A poeira de cometa que viajou até a Terra há 20 anos e ainda desafia os cientistas - Foto: Scott Lord/Pexels

A missão Stardust da NASA retornou à Terra há duas décadas com partículas coletadas do cometa 81P/Wild 2. Os grãos de rocha derretida encontrados nessa poeira não correspondem a nenhum meteorito conhecido e provavelmente se formaram longe do Sol, em regiões possivelmente repletas de gelo — um mistério que os cientistas ainda tentam desvendar.

A descoberta contraria décadas de suposições científicas. Por muito tempo, os pesquisadores acreditaram que os grãos derretidos encontrados em cometas vinham de regiões mais próximas do Sol, onde se formam os meteoritos conhecidos.

A análise recente dos fragmentos coletados indica o oposto: esses grãos nasceram em locais muito mais distantes, em ambientes gelados nunca associados à formação de rocha derretida.

A jornada do cometa até nosso planeta

A missão Stardust passou pelo cometa Wild 2 em 2004 e retornou com suas partículas em 2006. Os fragmentos foram capturados em um bloco de aerogel, material leve com propriedades de vidro espumoso, projetado para frear suavemente as partículas em alta velocidade.

Quando os grãos atingiram o coletor a aproximadamente 6,1 quilômetros por segundo, deixaram túneis longos em forma de cenoura dentro do material. Mingming Zhang, da Universidade de Wisconsin-Madison, coordenou o estudo junto com colegas da Universidade de Washington. O trabalho enfocou um dos maiores desses túneis, com cerca de 17 milímetros de comprimento.

Os pesquisadores extraíram 98 fragmentos daquela amostra. Quase metade era composta por peças de condritos ou se assemelhava fortemente a eles, a maior proporção encontrada em qualquer túnel do Stardust até então.

Grãos que não correspondem a nenhum padrão conhecido

Os condritos são pequenas esferas de rocha, geralmente menores que 1 milímetro, que começaram como gotículas quentes cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Após esfriar, foram incorporados ao pó que construiu os asteroides rochosos.

Cientistas já encontraram condritos em cometas, mas a equipe descobriu que esses grãos específicos vêm de uma fonte não identificada. Eles não formavam uma mistura aleatória de material derivado da região dos asteroides.

A ferramenta para desvendar essa origem foi o oxigênio. Esse elemento existe em três pesos diferentes, e a proporção de isótopos leves e pesados em um mineral funciona como um endereço de retorno, revelando exatamente onde no jovem sistema solar aquele material se formou.

Entre 2021 e 2025, a equipe fez 273 medições de oxigênio nos fragmentos e as comparou com a quantidade de ferro de cada grão ligada ao oxigênio, indicador das condições de formação.

Sinais de um lugar inesperado: as regiões geladas

Cerca de 9 em cada 10 fragmentos seguiram um padrão que não correspondia aos condritos de nenhum grupo conhecido de meteoritos. Os demais eram ricos em ferro e pobres no isótopo mais leve de oxigênio — uma combinação ausente em todos os grupos de meteoritos registrados.

Quando os pesquisadores tentaram misturar condritos desses grupos em diferentes proporções, nenhuma combinação reproduziu o que observaram. Zhang disse que a descoberta mais surpreendente foi que os grãos apontam para "um reservatório de condritos previamente não identificado nas regiões ricas em gelo do sistema solar".

Grãos ricos em ferro compunham cerca de 60% dos fragmentos — uma proporção muito superior à encontrada nos meteoritos ricos em carbono que mais se aproximam deles, onde menos de 1 em cada 10 condritos apresentam essa riqueza de ferro.

A quantidade de ferro oxidado naqueles grãos sugere que se formaram em ambientes onde a água ou o gelo desempenharam um papel importante — justamente as condições que prevalecem nas regiões externas do sistema solar.

A conclusão altera parte do que se sabe sobre como e onde os materiais primitivos do sistema solar foram processados e levanta novas questões sobre os processos energéticos que geram rocha derretida em locais antes considerados frios demais para isso.