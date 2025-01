Promessa do basquete, armador de MS estreou no NBB com apenas 16 anos

Pietro em partida pelo Corinthians, contra o Vasco, pela categoria de base; jogador deixou o clube alvinegro no fim do ano passado - Foto: Reprodução

Em constante evolução nas categorias de base, o armador sul-mato-grossense Pietro Fonseca Melo, de 16 anos, estreou pela equipe profissional do Corinthians em partida do Novo Basquete Brasil (NBB).

O atleta saiu do banco de reservas na partida entre Corinthians e Bauru Basket, válida pela 11ª rodada do NBB 2024/2025. O armador entrou nos minutos finais, atuando por 59 segundos na vitória do Timão, por 103 a 87.

A oportunidade de entrar em quadra na principal competição do basquete nacional aconteceu em novembro, duas semanas depois de o jovem conquistar o título do Campeonato Brasileiro Interclubes sub-17 com o time alvinegro, clube que não defende mais.

Ao Correio do Estado, o jogador falou sobre como foi a experiência de fazer parte do elenco profissional enquanto disputava as principais competições das categorias de base.

“Foi muito boa essa experiência com os mais velhos. A equipe conta com jogadores bastante experientes, como o Elinho e o Victão, que me ajudaram bastante também com essa transição para o profissional, dando dicas e explicando algumas coisas que podem ser feitas dentro de quadra”, relatou Pietro.

Sobre seus objetivos, o jovem armador declarou que pretende evoluir ao longo da temporada para jogar regularmente.

“Obviamente que meu objetivo é poder chegar à equipe profissional, mas, para isso, ainda preciso melhorar muita coisa”, acrescentou.

A promessa do basquete jogou em 2024 pelo Corinthians nas categorias sub-16, sub-18, e sub-20. Pietro também disputou a Liga Desenvolvimento de Basquete, que é um campeonato brasileiro sub-22 de transição para jogadores que almejam o NBB.

Pietro começou a integrar o grupo profissional no início do segundo semestre do ano passado, participando de treinos, além de estar presente no banco durante alguns jogos do Campeonato Paulista adulto e do NBB.

Figurando entre os profissionais com apenas 16 anos, os bons momentos do jovem em quadra também resultaram em convocações para a seleção brasileira de basquete.

“Em 2022 fui chamado para participar de um camp de treinamentos com a seleção brasileira sub-15. Já em 2024 eu tive a oportunidade de participar de uns treinamentos com a seleção brasileira sub-18. Um dos meus sonhos é poder representar a seleção brasileira em uma competição internacional. E, com certeza, eu penso em jogar e participar dos Jogos Olímpicos representando o Brasil. Seria uma grande honra para mim”, declarou Pietro ao Correio do Estado.

MVP NA FINAL

Na final do Campeonato Brasileiro Interclubes sub-17, disputada em outubro, Pietro Melo foi eleito o melhor jogador da partida (MVP), ajudando a trazer o título nacional para o Corinthians na categoria.

O Timão derrotou o Pinheiros, por 87 a 84, no Ginásio Regatas Campineiro, em Campinas (SP). Pietro contribuiu na partida com 22 pontos de arremesso, 6 assistências e 6 rebotes.

“Eu entrei pensando em ajudar minha equipe a conseguir o título. Ter sido MVP da final foi um trabalho em conjunto. Eu não teria conseguido isso sem o auxílio de todos que ali estavam e que também confiaram no que eu estava fazendo em quadra. Por isso, agradeço muito a todos os meus companheiros de equipe e à comissão técnica”, disse sobre o título nacional.

A fase final do torneio contou com 16 equipes. O Corinthians terminou a competição de forma invicta, vencendo as seis partidas disputadas no Brasileiro.

INÍCIO NO BASQUETE

Nascido em Campo Grande, Pietro morou por pouco tempo na capital sul-mato-grossense. Aos 7 anos, o jogador iniciou a sua trajetória no basquete em Brasília (DF).

Porém, durante o período da pandemia, Pietro chegou a morar em Campo Grande para continuar a realizar treinos on-line, na época em que jogava pelo Minas Tênis Clube.

“Praticamente toda a família da minha mãe mora em Campo Grande. Por conta desse calendário de jogos, tem ficado difícil passar um tempo na cidade. Somente cheguei a passar um tempo na época de pandemia, durante o lockdown, quando o Minas liberou os atletas para realizarem treinos on-line”, disse o atleta.

Pietro permaneceu no clube de Belo Horizonte (MG) por três anos (2020, 2021 e 2022), jogando nas categorias sub-12, sub-13 e sub-14.

Em 2023, o campo-grandense foi chamado para defender o Sport Club Corinthians Paulista, quando passou pelo momento de transição entre as categorias de base e a equipe profissional.

No fim do ano passado, o atleta publicou nas redes sociais sua despedida do clube paulista, no qual atuou por dois anos.

“Me senti muito feliz em poder representar o Corinthians. É uma equipe gigante e com reconhecimento nacional”, descreveu Pietro.

O atleta jogará no decorrer da temporada pelo Club Athletico Paulistano, um dos times mais tradicionais do basquete brasileiro.

Saiba

Antes de jogar pelo Minas Tênis Clube, Pietro também jogou pela escolinha AR4 e pelo CID Taguatinga.

