Operário vence nos pênaltis e está na 3ª fase da Copa do Brasil Feminina

Em terras paraenses, no icônico Estádio Mangueirão, o Operário eliminou o Remo (PA) nos pênaltis e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil Feminina, com muita emoção e frieza das jogadoras operarianas.

No tempo regulamentar, as equipes fizeram um gol cada, ambos no primeiro tempo. O time da casa saiu na frente em cobrança de falta de Carol. Porém, aos 41 minutos, a lateral Camila Belém fez boa jogada pela direita e cruzou para Alessandra, que venceu a goleira adversária e empatou a partida, placar que seguiria até o final do jogo.

Já nos pênaltis, o Remo desperdiçou duas cobranças, com direito a uma defesa da arqueira operariana Lorrayne. Do outro lado, as meninas do Galo estavam inspiradas e tiveram 100% de aproveitamento, com a penalidade decisiva convertida pela autora da assistência e capitã Camila Belém, que bateu no canto e definiu a classificação do Operário.

Após a conquista de mais um feito histórico para o futebol feminino sul-mato-grossense, a goleira Lorrayne exaltou a superação durante a partida. “Sei que não fiz uma boa partida e falhei no gol delas, mas consegui me redimir nas cobranças de pênaltis e ajudar na classificação. Eu trabalho muito para isso e agora vamos em busca do acesso”.

Agora, o Operário aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - ainda sem data definida - para saber quem enfrenta na próxima fase. Agora, segundo o regulamento, o adversário será uma equipe da primeira divisão nacional, como Corinthians (SP), Palmeiras (SP), Cruzeiro (MG), São Paulo (SP), entre outros.

Na sequência do calendário, já neste sábado (14), em Goiânia (GO), o Galo volta a campo para encarar o Vila Nova (GO), pelo jogo de volta das quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro, após empate em 1 a 1 em Campo Grande. O vencedor fica com a vaga na semifinal e conquista o acesso à Série A2 da competição.

Depois de nove anos, a Copa do Brasil está de volta ao calendário do futebol feminino. Na terceira fase, onde o Operário se encontra, os confrontos serão em agosto, com os 16 classificados enfrentando os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

As oitavas e quartas de finais serão disputadas em 17 e 24 de setembro, respectivamente. As semifinais acontecerão no dia 5 de novembro e a grande decisão no dia 19 do mesmo mês.

Na sua primeira versão, o campeão da competição garantia vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Agora, com o retorno anunciado, quem conquistar a Copa do Brasil terá participação garantida na próxima Supercopa do Brasil.

Acerca da premiação, o campeão pode faturar cerca de R$ 380 mil, caso ele saia da 1ª fase até o título. No masculino, a competição é a que melhor paga em todo futebol sul-americano. Por exemplo, mesmo eliminado na 1ª fase, o Operário garantiu R$ 830 mil só por participar do torneio este ano, e o campeão pode receber mais de R$ 100 milhões.

Outros times que avançaram para a terceira fase da Copa do Brasil Feminina: Vitória (BA), Atlético Mineiro, São José (SP), Pinda (SP), Coritiba, Vasco da Gama, Atlético (PI), Botafogo, Avaí Kindermann (SC), Realidade Jovem (SP), Mixto (MT), Manaus, Santos, Brasil de Farroupilha (RS) e Fortaleza.

