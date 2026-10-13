Enquanto humanos vivem 72 anos, esta tartaruga tem quase 200 e pode revelar o segredo da longevidade - Foto: Divulgação

Jonathan, uma tartaruga-gigante de Aldabra, completou cerca de 194 anos — aproximadamente um século acima do limite superior típico da espécie. Um estudo recente analisou seu genoma para investigar como ele mantém a vitalidade enquanto os órgãos envelhecem e encontrou nos genes pistas sobre essa longevidade.

Os marcadores químicos que regulam a ativação e a desativação dos genes de Jonathan permaneceram tão organizados quanto os de uma tartaruga de 5 anos.

Embora esses marcadores tendam a se desorganizar progressivamente com a idade em outros animais. Jonathan preservou essa ordem em um grupo específico de genes ligados à produção de energia nas células — um padrão que pode explicar sua longevidade.

Genes únicos de longevidade

A análise do genoma de Jonathan revelou 287 variantes genéticas relacionadas à longevidade que não aparecem em nenhum outro animal estudado até agora. Programas computacionais identificaram 41 dessas variantes como possivelmente importantes para a longevidade. Muitas delas codificam proteínas que reparam DNA danificado, protegem as extremidades dos cromossomos e controlam a formação de tumores.

Um achado particularmente notável impressionou os pesquisadores: Jonathan possui 10 cópias de um gene que produz perforina, uma proteína que permite às células imunológicas eliminar células desgastadas e cancerosas. Lonesome George, uma tartaruga-gigante das Galápagos cujo genoma foi sequenciado em trabalhos anteriores, tinha apenas sete cópias desse mesmo gene. Essa redundância genética funciona como proteção extra contra o envelhecimento celular.

Como o DNA envelhece diferentemente

Os cientistas usaram "relógios epigenéticos" — pequenas marcações químicas ao longo do DNA que indicam padrões de envelhecimento — para comparar Jonathan com outras tartarugas-gigantes de Aldabra. Enquanto a maioria dos animais mostra crescente desorganização dessas marcações com a idade, Jonathan manteve a ordem em genes cruciais para a energia celular.

O estudo comparou Jonathan com quatro outros indivíduos da mesma espécie: uma tartaruga de 5 anos, outra de 12, e dois machos que já eram adultos em 1969. Nos demais animais, a desorganização dos marcadores aumentava conforme a idade avançava. Jonathan apresentava a maior desorganização geral do DNA — mas não nos genes que mais importavam para sua sobrevivência.

Metabolismo lento e a fórmula da longevidade

Justin Gerlach, pesquisador da Universidade de Cambridge, aponta que tartarugas-gigantes têm taxa metabólica inferior à dos humanos, o que pode reduzir danos celulares acumulados ao longo do tempo. Essa característica fisiológica, combinada com as variantes genéticas especiais de Jonathan, pode explicar como ele ultrapassou tão amplamente a idade média global de 72 anos.

Sabe-se que Jonathan hatched por volta de 1.832 e chegou à ilha de Santa Helena já adulto, como presente ao governador. Sua idade foi calculada a partir de uma fotografia de 1.882 que o mostra já em fase adulta. Desde então, viveu principalmente nos jardins da residência do governador, tornando-se o vertebrado terrestre vivo mais antigo conhecido.

Desafios na pesquisa e perspectivas futuras

A pesquisa foi liderada pela organização sem fins lucrativos Kallel, fundada por Stephen Clark em Nashville. Pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Centro Médico Universitário de Vanderbilt foram coautores do estudo.

A coleta de material genético enfrentou desafios. O Governo de Santa Helena proibiu a coleta de sangue por segurança, então os pesquisadores rasparam a boca do animal enquanto alguém o distraía com comida.

Embora o estudo forneça pistas sobre longevidade, os cientistas reconhecem limitações. Sem amostra de sangue, não foi possível validar se as 287 variantes genéticas identificadas funcionam como os programas computacionais previram no corpo de Jonathan. Por isso, as descobertas ainda são previsões que precisam de validação biológica.

Conforme informou ao Earth.com, Stephen Clark observou que os resultados destacam a importância das mitocôndrias no envelhecimento, apontando que um percentual significativo dos mecanismos estáveis identificados envolvia função mitocondrial. A Kallel planeja continuar estudando espécies de vida longa para identificar outras rotas para longevidade e espera iniciar testes em humanos com medicamentos genéricos voltados para os caminhos que encontrar.

O estudo completo foi publicado no periódico Science Advances. Os autores ressalvam que os dados não podem provar a relação proposta, porque as amostras de saliva forneceram dados limitados: permitiram comparar apenas cerca de 10% dos marcadores genéticos em cinco animais.

Mais estudos serão necessários para determinar se esses padrões são exclusivos das tartarugas-gigantes de Aldabra ou oferecem pistas mais amplas sobre como os animais envelhecem.

Limites para aplicar as descobertas a outros animais

Os pesquisadores ainda não sabem se os padrões encontrados em Jonathan são exclusivos dele, peculiares às tartarugas-gigantes de Aldabra ou se refletem mecanismos gerais de longevidade compartilhados por muitas espécies.

Eles compararam Jonathan apenas com quatro tartarugas da mesma espécie, e as análises cobriram cerca de 10% dos marcadores genéticos desses animais, e a maior parte do genoma continua sem análise.

Além disso, a falta de amostra de sangue impediu validar se as 287 variantes genéticas identificadas funcionam como os programas computacionais previram. Outros estudos terão de confirmar se esses mecanismos operam no corpo de Jonathan e se também existem em outros indivíduos ou espécies.