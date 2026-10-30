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Reflexão e Filosofia

Voltaire: "É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram"

Filósofo fazia parte do movimento iluminista.

João V. Resende

30/10/2026 - 17h11
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Voltaire encontrou uma maneira direta de expor um comportamento contraditório: a pessoa que diz valorizar a liberdade, mas insiste em preservar o que trava sua própria capacidade de pensar. O filósofo francês dedicou boa parte da obra a atacar exatamente esse tipo de prisão mental que a pessoa carrega por livre e espontânea vontade.

Há algo de incoerente em declarar apreço pela liberdade enquanto se faz questão de preservar justamente o que impede de considerar outros pontos de vista. Dogmas, hábitos de pensamento e certezas nunca colocadas à prova funcionam como correntes que ninguém mais precisa apertar: a própria pessoa já cuida disso.

A razão como ferramenta contra dogmas

Voltaire fazia parte do movimento iluminista, que colocava a racionalidade, o respeito às diferenças e o exame crítico das ideias no centro de seu projeto intelectual. Com base nesses valores, ele condenava dogmas e hábitos mentais que acabavam se tornando prisões sustentadas pelas próprias pessoas.

Quando a opinião vira parte da identidade

Rever uma convicção fica bem mais difícil quando ela deixou de ser apenas uma ideia e passou a definir quem a pessoa é. Nesse ponto, qualquer argumento contrário soa como ataque pessoal, não como contribuição para pensar melhor sobre o assunto.

Separar "eu acredito nisso" de "isso sou eu" muda completamente a forma de lidar com discordância. Investigar a origem de uma convicção, mapear as experiências que a embasam e testar se ela se manteria diante de uma prova contrária ajuda a reconsiderar posições sem que isso signifique um abalo à própria identidade.

Ferramentas práticas contra as próprias correntes

Comparar fontes diferentes sobre o mesmo tema expõe como uma opinião nasce, muitas vezes, do lugar de onde a pessoa olhou, não necessariamente dos fatos em si. Checar se um argumento se sustenta sozinho ou depende só de tradição e autoridade separa convicção genuína de hábito automático.

Discordância e ataque pessoal são coisas diferentes, embora costumem ser confundidas no calor de uma conversa. O conhecimento amplia o instrumental disponível para examinar preconceitos, mesmo sem garantir que alguém vá abandoná-los de uma hora para outra.

A responsabilidade por trás da liberdade

Pensar livremente não é aceitar qualquer ideia sem filtro, mas ter disposição para analisar argumentos e mudar de posição quando a evidência pede isso. Essa abertura funciona como treino constante, nunca como destino alcançado de uma vez por todas.

Uma reflexão atribuída a Antoine de Saint-Exupéry toca nesse mesmo ponto ao tratar da importância de ser compreendido para além das próprias certezas. Já uma frase ligada a Victor Hugo questiona os limites da compaixão, mostrando como um valor defendido com convicção pode gerar consequências bem diferentes das imaginadas.

Examinar as próprias certezas, mais do que descartá-las em bloco, é o caminho que a provocação de Voltaire deixa como tarefa. Encontrar uma opinião que incomoda e, antes de reagir, buscar seus fundamentos evita julgamentos apressados sobre quem pensa diferente.

Quando questionar uma crença não leva a mudá-la

Voltaire não defendia que examinar uma convicção obrigasse alguém a abandoná-la. O conhecimento amplia os instrumentos para entender os próprios preconceitos, mas não garante que eles sejam abandonados. Uma pessoa pode analisar criticamente uma opinião, considerar argumentos contrários, ter acesso a novas evidências — e ainda assim permanecer convencida de que estava certa desde o começo.

Vale uma ressalva: submeter uma crença ao exame crítico não equivale a abrir mão de princípios nem a tratar qualquer opinião como igualmente válida. Ao contrário, uma convicção pode sair ainda mais consistente depois de passar por esse crivo. A diferença está em você participar conscientemente dessa escolha, em vez de simplesmente repetir automaticamente o que aprendeu.

Voltaire como ativista político, não apenas filósofo abstrato

A crítica de Voltaire às amarras mentais não era apenas teórica. Ele foi preso várias vezes por satirizar os reis que governavam a França e criticar a corrupção da Igreja. Suas ideias questionavam o fanatismo religioso e o poder do clero, o que o levou ao exílio na Inglaterra.

A frase sobre as amarras que as pessoas veneram fazia parte de um projeto político maior: defender a liberdade de pensamento, o direito a um julgamento justo e a tolerância religiosa.

Voltaire não se dedicava a um debate acadêmico sobre como as pessoas pensam. Tentava libertar seus contemporâneos de crenças que os impediam de questionar o poder religioso e político estabelecido.

Seu legado contribuiu para os eventos que levaram às revoluções políticas e sociais do final do século XVIII e mostrou que o hábito de examinar as próprias convicções tem consequências concretas no mundo real.

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