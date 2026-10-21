Caverna espanhola ficou bloqueada por 16.800 anos e preservou uma habitação pré-histórica intacta

Uma caverna na região de Cantabria, na Espanha, preserva um dos espaços habitacionais paleolíticos mais bem conservados da Europa. O sítio de La Garma ficou isolado do exterior há aproximadamente 16.800 anos, quando rochas bloquearam sua entrada de forma acidental e selaram uma cápsula arqueológica que permaneceu intocada durante milênios.

A descoberta do complexo ocorreu em 1995, e pesquisas da Universidade de Cantabria, publicadas na revista PLOS One, revelaram detalhes excepcionais sobre a vida cotidiana de quem ocupou aquele espaço durante a Idade da Pedra. O isolamento prolongado impediu novos distúrbios humanos nos materiais deixados no solo e permitiu aos arqueólogos reconstruir com precisão as atividades realizadas na gruta.

Uma estrutura habitacional de 5 metros quadrados

A câmara principal abriga uma zona ovalada de aproximadamente 5 metros quadrados, delimitada por blocos de pedra e estalagmites que teriam sustentado uma estrutura montada com paus e peles. Uma saliência natural da parede da caverna também integrava esse pequeno abrigo usado pelos habitantes durante o Paleolítico superior.

No centro, há uma lareira, cercada por objetos usados para fabricar utensílios, trabalhar couro e processar animais. A disposição desses elementos permite aos pesquisadores compreender não apenas quais ferramentas as comunidades usavam, mas também como organizavam seu espaço doméstico. Essa organização espacial oferece pistas valiosas sobre o comportamento humano no final da última era glacial.

Mais de 4.600 artefatos documentam o cotidiano paleolítico

As escavações recuperaram até o momento 4.614 peças ligadas à vida diária dos ocupantes da caverna cântabra. Entre elas estão instrumentos para trabalhar pedra, osso e asta, além de ferramentas associadas ao processamento de animais e preparo de peles. O inventário inclui ainda lanças, agulhas e um proto-arpão, que revelam a diversidade tecnológica das comunidades que viveram em La Garma.

A concentração de tantos objetos em uma superfície tão restrita transforma essa câmara em uma fonte privilegiada para estudar o comportamento humano naquele período. Os arqueólogos consideram La Garma um dos espaços habitacionais paleolíticos melhor preservados do mundo, graças ao seu isolamento prolongado.

Símbolos e arte revelam dimensão espiritual

Os achados vão além das necessidades práticas e revelam uma importante dimensão simbólica. Um osso de auroque gravado com a representação de um auroque e um rosto humano figura entre os achados mais singulares — os pesquisadores o consideram único no registro paleolítico europeu. Esse achado indica que aquelas comunidades possuíam uma sofisticação cultural que transcendia a sobrevivência imediata.

Colgantes fabricados principalmente a partir de ossos de cervo, cavalo e bisonte foram recuperados no sítio, provavelmente usados como adornos pessoais. Eles indicam que os habitantes de La Garma dominavam técnicas para fabricar ferramentas e também atribuíam significado simbólico a objetos artísticos.

A preservação desse registro permite compreender a vida, os valores e a criatividade dos povos que ocuparam a Península Ibérica durante o Paleolítico superior.

O que La Garma revela sobre a complexidade social e cultural paleolítica

A descoberta de mais de 4.600 artefatos em uma única câmara, incluindo lanças, agulhas, proto-arpões e ferramentas para diferentes materiais, indica que essas comunidades não se dedicavam apenas à sobrevivência. Os achados sugerem uma divisão de trabalho: havia especialistas em trabalhar pedra, osso e asta; pessoas dedicadas à caça e ao processamento de animais; e provavelmente artesãos que criavam adornos.

Os colgantes feitos com ossos de cervo. Cavalo e bisonte, além do osso de auroque único gravado com representações artísticas, indicam que essas comunidades investiam tempo e habilidade em criar objetos sem função prática imediata. Isso significa que sua vida tinha espaço para expressão pessoal, adornos corporais e criação artística — dimensões que associamos à sofisticação cultural.

La Garma indica que, no Paleolítico superior, mesmo sob condições climáticas adversas, os seres humanos praticavam formas complexas de simbolismo e criavam objetos artísticos.