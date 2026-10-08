Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Recorde quebrado

Enquanto todos lutam por 1 minuto, mulher de 61 anos ficou 5 horas na posição de prancha

Mulher superou seu próprio recorde mundial feminino de prancha

Henrique Cesaretti

08/10/2026 - 09h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

DonnaJean Wilde superou seu próprio recorde mundial feminino de prancha ao permanecer na posição por cinco horas consecutivas durante o Huntsman World Senior Games, na última terça-feira (6), nos Estados Unidos.

A canadense de 61 anos, avó de 12 netos, manteve apenas os antebraços e as pontas dos pés em contato com o chão. Assim, sustentou o corpo inteiramente alinhado durante todo o desafio. Wilde convive com dor crônica nas mãos e nos braços, condição que torna cada minuto de prancha mais exigente.

Professora aposentada e ex-vice-diretora de escola, Wilde descobriu a prancha há cerca de 12 anos após quebrar o pulso. A lesão a afastou temporariamente de atividades como corrida e musculação, levando-a a buscar uma alternativa de exercício viável.

 

Como a prancha se tornou uma paixão

Na posição de prancha, Wilde percebeu que conseguia ler e realizar outras atividades enquanto mantinha o corpo alinhado. A descoberta despertou seu interesse pelo exercício, que deixou de ser uma alternativa terapêutica e se tornou uma paixão. Com o tempo, Wilde passou a dedicar entre duas e três horas por dia à prancha, segundo dados do Guinness World Records.

O novo resultado superou sua marca anterior de 4 horas, 30 minutos e 11 segundos, estabelecida em março de 2024 e homologada pelo Guinness. Naquela ocasião no Canadá, ela contou com a presença do marido Randy, dos filhos e dos netos acompanhando cada minuto do desafio.

Antes de estabelecer esse histórico na prancha, Wilde também acumulou um recorde de flexões realizadas dentro de uma hora, reforçando sua trajetória como atleta sênior.

Os custos físicos da permanência na posição

À medida que as horas passavam, os braços e os pés de Wilde ficavam progressivamente mais avermelhados, sinal do esforço contínuo. Os cotovelos passaram a doer intensamente, e ela temeu romper a posição antes do fim.

A tensão para manter o alinhamento corporal provocou dores nos quadríceps. Wilde relata ter ficado tensa durante todo o desafio, e a última hora foi a mais difícil para manter a concentração e a posição correta.

Para refletir

Nietzsche: "O sábio deve ser capaz de amar seus inimigos e de odiar seus amigos"

Frase questionava a ideia de que a lealdade exige aceitar tudo daqueles que amamos

08/10/2026 11h15

Compartilhar

Gustav Adolf Schultze, 1882 / Wikimedia Commons

Continue Lendo...

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche deixou uma reflexão incisiva sobre a amizade: o sábio deve ser capaz não apenas de amar seus inimigos, mas também de odiar seus amigos. Para Nietzsche, a frase não promovia o desprezo, mas questionava a ideia de que a lealdade exige aceitar tudo daqueles que amamos.

Para ele, o afeto não pode servir como desculpa para abandonar o pensamento crítico. A frase aparece em Assim Falou Zaratustra, em que o personagem central desafia seus discípulos a seguir o próprio caminho e a revisar até mesmo os ensinamentos do mestre. O propósito é claro: admiração e proximidade não devem transformar ninguém numa figura acima de questionamentos.

Lealdade e o risco de perder o juízo próprio

Nietzsche alertava contra o perigo de justificar qualquer ação apenas porque vem de um amigo. Defender alguém sem analisar seus atos pode bloquear conversas necessárias e criar contradições — o que se condena num desconhecido, tolera-se num ser querido. Essa confusão aparece ao desculpar um erro pela amizade duradoura, aceitar opiniões sem avaliá-las ou enxergar qualquer discordância como traição.

Nietzsche distinguiu o afeto da aprovação cega, e a verdadeira amizade não exige renunciar à honestidade nem à autonomia de pensamento. Questionar a conduta de alguém não implica rejeitar a pessoa — é possível separar a crítica do ataque pessoal.

Discordar como forma de cuidado

Para Nietzsche, discordar de um amigo pode ser um ato de atenção. Alertar sobre consequências de uma ação, em vez de encorajá-la sem ressalvas, é uma maneira de acompanhar com responsabilidade.

Nessa dinâmica, falar com clareza é essencial quando algo relevante está em jogo. Isso inclui explicar por que algo é problemático, descrever o fato antes de julgar intenções e ouvir a resposta do outro.

Também faz parte dessa honestidade reconhecer quando uma informação nova muda a perspectiva e estabelecer limites diante da pressão para aceitar o inaceitável. O pensamento crítico deve voltar-se para si mesmo: admitir erros, revisar convicções e corrigir o julgamento, mesmo depois de defendê-lo com firmeza.

Amizade fundada na liberdade e na honestidade

A provocação de Nietzsche faz sentido quando aponta o risco de transformar admiração em obediência. Uma relação robusta não precisa apagar diferenças nem evitar perguntas incômodas — quando há espaço para divergência, cada um permanece responsável por suas próprias opiniões e livre para pensar.

Apoiar um amigo significa ouvir, reconhecer conquistas e também apontar comportamentos prejudiciais, porque a honestidade preserva a autonomia até nos vínculos mais próximos.

Reflexão

Tomás de Aquino: "Se o objetivo do capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto"

Frase segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões

08/10/2026 10h46

Compartilhar

Imagem: Carlo Crivelli/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Uma frase atribuída a Tomás de Aquino, filósofo e teólogo italiano do século XIII, segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões: se o propósito máximo de um capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto para sempre.

A metáfora do barco parado ilumina um dilema que atravessa qualquer época — o risco de agir versus a ilusão de segurança total. Evitar riscos pode garantir proteção no curto prazo, mas também pode travar exatamente aquilo para o qual alguém foi preparado.

Essa tensão permanece atual porque aparece em decisões que as pessoas enfrentam: vale ficar no conforto conhecido ou é preciso navegar em águas incertas?

O risco como parte do caminho

Para o teólogo, arriscar-se não significa agir sem rumo nem ignorar as consequências. Significa aceitar que a busca por segurança absoluta pode distanciar uma pessoa justamente daquilo que ela pretende alcançar. Essa interpretação se aproxima do projeto intelectual de Tomás de Aquino: unir fé e razão numa mesma estrutura de pensamento, sem tratá-las como inimigas.

A reflexão não defende a imprudência, mas questiona quando a proteção se torna paralisia. Um capitão que nunca solta as amarras do porto não cumpre sua função — navegar. Da mesma forma, uma pessoa que recusa todo risco deixa sua vida e seus objetivos em suspenso indefinidamente.

O propósito acima da proteção

A metáfora do capitão carrega ainda outra camada: proteger algo não pode virar o único objetivo de quem navega, porque isso impede o navio de cumprir a função para a qual existe. Prudência, decisão e busca por um fim ajudam a explicar por que esse raciocínio continua citado em debates sobre o sentido da vida.

Tomás de Aquino entendia que virtude, fé e escolhas pessoais não eram abstrações isoladas, mas elementos que se entrelaçavam nas decisões concretas. Por isso sua reflexão sobre o capitão e o porto resiste ao tempo — ela não oferece respostas prontas, mas convida a pensar sobre o que realmente importa em nossas vidas.

Quem foi Tomás de Aquino

Nascido em 1225 e falecido em 1274, o religioso foi membro da Ordem dos Dominicos. E se tornou uma das figuras centrais da Escolástica, corrente que buscava explicar questões de fé por meio da lógica.

Ele defendeu o papel da razão para alcançar certas verdades e formulou as chamadas cinco vias, um conjunto de argumentos sobre a existência de Deus que marcou a filosofia medieval.

Sua obra mais influente, a Suma Teológica, abordou questões relacionadas a Deus, o conhecimento, a moral, a lei e a natureza humana. A obra é referência para quem estuda filosofia e teologia cristã por tentar organizar de forma sistemática perguntas que a humanidade carrega há séculos.

Um legado que segue navegando

A frase do capitão resiste porque fala de um impasse que ainda hoje aparece nas decisões de quem escolhe entre o conforto do porto e o risco do mar aberto. Não é pergunta apenas de filósofos: é pergunta de quem decide mudar de carreira, de quem enfrenta um desafio inesperado, de quem precisa escolher entre o seguro e o desejado.

Tomás de Aquino não pregava temeridade, mas advertia que a vida plena exige coragem — a coragem de reconhecer que nem toda segurança nos protege, e nem todo risco nos destrói. A verdadeira sabedoria está em navegar com propósito, aceitando que algumas águas precisam ser cruzadas para chegar aonde se quer ir.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7137, quarta-feira (07/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7137, quarta-feira (07/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6107-7 de hoje, quarta-feira (07/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 6107-7 de hoje, quarta-feira (07/10)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3067, terça-feira (06/10): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3067, terça-feira (06/10): veja o rateio

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3018, quarta-feira (07/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3018, quarta-feira (07/10)

5

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Previdência Municipal

/ 1 dia

Mais de 200 aposentados podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 6 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 29/09/2026

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina