Espanha procura voluntários para cuidar de animais com acomodação e alimentação gratuitas

Um refúgio para animais resgatados na Serra de Gredos, na Espanha, próximo ao limite entre Toledo e Cáceres e às margens do rio Tiétar, abriu inscrições para voluntários dispostos a morar e trabalhar no local com hospedagem e alimentação gratuitas. O Santuario Dharma recebe candidatos dispostos a trabalhar 24 horas por semana no cuidado dos animais.

A rotina é dividida em turnos de 4 horas ao longo de seis dias, com folga de um dia inteiro para descanso. O local abriga mais de 100 animais de 12 espécies, entre cavalos, cães, gatos, porcos vietnamitas, cabras, aves e tartarugas.

O que o voluntário faz por lá

Pela manhã, quem participa do programa abre as instalações, confere a presença de cada animal e faz uma checagem rápida de saúde antes de servir a primeira refeição do dia. A limpeza dos recintos também entra nessa primeira rodada de atividades.

À tarde, os voluntários cuidam dos animais que precisam de atenção redobrada, reforçam a alimentação e verificam a água dos bebedouros. Já à noite, as tarefas incluem alimentar os animais carnívoros e conduzir cada espécie ao abrigo onde passa a noite.

Benefícios e regras para participar

Em troca do trabalho, o santuário oferece quarto compartilhado, pensão completa, internet, serviço de lavanderia e transporte a partir do ponto de chegada do voluntário. O projeto funciona sob uma proposta ética vegana, e essa exigência vale para todos que passam pelo local.

Por isso, quem se candidata precisa manter o estilo de vida vegano durante toda a estadia e está proibido de consumir qualquer produto de origem animal dentro da propriedade. Casais e animais de estimação próprios também não podem entrar no local.

A seleção prioriza pessoas dispostas a um compromisso de longo prazo. A organização não permite álcool, tabaco, vaporizadores nem outras substâncias. As inscrições devem ser feitas apenas pelo site oficial do Santuario Dharma.