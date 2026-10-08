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Astronomia

A poeira de cometa que viajou até a Terra há 20 anos e ainda desafia os cientistas

Mistério que os cientistas ainda tentam desvendar.

João V. Valença

08/10/2026 - 12h48
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A missão Stardust da NASA retornou à Terra há duas décadas com partículas coletadas do cometa 81P/Wild 2. Os grãos de rocha derretida encontrados nessa poeira não correspondem a nenhum meteorito conhecido e provavelmente se formaram longe do Sol, em regiões possivelmente repletas de gelo — um mistério que os cientistas ainda tentam desvendar.

A descoberta contraria décadas de suposições científicas. Por muito tempo, os pesquisadores acreditaram que os grãos derretidos encontrados em cometas vinham de regiões mais próximas do Sol, onde se formam os meteoritos conhecidos.

A análise recente dos fragmentos coletados indica o oposto: esses grãos nasceram em locais muito mais distantes, em ambientes gelados nunca associados à formação de rocha derretida.

A jornada do cometa até nosso planeta

A missão Stardust passou pelo cometa Wild 2 em 2004 e retornou com suas partículas em 2006. Os fragmentos foram capturados em um bloco de aerogel, material leve com propriedades de vidro espumoso, projetado para frear suavemente as partículas em alta velocidade.

Quando os grãos atingiram o coletor a aproximadamente 6,1 quilômetros por segundo, deixaram túneis longos em forma de cenoura dentro do material. Mingming Zhang, da Universidade de Wisconsin-Madison, coordenou o estudo junto com colegas da Universidade de Washington. O trabalho enfocou um dos maiores desses túneis, com cerca de 17 milímetros de comprimento.

Os pesquisadores extraíram 98 fragmentos daquela amostra. Quase metade era composta por peças de condritos ou se assemelhava fortemente a eles, a maior proporção encontrada em qualquer túnel do Stardust até então.

Grãos que não correspondem a nenhum padrão conhecido

Os condritos são pequenas esferas de rocha, geralmente menores que 1 milímetro, que começaram como gotículas quentes cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Após esfriar, foram incorporados ao pó que construiu os asteroides rochosos.

Cientistas já encontraram condritos em cometas, mas a equipe descobriu que esses grãos específicos vêm de uma fonte não identificada. Eles não formavam uma mistura aleatória de material derivado da região dos asteroides.

A ferramenta para desvendar essa origem foi o oxigênio. Esse elemento existe em três pesos diferentes, e a proporção de isótopos leves e pesados em um mineral funciona como um endereço de retorno, revelando exatamente onde no jovem sistema solar aquele material se formou.

Entre 2021 e 2025, a equipe fez 273 medições de oxigênio nos fragmentos e as comparou com a quantidade de ferro de cada grão ligada ao oxigênio, indicador das condições de formação.

Sinais de um lugar inesperado: as regiões geladas

Cerca de 9 em cada 10 fragmentos seguiram um padrão que não correspondia aos condritos de nenhum grupo conhecido de meteoritos. Os demais eram ricos em ferro e pobres no isótopo mais leve de oxigênio — uma combinação ausente em todos os grupos de meteoritos registrados.

Quando os pesquisadores tentaram misturar condritos desses grupos em diferentes proporções, nenhuma combinação reproduziu o que observaram. Zhang disse que a descoberta mais surpreendente foi que os grãos apontam para "um reservatório de condritos previamente não identificado nas regiões ricas em gelo do sistema solar".

Grãos ricos em ferro compunham cerca de 60% dos fragmentos — uma proporção muito superior à encontrada nos meteoritos ricos em carbono que mais se aproximam deles, onde menos de 1 em cada 10 condritos apresentam essa riqueza de ferro.

A quantidade de ferro oxidado naqueles grãos sugere que se formaram em ambientes onde a água ou o gelo desempenharam um papel importante — justamente as condições que prevalecem nas regiões externas do sistema solar.

A conclusão altera parte do que se sabe sobre como e onde os materiais primitivos do sistema solar foram processados e levanta novas questões sobre os processos energéticos que geram rocha derretida em locais antes considerados frios demais para isso.

Ciência

Cientista prevê que humanos poderão parar de envelhecer a partir de 2032 e faz projeção para 2045

Trata-se de uma hipótese sobre um momento futuro.

08/10/2026 13h59

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Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

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O futurista Ray Kurzweil, diretor de engenharia do Google, trouxe novas projeções sobre os rumos da humanidade em seu livro The Singularity Is Nearer.

Para cada ano vivido, segundo ele, haverá um avanço médico equivalente capaz de repor esse tempo no organismo. Esse raciocínio, que o autor chama de velocidade de escape da longevidade, não quer dizer que a medicina já tenha chegado a esse ponto.

Trata-se de uma hipótese sobre um momento futuro em que o avanço científico anularia, na mesma medida, os efeitos do envelhecimento no corpo.

O que seria a velocidade de escape da longevidade

O conceito descreve um equilíbrio entre o deterioramento do corpo e sua renovação por meio de tratamentos médicos cada vez mais avançados. Na prática, cada ano vivido seria compensado cientificamente por um ano adicional de expectativa de vida, criando um ciclo que, em tese, afastaria os limites biológicos conhecidos hoje.

Essa é uma extrapolação sobre o que a medicina poderá realizar, não um resultado já comprovado. O próprio raciocínio reconhece que as datas funcionam como marcos de referência para o debate, sem garantia científica de que se confirmem.

Fusão entre cérebro humano e máquinas

Outra frente das previsões envolve a conexão direta entre o cérebro humano e sistemas computacionais, por meio de robôs microscópicos. Esses nanodispositivos entrariam no organismo sem necessidade de cirurgia e ligariam o usuário a recursos em nuvem, ampliando a capacidade de raciocínio e memória.

O ano de 2045 é apontado como o momento em que essa integração atingiria a fusão completa entre humanos e inteligência artificial. Nesse estágio, as fronteiras entre as duas formas de inteligência deixariam de existir, com a mente humana ganhando uma expansão descrita como da ordem de um milhão de vezes.

Histórico de acertos e o ritmo das inovações

Segundo ele, o ritmo das inovações continuará aumentando na próxima década e concentrará transformações tecnológicas mais intensas do que as observadas ao longo do último século.

As projeções seguem sendo tratadas como hipóteses de trabalho, não como fatos científicos consolidados. Mesmo assim, servem como referência para discutir até onde a medicina e a computação podem avançar nos próximos anos.

Negócio milionário

Steven Spielberg quer R$ 150 milhões por rancho que comprou por menos de R$ 30 milhões

Local é conhecido como Dogwood.

08/10/2026 13h56

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(Lia Toby Getty Images)

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Steven Spielberg adquiriu em 1999 um rancho de 2,8 acres em Sullivan Canyon, em Los Angeles, com o objetivo de criar um espaço privado para cavalos e acessar as trilhas equestres das montanhas de Santa Mônica. O diretor de Jurassic Park pagou US$ 5,75 milhões pela propriedade. Quase três décadas depois, o local, conhecido como Dogwood, voltou ao mercado.

Spielberg e sua esposa, a atriz Kate Capshaw, pedem agora US$ 29,9 milhões pela propriedade. A diferença entre os valores de compra e venda não corresponde a lucro: reformas, manutenção e outros custos operacionais consumiram parte dos recursos ao longo dos anos.

O projeto ambicioso que não saiu do papel

Quando adquiriu o terreno, Spielberg planejava transformá-lo em um centro equestre de grande escala, com uma pista coberta de 27 mil pés quadrados, distribuída em cinco níveis e com teto abobadado retrátil. O projeto também previa estábulos subterrâneos, uma casa para hóspedes e uma guarita de segurança de três andares. O custo estimado superava US$ 7 milhões.

A ambição do projeto gerou resistência entre vizinhos de Sullivan Canyon. Em janeiro de 2001, após a polêmica, Spielberg retirou a solicitação de permissões e seus representantes informaram que analisariam as preocupações dos residentes antes de prosseguir.

Meses depois, Spielberg redimensionou o projeto. Em vez da estrutura coberta, o plano passou a prever uma pista externa para monta e eliminou os elementos maiores que haviam despertado objeções.

As instalações atuais do rancho

O resultado mantém os cavalos como foco principal da propriedade. A residência principal possui sete dormitórios, 9,5 banheiros, cozinha equipada, lareiras, sala multimídia e adega, ocupando cerca de 6.219 pés quadrados com pisos de nogueira e detalhes em madeira.

As instalações equestres incluem um estábulo com seis baias, áreas de limpeza, cozinha para preparar a alimentação dos animais e depósitos. Acima dessa estrutura fica uma pista coberta de aproximadamente 20 mil pés quadrados (cerca de 1.860 metros quadrados), com plataforma de observação e parede espelhada para treinos de salto e adestramento.

Um segundo estábulo com quatro baias ocupa cerca de 5.400 pés quadrados. O rancho também tem uma casa de hóspedes independente, com um dormitório, cozinha, terraço e áreas de escritório e armazenamento.

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