Os benefícios da Era Digital e como ela Transformou o Cotidiano.

CONQUISTA

No masculino, o três-lagoense Arthur Mariano é bi-campeão brasileiro, já no feminino, a Talita, natural de Aquidauana, conquista o seu 5º título nacional da carreira

A temporada de 10 etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (TOP 16) termina com título de dois sul-mato-grossenses, que juntos com suas duplas, conquistaram o nacional no naipe masculino e feminino.

O três-lagoense Arthur Mariano, e a sua dupla Adrielson (PR), conseguiram defender o título nacional, se tornando bi-campeões do Circuito Brasileiro em 2024. Na última etapa disputada no Rio de Janeiro, neste sábado (23), a dupla alcançou o 1º lugar no pódio fechando a campanha de forma vitoriosa.

No feminino, Talita Antunes, natural de Aquidauana, junto com a Taiana (CE), garantiram o título da temporada do Circuito durante o andamento da 10ª etapa, onde terminaram no pódio com o bronze. A atleta olímpica Talita, conquista aos 42 anos, o seu quinto título nacional no vôlei de praia.

Sobre a defesa do título nacional, Arthur Mariano, ao final da competição, destacou a evolução que ele junto com a sua dupla vem tendo ao longo do ano, nas etapas nacionais e mundiais.

"Acho que é muito gratificante, terminar a temporada com um título, sendo dois seguidos. Coroou a nossa luta, tudo que a gente melhorou no mundial, tudo que a gente melhorou no brasileiro, toda a experiencia, que nos deixa mais seguro e tranquilo para jogar", descreveu Arthur.

Para a Talita a conquista coroa o ano difícil de muita superação para a dupla. "Foi um ano difícil, tivemos que nos adequar a muitas coisas, lesões, distância, mas foi muito especial, e eu não poderia esta mas feliz", disse a atleta.

Ao longo de 10 etapas, a dupla bi-campeão do masculino iniciou a trajetória com conquista da medalha de bronze na 1ª etapa, disputada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Arthur e Adrielson ainda conquistou mais três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, ficando de fora de apenas dois pódios ao longo de temporada.

Já a Talita e Taiana, dupla do Sesc Botafogo, foram vice-campeãs da 2ª etapa de Recife/PE, venceram a de Cuiabá/MT (5ª), ficaram com a prata em São Luís/MA (6ª), semifinalistas em Teresina/PI (7ª) e conquistaram o bronze em Natal/RN (9ª) e no Rio de Janeiro/RJ (10ª).

TEMPORADA NO MUNDIAL

No Circuito Mundial de Voleibol de Praia, a dupla Talita e Taiana também se destacaram nas etapas disputadas no Brasil.

Em outubro a dupla conquistou a medalha de prata em João Pessoa (PB). No mês de março Talita junto com a Taiana foram medalhista de bronze em Saquarema (RJ).

Em evolução nas etapas mundiais, Arthur e Adrielson tiveram a melhor posição no circuito no mês de maio, quando foram semifinalistas da etapa em Uberlândia (MG).

SAIBA

Na 10ª etapa do Aberto Feminino, realizada neste sábado (23) no Rio de Janeiro, a três-lagoense Aninha conquistou a medalha de ouro ao lado da Neide (AL). A dupla sul-mato-grossense, Magda e Dayane, foram medalhistas de bronze na etapa vencendo a disputa do 3º lugar contra Manu (MG) e Quemile (AC).