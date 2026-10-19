Enquanto todos olham para a SpaceX, Japão prepara missão inédita rumo a Marte

O Japão lançará uma sonda espacial para coletar amostras da lua Fobos e trazê-las de volta à Terra. A missão MMX (Martian Moons eXploration) partirá na próxima terça-feira (20), iniciando uma jornada de cinco anos até o satélite marciano, com retorno previsto para análise detalhada das rochas coletadas.

O foguete H3 F10, principal veículo de transporte espacial do Japão, decolará às 04h41min03s no horário padrão japonês. A expedição completa — que envolve a ida, a exploração científica e o retorno — exigirá uma jornada contínua de cinco anos.

Exploração científica e retorno — exigirá um ciclo operacional contínuo de cinco anos, abrangendo manobras complexas em órbita marciana e a trajetória de regresso à Terra.

Objetivo científico da expedição marciana

A sonda pousará na sua superfície para recolher grãos de poeira e fragmentos rochosos do solo. Além dessa coleta inédita, a nave realizará estudos detalhados de Deimos e do próprio Marte, expandindo o conhecimento sobre o sistema marciano e sua formação.

Após guardar as amostras em uma cápsula de retorno pressurizada, a espaçonave decolará de lá e iniciará o longo caminho de volta. As amostras serão submetidas a análises laboratoriais aprofundadas para investigar a origem das luas marcianas e a história do Sistema Solar como um todo.

Campanha de engajamento público e transmissão ao vivo

A agência espacial japonesa JAXA organizará transmissão ao vivo do lançamento e criará pontos de exibição pública em diversos locais no Japão para que a população acompanhe o evento. A iniciativa "Night Sky Public Viewing" convida os cidadãos a observar a trajetória noturna do foguete no céu e apoiar a missão historicamente.

A comunidade internacional também participa através da campanha oficial #GoodLuckMMX, onde pessoas de todo o mundo puderam enviar mensagens de apoio. A JAXA disponibilizou ainda simulações em computação gráfica da sequência de voo e vídeos educativos sobre a jornada até ele para engajar diferentes públicos.

A filosofia artística por trás do pôster oficial

O Departamento de Gestão e Integração do JAXA ISAS criou um pôster oficial centrado em um grande círculo laranja, concebido com interpretação aberta para estimular a imaginação pública. Marte brilhando no céu noturno, Fobos iluminada pela luz refletida do planeta vermelho e a trajetória circular da nave desde a partida até o retorno são simultaneamente evocados pela figura alaranjada.

Na parte frontal do cartaz, a frase de despedida acompanha a nave: "Vejo vocês em cinco anos. Até lá, cuidem da Terra".

A concepção artística do pôster oficial inspira-se na filosofia e nos valores da missão espacial MMX rumo à lua Fobos. O círculo laranja do ensō representa simultaneamente o universo, o ciclo infinito sem início nem fim e o destino marciano, espelhando a jornada completa da MMX.