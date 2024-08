Olimpíadas 2024: Bárbara Domingos brilha e vai à 1ª final olímpica brasileira na ginástica rítmica

A ginasta brasileira Bárbara Domingos, de 24 anos, conquistou um feito inédito para o país: a classificação para a final do individual geral da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com uma performance consistente em todos os aparelhos - bola, arco, maças e fita -, a atleta assegurou sua vaga entre as dez melhores da competição.

Até esta quinta-feira (08), o melhor resultado do Brasil na modalidade tinha sido na Rio-2016, quando Natália Gaudio ficou na 23ª colocação, do qual somente as dez melhores se classificam para a final. Somando todas as apresentações, Bárbara ficou em oitavo, com 129,750. A primeira colocada foi a italiana Sofia Raffaeli, com 139,100. A brasileira tirou:

Bola: 33.100

Arco: 34,750

Fita: 31,700

Maça: 30,200

"Lógico que eu esperava uma pouco mais da maça, infelizmente teve uma queda. Independente disso, eu sabia que podia ir para final. Mesmo que eu não estivesse, já estaria muito feliz só de estar aqui, representando o meu País e demonstrando o meu trabalho", disse a atleta ao SporTV. Ela ainda comentou que sabe que sua chance de medalha é pequena, mas que vai aproveitar o momento.

A brasileira se destacou pela precisão e beleza de seus movimentos, combinadas com uma expressividade que encantou o público e os juízes. Sua classificação é resultado de anos de dedicação e treinamento intenso, e representa um marco para a ginástica rítmica brasileira.

Com essa conquista, Bárbara Domingos coloca o Brasil no mapa da ginástica rítmica mundial e inspira novas gerações de atletas. A final do individual geral será amanhã, sexta-feira (09), às 09h30 (horário de Brasília);