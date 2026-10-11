Robô policial já é uma realidade no Brasil e primeiro exemplar faz aparição

<p>Um robô humanoide criado para apoiar operações policiais de risco chegou a Brasília na quinta-feira (8) e passou pelos estúdios da TV Globo. Batizado de Arcanjo, o equipamento é o primeiro do tipo desenvolvido no país e tem o objetivo de reduzir a exposição de agentes de segurança a situações perigosas.</p>
<p>Durante uma entrevista ao vivo no Bom Dia DF, com os apresentadores Fred Ferreira e Luísa Doyle, a máquina deu um chute capaz de gerar impacto de 200 kg e mostrou passos de dança, em uma demonstração das articulações e da mobilidade do corpo mecânico.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Ru9coRGETYo" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>
<h2>Quem está por trás do projeto</h2>
<p>O projeto nasceu na IPQ Tecnologia, empresa baiana responsável pelo desenvolvimento do robô. O diretor de operações da companhia, Heitor Galvão, disse ao G1 que o desempenho do robô nos movimentos de dança apresentados durante o programa reflete características da região de origem da empresa.</p>
<p>Depois de passar pelos estúdios, o equipamento participará da ExpoJud 2026, evento que reúne magistrados, servidores e especialistas para debater o uso de inteligência artificial no setor de Justiça.</p>
<h2>Funções pensadas para a segurança pública</h2>
<p>Reconhecimento facial e monitoramento de perímetros estão entre as funções anunciadas pela fabricante. A empresa também prevê integrar o robô às plataformas já usadas pelas forças de segurança.</p>
<p>Por enquanto, o humanoide é uma plataforma de testes e demonstração e está em fase de aperfeiçoamento. O objetivo é que, após os ajustes necessários, ele possa atuar diretamente ao lado de policiais em ações que hoje colocam agentes humanos em risco direto.</p>