraiense perder o primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem (3), para o Assisense por 2 a 0, hoje (4) foi a vez do Ivinhema entrar em campo na tarde para representar Mato Grosso do Sul. O Azulão enfrentou o Referência Futebol Clube, time que joga dentro de casa, na cidade de Embu das Artes, interior paulista.

No estádio Hermínio Espósito, a bola começou a rolar às 13h (horário de Brasília). O time sul-mato-grossense saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo, com um gol contra do zagueiro Pedro Henrique Monteiro, que tentou recuar a bola para o goleiro Vinicius Alves, mas acabou errando o passe.

Quando parecia estar caminhando para conquistar os 3 pontos na Copinha, o jogador Allan Kennedy, que estava mancando durante a partida, arrancou entre os defensores do Ivinhema e conseguiu um pênalti aos 41 minutos do segundo tempo. Igor Jesus converteu a cobrança, deslocando o goleiro e empatando a partida aos 44 minutos.

No final do jogo, aos 49 minutos, o time do Ivinhema ainda teve uma última chance de vencer a partida, quando o jogador acertou a trave e o duelo terminou em 1 a 1. Na próxima rodada, a equipe sul-mato-grossense enfrenta o Real, do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (7), às 15h15 (de Brasília).

Naviraiense

Em fases de grupos, o time de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande, não teve a melhor estreia. Com derrota para o Assisense, time da casa onde foi o jogo, o clube de MS levou dois gols e teve uma expulsão ainda no início do segundo tempo, aos 13 minutos.

O primeiro gol do time de Assis saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, apesar da vantagem, o Naviraiense teve chances de empatar o jogo antes da expulsão do jogador do seu time.

No segundo tempo, após um lance no campo de defesa, envolvendo o meia Yago Tapanache, do Naviraiense, e o autor do primeiro gol do Assisense, Lucas Pelé, resultou na expulsão do jogador de Yago.

O segundo gol, marcado por João Sacca, aos 33 minutos do segundo tempo, encerrou o placar final do jogo.

No grupo 7, o Naviraiense ainda pode recuperar os pontos nos próximos dois jogos da fase de grupos e conseguir avançar para a próxima fase.

O time retorna à campo no jogo que enfrentará o Athletic Club, time de São João del-Rei (MG), na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, às 20h no horário de Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado