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Criação de animais

Fazenda na Argentina trocou 3.500 ovelhas por uma reserva com mais de 3.000 guanacos

Local deixou de criar milhares de ovelhas e passou a abrigar milhares de guanacos

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 08h15
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Uma propriedade de 7.360 hectares na Patagônia Argentina deixou de criar milhares de ovelhas e passou a abrigar milhares de guanacos. A mudança ocorreu na estância San Pablo, na Península Valdés, província de Chubut, após décadas de pecuária ovina e equina na região. Até 2005, o local chegava a abrigar cerca de 3.500 ovelhas na costa do Golfo Nuevo.

Hoje, mais de 3.000 guanacos ocupam o terreno, transformado em área protegida sob o nome de Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés.

Da pecuária à proteção ambiental

A Fundación Vida Silvestre Argentina comprou a propriedade em 2004 e, em julho do ano seguinte, retirou as ovelhas e os cavalos que ainda pastavam ali. A fundação transformou o galpão e a antiga cozinha de tosquia das ovelhas em uma estação de campo voltada à pesquisa do ecossistema local.

Sem os rebanhos, sementes que ficaram escondidas no solo por anos passaram a germinar. Com o tempo, a vegetação se espalhou e os pastos naturais ganharam mais variedade, criando condições melhores de alimento e abrigo para a fauna nativa da estepe patagônica.

 

Explosão populacional dos guanacos

O primeiro levantamento feito na reserva contou apenas 300 guanacos vivendo no terreno. Segundo a fundação, o número disparou ao longo dos anos até ultrapassar os 3.000 animais, impulsionado pela reprodução interna e pela chegada de exemplares vindos de propriedades vizinhas.

A retirada do gado e a queda na caça abriram espaço para que a espécie se espalhasse sem concorrência por pasto. A presença de fêmeas reprodutoras e a fartura de alimento também ajudaram a sustentar esse crescimento.

Outras espécies que ganharam espaço

Além dos guanacos, a reserva hoje abriga choiques, maras e zorros. Também há mais de 60 espécies de aves típicas da estepe patagônica, bioma que a fundação busca proteger.

A antiga fazenda de ovelhas e cavalos se tornou um ponto de referência para estudar como ecossistemas da Patagônia se recuperam quando a atividade pecuária deixa de ocupar o espaço.

Truque caseir

Poucos conhecem esse truque: borrifar vinagre e álcool nas chaves de casa, para que serve

Truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais recentemente

09/10/2026 09h44

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Foto: Kindel Media/Pexels

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As chaves de casa passam o dia em contato com maçanetas, bolsos, transporte público e dinheiro, acumulam sujeira e micro-organismos e, mesmo assim, raramente entram na rotina de limpeza doméstica.

Um truque caseiro começou a viralizar nas redes sociais nas últimas semanas: borrifar vinagre e álcool diretamente sobre as peças de metal antes de guardá-las no bolso ou no chaveiro. A combinação promete higienizar, remover gordura e devolver o brilho original ao objeto com produtos que a maioria das pessoas tem em casa.

Como a mistura age sobre o metal

O álcool etílico ou isopropílico a 70% evapora rápido e ajuda a neutralizar os micro-organismos presentes na superfície da chave, já o ácido acético do vinagre age de outra forma: dissolve a gordura do corpo acumulada com o manuseio diário e remove resíduos de sujeira e pequenas marcas de ferrugem que deixam a peça opaca.

A solução consegue penetrar com facilidade nas frestas e nos cantos pequenos sem danificar o material da chave. Especialistas destacam que a rápida evaporação do álcool não deixa umidade acumulada, o que evita que o metal comece a enferrujar antes da hora.

A mistura não deve ficar em contato prolongado com as chaves, pois o excesso de umidade pode prejudicar acabamentos metálicos. Em chaveiros eletrônicos ou chaves inteligentes, aplique-a apenas na parte metálica, evitando os componentes eletrônicos.

Os efeitos práticos de usar o truque

A higienização reduz a quantidade de germes que se acumulam após o contato com corrimãos, catracas e cédulas de dinheiro. Além disso, a camada pegajosa formada pelo suor e pelo uso constante desaparece da superfície. O aspecto visual da chave volta ao normal quase na hora, sem a necessidade de produtos caros ou processos demorados.

Como seca rápido, a mistura não deixa o chaveiro encharcado por muito tempo, o que ajuda a manter o objeto livre de manchas. Basta borrifá-la sobre a peça, deixar agir por alguns segundos e passar um pano seco antes de guardar.

Tendência natalina

Adeus à árvore de Natal como conhecemos: nova tendência em 2026 é mais elegante e original

Nova tendência chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal

09/10/2026 09h12

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Foto: ROMAN ODINTSOV/Pexels

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O laço de terciopelo em tamanho XL chega para substituir a estrela tradicional no topo da árvore de Natal. A mudança simples, mas marcante, transforma o visual festivo sem exigir uma reforma completa na decoração — apenas um detalhe bem escolhido faz toda a diferença.

Esse tipo de laço traz elegância e sofisticação ao ambiente, especialmente quando você opta por cores profundas ou tons neutros. A textura macia do terciopelo cria um efeito visual aquecido e refinado, tornando-se o centro das atenções sem necessidade de adornos adicionais.

Como escolher e posicionar o laço

O segredo para o sucesso está no tamanho proporcional à árvore. Exemplares grandes ganham peso com um laço volumoso na ponta, enquanto árvores menores pedem uma versão mais contida. Coloque o laço deixando seus extremos caírem suavemente pelos ramos, criando um efeito visual cuidado e contemporâneo.

O restante da decoração deve permanecer simples, permitindo que o laço brilhe como protagonista sem competir com outros elementos. Esse equilíbrio garante uma composição elegante e sem exageros, ideal para ambientes que buscam estilo minimalista e sofisticado.

 

Paleta de cores para 2026

Cores clássicas como vermelho, bordô, verde escuro, branco e dourado mantêm o espírito natalino e nunca saem de moda. Para quem prefere uma abordagem mais discreta, tons neutros como bege, creme ou branco combinam com árvores em paleta sóbria e criam harmonia visual elegante.

A textura do terciopelo dispensa brilhos ou detalhes vistosos para impressionar — o material por si só fornece sofisticação e movimento ao topo da árvore, adaptando-se facilmente a qualquer estilo decorativo.

Renovação sem desperdício

A maior vantagem dessa tendência é não exigir substituição completa dos enfeites. Guarde a estrela antiga e coloque o laço XL na ponta para obter uma imagem inteiramente renovada, aproveitando os adornos que já habitam a casa. A árvore sai do armário com novo destaque e segue em sintonia com as preferências decorativas de 2026.

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