Jeff Bezos, fundador da Amazon: "A vida é demasiada cuta para andar com gente sem recursos" - Foto: Reprodução

Jeff Bezos transformou uma livraria online lançada em 1994 em um império que hoje inclui comércio eletrônico, logística, entretenimento e computação em nuvem. O crescimento, porém, não depende apenas de decisões empresariais arriscadas: também está nas pessoas que Bezos escolhe para acompanhá-lo.

A frase que resume essa filosofia é: a vida é demasiada curta para andar com gente sem recursos. A afirmação pode parecer um elogio à riqueza ou a currículos brilhantes, mas aponta para outra ideia.

Recursos não é sinônimo de dinheiro

Quando Bezos fala em "ter recursos", não se refere a salários altos, conexões privilegiadas ou diplomas de prestígio. Para ele, ter recursos é encontrar soluções quando surgem problemas — é isso que torna alguém resolutivo.

Uma pessoa assim se adapta rapidamente, aprende com o desconhecido, busca alternativas e segue adiante mesmo quando as ferramentas ideais não estão à mão desde o início. O valor real de alguém em um time não depende apenas do que essa pessoa já domina, mas de como responde ao que não conhece.

Esperar instruções o tempo todo ou limitar-se a reclamações se torna um obstáculo em ambientes onde decisões precisam ser tomadas rapidamente. Essa é a cultura que Bezos construiu na Amazon, centrada em iniciativa, experimentação e ação mesmo com informações incompletas.

O tempo como investimento estratégico

Outro pilar dessa filosofia coloca o tempo como o recurso mais valioso. Para Bezos, uma decisão equivocada não representa apenas perdas financeiras — consome meses ou anos que não podem ser recuperados depois. Escolher bem os colaboradores torna-se, portanto, uma verdadeira investida estratégica.

Quem consegue detectar entraves e propor soluções acelera projetos e economiza tempo coletivo. O inverso também é verdadeiro: uma pessoa que exige supervisão constante multiplica o esforço necessário para alcançar o mesmo resultado.

A lógica também se aplica fora das empresas: os ambientes influenciam como as pessoas pensam e resolvem problemas, e conviver com indivíduos curiosos, criativos e capazes de enfrentar dificuldades estimula novas maneiras de agir.

Da livraria online ao império diversificado

A própria história da Amazon exemplifica essa abordagem. A empresa começou vendendo livros pela internet e se expandiu para praticamente qualquer categoria de produtos. Depois, criou a Amazon Web Services, plataforma tecnológica que se transformou em um negócio fundamental.

Bezos também lançou a Blue Origin, focada na indústria aeroespacial, e adquiriu The Washington Post em 2013. Em 2021, deixou o cargo de diretor executivo da Amazon, embora tenha continuado ligado à companhia como presidente executivo.

Resolutividade não é dureza

A filosofia de Bezos não significa rejeitar quem passa por dificuldades ou precisa de apoio. Ela se refere à postura diante dos obstáculos, não a uma dificuldade pontual. Alguém pode atravessar um momento desafiador e continuar resolutivo — e merecer estar ali mesmo assim.

O que Bezos valoriza é a atitude de quem busca soluções em vez de justificativas, de quem enfrenta o desconhecido com curiosidade em vez de medo. Essa mentalidade moldou décadas de decisões na Amazon e em seus projetos paralelos, tornando a seleção de colaboradores tão crítica quanto qualquer estratégia de negócio.