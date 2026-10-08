Enquanto todos lutam por 1 minuto, mulher de 61 anos ficou 5 horas na posição de prancha - Imagem: Divulgação/Guinness

DonnaJean Wilde superou seu próprio recorde mundial feminino de prancha ao permanecer na posição por cinco horas consecutivas durante o Huntsman World Senior Games, na última terça-feira (6), nos Estados Unidos.

A canadense de 61 anos, avó de 12 netos, manteve apenas os antebraços e as pontas dos pés em contato com o chão. Assim, sustentou o corpo inteiramente alinhado durante todo o desafio. Wilde convive com dor crônica nas mãos e nos braços, condição que torna cada minuto de prancha mais exigente.

Professora aposentada e ex-vice-diretora de escola, Wilde descobriu a prancha há cerca de 12 anos após quebrar o pulso. A lesão a afastou temporariamente de atividades como corrida e musculação, levando-a a buscar uma alternativa de exercício viável.

Como a prancha se tornou uma paixão

Na posição de prancha, Wilde percebeu que conseguia ler e realizar outras atividades enquanto mantinha o corpo alinhado. A descoberta despertou seu interesse pelo exercício, que deixou de ser uma alternativa terapêutica e se tornou uma paixão. Com o tempo, Wilde passou a dedicar entre duas e três horas por dia à prancha, segundo dados do Guinness World Records.

O novo resultado superou sua marca anterior de 4 horas, 30 minutos e 11 segundos, estabelecida em março de 2024 e homologada pelo Guinness. Naquela ocasião no Canadá, ela contou com a presença do marido Randy, dos filhos e dos netos acompanhando cada minuto do desafio.

Antes de estabelecer esse histórico na prancha, Wilde também acumulou um recorde de flexões realizadas dentro de uma hora, reforçando sua trajetória como atleta sênior.

Os custos físicos da permanência na posição

À medida que as horas passavam, os braços e os pés de Wilde ficavam progressivamente mais avermelhados, sinal do esforço contínuo. Os cotovelos passaram a doer intensamente, e ela temeu romper a posição antes do fim.

A tensão para manter o alinhamento corporal provocou dores nos quadríceps. Wilde relata ter ficado tensa durante todo o desafio, e a última hora foi a mais difícil para manter a concentração e a posição correta.