O que os cães vivem nos primeiros 6 meses pode mudar seu comportamento para sempre, revela estudo - Foto: Abner Velázquez/Pexels

Experiências traumáticas nos primeiros meses de vida deixam marcas duradouras no comportamento dos cães, inclusive na fase adulta. Uma pesquisa de universidades americanas analisou como eventos adversos vividos nesse período crítico moldam o comportamento futuro dos animais. O estudo envolveu 4.497 cães de 211 raças diferentes, e seus resultados foram publicados na revista Scientific Reports.

Pesquisadores da Universidade de Harvard, da Universidade da Pensilvânia, da Universidade de Illinois, da Universidade Estatal de Ohio e da Universidade Rocky Vista coletaram relatos dos donos sobre a história de vida de cada animal, seu ambiente e os episódios enfrentados.

Traumas precoces aumentam agressividade e medo

Um terço dos cães estudados havia passado por pelo menos uma situação adversa antes de completar seis meses. Os dados mostraram que esses animais apresentavam níveis significativamente maiores de medo e agressividade que os cães que não haviam vivenciado esses eventos.

A idade em que o trauma ocorreu foi decisiva: cães submetidos a situações adversas antes dos seis meses apresentaram reações mais agressivas que aqueles que enfrentaram problemas posteriormente. O efeito se manteve independentemente da raça, do sexo ou do tamanho do animal.

Acúmulo de traumas amplifica problemas comportamentais

Quanto maior o número de episódios traumáticos enfrentados, mais intensos eram o medo e a agressividade na vida adulta do cão. Esse padrão persistiu mesmo depois que os pesquisadores descartaram variáveis como genética e características físicas do animal.

Os pesquisadores identificaram sete categorias de experiências prejudiciais: castigos físicos, separação do cuidador principal, espancamento, ataques de outros animais, situações que provocam pânico extremo, lesões graves ou risco de morte, e permanência prolongada amarrado ao ar livre.

Por que os primeiros seis meses são cruciais

Os primeiros seis meses incluem etapas fundamentais do desenvolvimento comportamental canino. O período de socialização ocorre aproximadamente entre três e 12 semanas e se estende parcialmente até os seis meses, quando os filhotes aprendem a interagir com pessoas, outros animais e o ambiente.

Traumas vividos nessa janela crítica interrompem o processo natural de aprendizado e deixam cicatrizes emocionais duradouras. As informações sobre cada cão vieram dos relatos dos donos, o que impediu que os pesquisadores comprovassem de forma independente toda a história de vida de cada animal.

Para reduzir esse problema, os especialistas consideraram apenas os episódios que os proprietários afirmaram com segurança ter ocorrido.