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Sentimentos

A reflexão de Carl Rogers: "Há um momento em que a pessoa para de explicar o que sente"

Esgotamento emocional costuma anteceder esse silêncio

Henrique Cesaretti

22/10/2026 - 08h16
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Quando o silêncio toma o lugar da conversa, pode marcar o ponto em que alguém deixa de gastar energia para ser compreendido, não por ter encontrado tranquilidade, mas por ter perdido a esperança de ser ouvido. O esgotamento emocional que antecede esse silêncio começa de forma imperceptível.

No começo de um relacionamento, as pessoas costumam tentar resolver conflitos e esperam que o outro compreenda seu sofrimento. Com o tempo, porém, a sensação de não ser levado a sério transforma a vontade de conversar em desânimo.

O ciclo de tentativas frustradas

Após várias tentativas de diálogo, o padrão se repete: a pessoa explica o que a machuca, pede mudanças, chora e tenta conversar de maneiras diferentes. Quando esses esforços não produzem transformação, ela começa a acreditar que falar novamente não fará diferença.

Com o tempo, a pessoa que antes cobrava atenção e confrontava o problema deixa de reclamar. Evita determinados assuntos, guarda sentimentos que antes tentava compartilhar e deixa de esperar certas atitudes. Para quem observa de fora, essa mudança pode parecer um sinal de harmonia finalmente alcançada.

 

O silêncio que esconde distanciamento

O risco está nessa interpretação. Parceiros frequentemente confundem a ausência de conflitos com bem-estar, mas o silêncio pode esconder um afastamento afetivo crescente. A pessoa continua presente fisicamente e cumpre as responsabilidades cotidianas, mas deixa de compartilhar preocupações, esperanças e expectativas.

Esse comportamento não indica falta de amor: o afeto persiste, mas costuma vir acompanhado de frustração, tristeza e exaustão emocional. O que se extingue é a confiança, a certeza de que conversar sobre o problema poderá gerar alguma transformação concreta. Sem essa confiança, continuar tentando parece inútil.

A importância de reconhecer o sinal

Carl Rogers, referência central da psicologia humanista, enfatizou o papel da escuta empática e da aceitação nas relações humanas. A reflexão sobre esse silêncio não é uma citação direta do autor, mas seu pensamento ajuda a entender como a falta de acolhimento compromete a comunicação e a segurança emocional.

Relacionamentos precisam de espaços em que cada pessoa possa expressar suas necessidades sem correr o risco de ser ignorada, ridicularizada ou tratada como exagerada. Quando alguém que sempre tentou conversar começa a se calar, é preciso perguntar se encontrou tranquilidade ou se perdeu a esperança de ser compreendido.

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