Pezão/UCDB vai à SC em busca de vitória necessária na LFF

Oitavas de final

Os oito atletas contratados estão à disposição para o jogo de domingo (3). O Cianorte, por sua vez, também anunciou a contratação de um atacante nigeriano, que já está disponível.

Costa Rica reforça o elenco com novas contratações de olho nas quartas de final do Brasileirão da Série D Foto: Divulgação / Costa Rica

Classificada para as oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D, o Costa Rica corre contra o tempo para atender as demandas do técnico Rogério Henrique em busca de alcançar as fases finais da competição nacional.

Por isso, a Cobra do Norte anunciou mais oito reforços que estarão à disposição do técnico para o jogo contra o Cianorte (PR), no próximo domingo (3), às 15h, no estádio do Laertão.



Os nomes confirmados são:

Júnior Timbó (meia)

China (atacante)

Vinicius Baiano (atacante)

Dudu Bahia (zagueiro)

Weverton (zagueiro)

Jeferson Prill (volante)

Lucas (lateral direito)

João Vitor (lateral esquerdo)

Os nomes citados acima foram aprovados pela comissão técnica e encaminhados ao presidente André Baird.

Adversário

No outro lado, o Cianorte também reforçou a equipe para as oitavas de final da competição.

O Leão do Vale anunciou o nigeriano, Clinton, de 22 anos, que assinou um contrato de três anos com a equipe paranaense.

Clinton é rostinho conhecido no futebol paranaense. Ele se destacou na equipe sub-20 do Londrina, onde após 22 partidas marcou 7 gols, acabou sendo promovido a equipe principal em 2024.

O nigeriano deixou o Londrina em agosto do ano passado após conseguir uma liminar na justiça, onde conseguiu rescindir com o clube alegando atraso nos pagamentos de FGTS.

Dias após a saída do Londrina, o atacante Clinton foi anunciado pelo Vitória de Guimarães (POR), e sem espaço na equipe de Portugal, que joga a primeira divisão do nacional, foi emprestado ao Tondela (POR).

Vestindo a camisa do Londrina, em sua passagem pelo Brasil, o nigeriano disputou o Campeonato Paranaense e o Brasileirão Série B, em 2023, marcando 4 gols e dando 1 assistência.

Clinton segue treinando pelo Cianorte e deverá estar à disposição no próximo domingo, contra o Costa Rica, pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

O nigeriano Clinton Udeh é o novo reforço do Cianorte e deve estar em campo na partida contra o Costa Rica, no próximo domindo. Fotos/ CD Tondela



Decisão no Brasileirão da Série D

Buscando fazer história no futebol nacional, o Costa Rica enfrentará o Cianorte (PR) no próximo domingo (28), às 15h, no estádio do Laertão, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Conforme o regulamento da competição, a primeira partida das oitavas de final será no Estádio do Laertão, em Costa Rica, às 15h, no próximo domingo (28). O jogo de volta está marcado para a semana seguinte, dia 3, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, no interior do Paraná.

Conforme o regulamento da competição, o Cianorte foi líder do grupo A8, e, por isso, tem a prerrogativa de decidir o confronto em casa. Quem avançar entre Costa Rica e Cianorte enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Anápolis (GO) e Itabuna (BA).

*Informações da Rádio Esporte MS

Assine o Correio do Estado