Geleira do Apocalipse pode elevar o nível do mar até 2 vezes mais rápido do que se previa - Foto: Alberto Vivas/Pexels

A geleira Thwaites, conhecida como Doomsday Glacier (Geleira do Apocalipse), está recuando mais rápido do que os cientistas previam. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostrou que essa geleira pode dobrar sua contribuição para a elevação do nível dos oceanos até 2.100.

O Thwaites tem área equivalente à da Flórida e contém gelo suficiente para elevar o nível global do mar em mais de meio metro. Nas últimas décadas, a massa da geleira vem diminuindo em ritmo acelerado, e os cientistas tentam há anos prever seu comportamento futuro com precisão.

Por que os modelos falharam

Os modelos tradicionais falharam repetidamente em acompanhar a velocidade das mudanças observadas por satélite. Isso ocorreu porque os glaciologistas compreendiam de forma limitada a interface entre o gelo e a água do oceano: trabalhavam com o conceito de uma linha de encalhe. Uma fronteira afiada e estável onde o gelo deixa a terra e começa a flutuar.

A pesquisa revelou que essa visão simplista não captura o que de fato acontece embaixo da geleira. Existe uma zona muito mais ampla onde a água do oceano circula e derrete o gelo de baixo para cima.

Conforme as marés sobem e caem, a água quente penetra vários quilômetros sob o gelo, levantando seções dele e expondo mais superfície ao derretimento.

A zona de encalhe redefinida

O estudo utilizou dados de satélite do sistema de radar da ICEYE finlandês, capaz de detectar oscilações de escala quilométrica na zona de encalhe do Thwaites. Os pesquisadores calibraram seu modelo de folha de gelo contra observações de mais de 25 anos, desde meados dos anos 1990 até o presente.

Quando incorporaram uma zona de encalhe com 2 a 5 quilômetros de largura, o modelo reproduziu pela primeira vez o recuo, o afinamento e a aceleração observados do Thwaites. Os modelos tradicionais com uma linha de encalhe afiada subestimavam a taxa histórica de mudança por um fator de 4.

Projeções mais alarmantes

A pesquisa projeta que o Thwaites contribuirá com aproximadamente 30 milímetros. Com margem de erro de 6 milímetros, para a elevação global do nível do mar até 2100 — cerca de duas vezes o que estimativas anteriores indicavam. A projeção é ainda mais preocupante porque considera que não haverá aquecimento climático além do já ocorrido.

A compreensão correta de como o oceano derrete essa geleira por baixo abre caminho para prognósticos mais realistas sobre o futuro das calotas polares. O desafio agora é aplicar esse novo conhecimento sobre zonas de encalhe a outras gigantescas geleiras que enfrentam ameaças semelhantes na Antártida e na Groenlândia.

Como a água do oceano derrete a geleira por baixo

O que os cientistas descobriram é que o derretimento do Thwaites não acontece em um único ponto, mas em uma zona muito mais ampla. Conforme as marés sobem e descem, água quente do oceano penetra vários quilômetros por baixo do gelo, levantando seções inteiras da geleira.

Esse levantamento expõe mais superfície do gelo ao contato direto com a água quente, acelerando o derretimento. É como se a geleira fosse gradualmente erguida e "pendurada" sobre água quente a cada ciclo de maré, em vez de derreter apenas em uma linha estreita.

Por que o Mouginot Ridge importa agora

Uma crista submarina chamada Mouginot Ridge funciona atualmente como uma espécie de "freio" que desacelera o retrocesso do Thwaites. Essa elevação no fundo do oceano atua como uma barreira natural que estabiliza temporariamente a geleira.

Porém, quando essa crista deixar de "prender" a geleira — o que, segundo as simulações, tem 60% de probabilidade de ocorrer até 2100 —, o Thwaites começará a recuar continuamente sobre um fundo oceânico em declive, em direção à próxima elevação topográfica, chamada South Ridge.

Por isso, a geleira depende dessa formação do relevo para não colapsar em ritmo muito mais rápido.

Segundo um estudo publicado em um periodico cientifico em 2026, os processos de derretimento na zona onde a geleira toca o fundo do oceano podem fazer com que o nível do mar suba aproximadamente o dobro do que os modelos anteriores previam até o final do século. Veja o estudo.