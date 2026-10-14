Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Extra

História

Dinossauros morreram em até duas horas após o impacto do asteroide por um motivo surpreendente

Asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Iucatã.

João V. Resende

14/10/2026 - 17h59
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dinossauros e ecossistemas planetários desapareceram em poucas horas após o impacto do asteroide de cerca de 10 quilômetros de diâmetro que atingiu a península de Iucatã. Segundo um estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

A extinção não foi causada pelos tsunamis gigantes, pelas ondas de choque ou pelas bolas de fogo que se seguiram ao impacto, mas por um fenômeno mais rápido e devastador. Há 66 milhões de anos, o impacto liberou energia suficiente para vaporizar grandes volumes de rocha.

Uma nuvem de poeira presa na atmosfera após o impacto capturou e reteve o calor, transformando o planeta em um forno. O processo eliminou a vida em poucas horas, não em dias ou semanas como se imaginava antes.

O mecanismo do colapso ambiental

O asteroide atingiu a superfície, vaporizou rocha e liberou uma grande quantidade de energia térmica. O megatsunami atingiu regiões costeiras, e as ondas de choque se propagaram por grandes distâncias. Mas esses fenômenos não tinham alcance global suficiente para eliminar toda a vida no planeta em poucas horas.

A verdadeira chave estava no material vaporizado, e parte da rocha vaporizada se resfriou, formando pequenas gotas de vidro chamadas esférulas que retornaram à superfície. Pesquisadores identificaram uma camada de poeira extremamente fina em registros geológicos, composta por partículas de aproximadamente 2,5 micrômetros, que subiu para a atmosfera e envolveu todo o planeta.

Esse escudo de partículas reteve a radiação térmica das esférulas e a devolveu ao solo, multiplicando por 3,5 a intensidade do calor recebido na superfície. O resultado foi uma exposição equivalente a 17 vezes a dose letal de radiação para uma pessoa, segundo o trabalho de pesquisadores da Universidade Purdue liderados por Brandon Johnson.

Do calor abrasador ao esgotamento de recursos

Os pesquisadores usaram modelos de simulação para reconstruir as primeiras horas da catástrofe. O resultado foi um cenário de aquecimento extremo nas primeiras uma ou duas horas. O calor queimou a pele de dinossauros robustos, provocou golpes de calor e incendiou grama, líquens e agulhas de pino.

Os animais que não conseguiram se proteger em refúgios subterrâneos ou em águas rasas pereceram rapidamente.

Os dinossauros que sobreviveram ao calor inicial enfrentaram outro desafio letal: a escuridão progressiva causada pela nuvem de poeira que bloqueava a luz solar. Sem fotossíntese, as plantas morreram rapidamente, e sem plantas, os herbívoros pereceram de fome em questão de dias. Os carnívoros, dependentes da cadeia alimentar que desabava, tiveram o mesmo destino.

Os autores do estudo consideram que a combinação de calor extremo, falta de luz e colapso alimentar causou a extinção em massa.

Reflexão Histórica

Quílon de Esparta, um dos Sete Sábios da Grécia: "Se és forte, seja calmo, para que os outros te respeitem"

Ele foi reconhecido como um dos Sete Sábios da Grécia, grupo formado por filósofos, estadistas e legisladores da mesma época.

04/11/2026 17h23

Compartilhar
capa 2026 11 04T133430.662

capa 2026 11 04T133430.662 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Citação histórica

Monteiro Lobato, autor do Sítio do Picapau Amarelo: "As boas amizades são como o bom vinho - melhoram com o tempo"

A frase constrói um paralelo elegante entre a complexidade que os vinhos refinados.

04/11/2026 17h02

Compartilhar
capa 2026 11 04T132939.281

capa 2026 11 04T132939.281 Foto: Reprodução

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 3 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

3

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 2 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3820, terça-feira (03/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3820, terça-feira (03/11): veja o rateio

5

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 3 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 2 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 6 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Assinantes

/ 29/10/2026

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Assinantes

/ 27/10/2026

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?