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Geleira do Apocalipse pode elevar o nível do mar até 2 vezes mais rápido do que se previa

Essa geleira está recuando mais rápido do que os cientistas previam

Henrique Cesaretti

16/10/2026 - 07h01
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A geleira Thwaites, conhecida como Doomsday Glacier (Geleira do Apocalipse), está recuando mais rápido do que os cientistas previam. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostrou que essa geleira pode dobrar sua contribuição para a elevação do nível dos oceanos até 2.100.

O Thwaites tem área equivalente à da Flórida e contém gelo suficiente para elevar o nível global do mar em mais de meio metro. Nas últimas décadas, a massa da geleira vem diminuindo em ritmo acelerado, e os cientistas tentam há anos prever seu comportamento futuro com precisão.

Por que os modelos falharam

Os modelos tradicionais falharam repetidamente em acompanhar a velocidade das mudanças observadas por satélite. Isso ocorreu porque os glaciologistas compreendiam de forma limitada a interface entre o gelo e a água do oceano: trabalhavam com o conceito de uma linha de encalhe. Uma fronteira afiada e estável onde o gelo deixa a terra e começa a flutuar.

A pesquisa revelou que essa visão simplista não captura o que de fato acontece embaixo da geleira. Existe uma zona muito mais ampla onde a água do oceano circula e derrete o gelo de baixo para cima.

Conforme as marés sobem e caem, a água quente penetra vários quilômetros sob o gelo, levantando seções dele e expondo mais superfície ao derretimento.

A zona de encalhe redefinida

O estudo utilizou dados de satélite do sistema de radar da ICEYE finlandês, capaz de detectar oscilações de escala quilométrica na zona de encalhe do Thwaites. Os pesquisadores calibraram seu modelo de folha de gelo contra observações de mais de 25 anos, desde meados dos anos 1990 até o presente.

Quando incorporaram uma zona de encalhe com 2 a 5 quilômetros de largura, o modelo reproduziu pela primeira vez o recuo, o afinamento e a aceleração observados do Thwaites. Os modelos tradicionais com uma linha de encalhe afiada subestimavam a taxa histórica de mudança por um fator de 4.

geleira 1

Projeções mais alarmantes

A pesquisa projeta que o Thwaites contribuirá com aproximadamente 30 milímetros. Com margem de erro de 6 milímetros, para a elevação global do nível do mar até 2100 — cerca de duas vezes o que estimativas anteriores indicavam. A projeção é ainda mais preocupante porque considera que não haverá aquecimento climático além do já ocorrido.

A compreensão correta de como o oceano derrete essa geleira por baixo abre caminho para prognósticos mais realistas sobre o futuro das calotas polares. O desafio agora é aplicar esse novo conhecimento sobre zonas de encalhe a outras gigantescas geleiras que enfrentam ameaças semelhantes na Antártida e na Groenlândia.

Como a água do oceano derrete a geleira por baixo

O que os cientistas descobriram é que o derretimento do Thwaites não acontece em um único ponto, mas em uma zona muito mais ampla. Conforme as marés sobem e descem, água quente do oceano penetra vários quilômetros por baixo do gelo, levantando seções inteiras da geleira.

Esse levantamento expõe mais superfície do gelo ao contato direto com a água quente, acelerando o derretimento. É como se a geleira fosse gradualmente erguida e "pendurada" sobre água quente a cada ciclo de maré, em vez de derreter apenas em uma linha estreita.

Por que o Mouginot Ridge importa agora

Uma crista submarina chamada Mouginot Ridge funciona atualmente como uma espécie de "freio" que desacelera o retrocesso do Thwaites. Essa elevação no fundo do oceano atua como uma barreira natural que estabiliza temporariamente a geleira.

Porém, quando essa crista deixar de "prender" a geleira — o que, segundo as simulações, tem 60% de probabilidade de ocorrer até 2100 —, o Thwaites começará a recuar continuamente sobre um fundo oceânico em declive, em direção à próxima elevação topográfica, chamada South Ridge.

Por isso, a geleira depende dessa formação do relevo para não colapsar em ritmo muito mais rápido.

Segundo um estudo publicado em um periodico cientifico em 2026, os processos de derretimento na zona onde a geleira toca o fundo do oceano podem fazer com que o nível do mar suba aproximadamente o dobro do que os modelos anteriores previam até o final do século. Veja o estudo.

Felicidade

Demócrito sobre a felicidade: "Não se lamente pelo que não tem, alegre-se com o que tem"

Filósofo oferecia uma perspectiva sobre como alcançar a felicidade

16/10/2026 08h00

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Imagem: Scheimann / Wikimedia Commons

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Demócrito, filósofo grego da Antiguidade, oferecia uma perspectiva sobre como alcançar a felicidade: valorizar o que se tem, em vez de lamentar o que falta. A busca pela felicidade atravessa toda a existência humana, e essa reflexão sobre a satisfação pessoal continua relevante para quem se frustra por não alcançar objetivos imediatos.

Demócrito dizia que discreto é quem não se lamenta pelo que não possui, mas se alegra com o que tem. A frase não pregava conformismo, mas o reconhecimento genuíno de tudo o que foi conquistado: uma valorização do caminho percorrido e dos esforços feitos até ali.

O perigo de lamentar o que falta

Concentrar-se demais no que não conseguiu alcançar obscurece a razão e desmerece a trajetória já percorrida. Ao lamentar não ter realizado o objetivo que persegue, a pessoa perde de vista as vitórias que a levaram até onde está.

O ressentimento contínuo prejudica a clareza mental e esvazia o esforço investido. Nesse contexto, discrição é enxergar com lucidez o que importa: reconhecer os passos dados e valorizar o progresso real, em vez de concentrar toda a energia no que ainda não se tem.

 

 

Gratidão como motor de continuidade

Agradecer pelo ponto a que se chegou já é motivo para se sentir afortunado. Essa atitude não encerra a busca por objetivos futuros, mas a reposiciona de forma saudável e se torna um estímulo para prosseguir no que realmente importa.

A mensagem de Demócrito reconhece que toda vida se organiza em torno de metas e propósitos lançados no horizonte. Cada pessoa descobre seu próprio significado em seu ritmo e no momento certo, e saber que essas metas são verdadeiras é quando elas infundem motivação genuína. A mensagem de Demócrito acrescenta que essa motivação deve estar ligada à valorização do presente.

Peso absurdo

O prédio mais pesado do mundo tem 3.000 quartos e esconde 8 andares sob o solo

Peso total o credencia para o recorde Guinness

16/10/2026 07h38

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Imagem: Diego Delso/Wikimedia Commons

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Bucarest guarda um monumento arquitetônico sem paralelo: o Palácio do Parlamento, oficialmente reconhecido como a estrutura administrativa civil mais pesada do planeta. Construído na década de 1980, o prédio romeno concentra superlativas que impressionam tanto estudiosos quanto visitantes.

Com mais de 3.000 quartos e 8 níveis subterrâneos que descem 92 metros sob o solo, a obra reflete a ambição construtiva de uma era. A magnitude dos números começa a revelar a enormidade da construção. O edifício totaliza 4,09 milhões de toneladas, o que o credencia para o recorde Guinness de estrutura administrativa civil mais pesada do mundo.

Acima do solo, 12 andares alcançam 86 metros de altura, abrigando as principais câmaras legislativas. E espaços administrativos da Romênia em um complexo que se estende por quilômetros de corredores revestidos com materiais naturais.

O preço da grandiosidade arquitetônica

A realização dessa monumentalidade exigiu transformações radicais na capital romena. A construção da obra demandou a demolição de aproximadamente um quinto do centro histórico de Bucarest. Essa escala de intervenção urbana alterou permanentemente o perfil da cidade. O edifício concentra mais de 3.000 habitações e salões distribuídos pelos andares, cada um refletindo investimentos em detalhes e acabamento.

Lustres de bronze gigantescos e tapetes confeccionados sob medida completam a decoração dos salões de cristal que caracterizam os espaços legislativos.

 

Os segredos subterrâneos

Sob a superfície urbana, o palácio resguarda um propósito distinto de seus usos administrativos. Os oito níveis subterrâneos abrigam um autêntico bunker antinuclear interligado por uma rede de túneis subterrâneos originalmente projetados como rotas de fuga. Essa infraestrutura reflete as preocupações da época em que o complexo foi concebido, funcionando como testemunha material das tensões geopolíticas dos anos 1980.

Hoje o Palácio do Parlamento consolidou-se como destino turístico imprescindível na Romênia. As visitas guiadas permitem que turistas percorram os gigantescos salões, caminhem pelos quilômetros de corredores internos e compreendam de perto a escala do empreendimento que moldou a paisagem urbana de Bucarest.

A estrutura permanece como símbolo tangível de uma ambição arquitetônica que desafia compreensão pelo seu tamanho e peso.

Quando o recorde de "maior" não vale para o Palácio

O Palácio do Parlamento é o maior edifício administrativo civil do mundo, mas não é o maior edifício em termos absolutos. Esse recorde pertence ao New Century Global Centre. Também em comparação com estruturas militares, o Pentágono supera o palácio romeno em tamanho total, apesar de ser menos pesado. Esses limites técnicos mostram que os superlativas dependem de como a categoria é definida: se o critério é peso, o palácio romeno vence; se é área construída ou função administrativa, outras estruturas podem competir.

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