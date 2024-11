Sem patrocínio, Serc busca apoio para representar MS na Taça Brasil

Esportes

Uma área muitas vezes ignorada nas apostas esportivas é o Closing Line Value (CLV), que indica as odds finais de um mercado pouco antes do início do jogo.

Embora o apostador não controle o preço final do mercado, compreender o CLV é essencial para quem deseja aprimorar suas estratégias de apostas.

Observar o Closing Line Value serve como um bom indicador de retorno a longo prazo nas apostas e é uma métrica valiosa para maximizar a lucratividade. O objetivo é buscar o maior número de apostas com um CLV positivo.

O que é Closing Line Value?



Closing Line Value (CLV) representa a diferença entre as odds no momento da aposta e as odds no fechamento do mercado.

Por exemplo, apostar na vitória do Brasil em uma partida de futebol com odds de 2.00 e, no início do jogo, elas caírem para 1.80. Essa diferença entre os dois valores define o CLV, que pode ser medido de duas formas distintas e pode resultar em um valor positivo ou negativo.

CLV positivo

Um CLV positivo ocorre quando as odds obtidas são mais altas do que as odds no início do evento. Em geral, essa diferença é sutil: uma equipe com odds de 2.00 antes da partida não cairá drasticamente para 1.40, por exemplo.

Pequenas margens de ganho acumuladas ao longo do tempo são a base do sucesso em apostas a longo prazo.

CLV negativo

As odds também podem se mover contra o apostador. Se uma equipe estava cotada a 2.0 no momento da aposta, elas podem subir para 2.1 ou 2.2 até o início do jogo. Isso pode ocorrer, por exemplo, devido a uma lesão significativa em um jogador-chave, o que faz com que as odds daquela equipe aumentem.

Embora essa situação não seja ideal, pois o apostador perdeu uma oportunidade de valor mais vantajoso, ainda haverá um retorno positivo se a aposta vencer, mesmo com a cotação final ajustada.

Quando apostar

O momento em que você faz sua aposta pode ter um impacto significativo no CLV. Apostar nas odds de segunda-feira para um jogo no sábado pode resultar em odds mais vantajosas, já que o mercado ainda não atraiu um grande volume de apostas públicas.

Existe também uma grande imprevisibilidade nas odds devido a variáveis desconhecidas, como a escalação dos times, as táticas, as condições de jogo e notícias de lesões - podem influenciar as odds ao longo da semana.

Por que o CLV é importante?

O CLV pode ser usado como um indicador da habilidade do apostador. O CLV é uma métrica eficaz para medir sua habilidade em ler o mercado e prever as melhores odds. Para acompanhar, basta registrar as odds da sua aposta e compará-las com as odds próximas ao início do jogo.

Conseguir um CLV positivo com frequência indica que você está identificando boas oportunidades de aposta, aumentando as chances de lucro a longo prazo.

Ao buscar um CLV positivo, vale a pena comparar sua seleção entre diferentes casas de apostas, já que o preço de uma plataforma pode ser mais competitivo em outra, aumentando ainda mais o potencial valor do CLV.

Observações importantes

Não há garantias de como uma linha de apostas reagirá. Um alto volume de apostas em um lado, como a vitória de um time da casa, pode distorcer as odds, tornando a linha menos precisa.

Isso é comum em partidas de grande destaque, como finais de Copa do Mundo ou Copa América, quando o interesse do público em apostas aumenta significativamente.

Além disso, para monitorar o CLV, evite mercados imprevisíveis, como apostas em placar exato ou no primeiro goleador.

Acompanhando o CLV

Usar o Closing Line Value como métrica é uma excelente maneira de avaliar o desempenho de sua estratégia de apostas.

Embora não garanta lucros, conseguir um CLV positivo significa que você está aproveitando as melhores odds possíveis, o que é essencial para sua rentabilidade a longo prazo.