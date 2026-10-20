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Tecnologia

Sam Altman alerta para um possível final "terrível" na evolução da inteligência artificial

O debate evidencia um dilema da indústria.

João V. Valença

20/10/2026 - 17h22
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A corrida para desenvolver uma inteligência artificial capaz de superar os seres humanos em praticamente todas as tarefas levanta uma questão decisiva: quem controlará uma tecnologia tão poderosa? Sam Altman, CEO da OpenAI, apresentou a seus funcionários três cenários possíveis para o futuro da superinteligência, incluindo um que classificou como "terrível".

As alternativas foram relatadas pelo veículo especializado The Information, em uma reportagem publicada em 19 de outubro de 2026, com base em relatos de pessoas familiarizadas com a conversa interna. As propostas vão da criação de um órgão internacional de fiscalização à concentração extrema de poder nas mãos de uma única empresa.

O debate evidencia um dilema da indústria: como reduzir os riscos de sistemas cada vez mais avançados sem que a competição entre empresas impeça a cooperação necessária para estabelecer limites de segurança. 

Os três cenários apresentados por Sam Altman

1. Um órgão internacional para fiscalizar a inteligência artificial

A primeira possibilidade seria criar uma organização internacional inspirada na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), responsável por atividades de monitoramento relacionadas ao uso da energia nuclear.

Adaptado à inteligência artificial, esse modelo poderia estabelecer padrões de segurança, realizar inspeções e acompanhar o desenvolvimento de sistemas avançados. A proposta exigiria cooperação entre governos e empresas de diferentes países, inclusive daqueles que disputam a liderança tecnológica.

Altman já havia defendido publicamente uma iniciativa semelhante em 2023, quando ele e outros líderes da OpenAI argumentaram que o desenvolvimento da superinteligência poderia exigir uma instituição internacional capaz de fiscalizar os sistemas mais avançados. Segundo a reportagem, essa foi a alternativa que ele pareceu apoiar durante a conversa com os funcionários.

2. Os principais laboratórios se uniriam em uma espécie de CERN da IA

A segunda alternativa seria reunir os principais laboratórios de inteligência artificial em uma organização conjunta, inspirada no CERN, centro europeu de pesquisa em física de partículas que reúne a colaboração de diversos países.

Nesse cenário, empresas que hoje competem entre si poderiam trabalhar por meio de uma estrutura compartilhada para desenvolver sistemas avançados sob regras comuns de segurança. A organização também poderia disponibilizar modelos aos países participantes.

A proposta foi descrita por Altman como o plano "Demis", em referência a Demis Hassabis, líder do Google DeepMind, que já havia sugerido uma iniciativa de colaboração internacional para pesquisas de ponta.

Uma estrutura desse tipo exigiria um nível elevado de coordenação entre empresas com interesses comerciais próprios. Para a OpenAI e seus concorrentes, isso representaria uma mudança profunda na maneira como a tecnologia é desenvolvida e controlada. 

3. Uma única empresa concentraria o poder e bloquearia os concorrentes

O terceiro cenário é o mais preocupante dos apresentados por Altman. Nele, uma empresa desenvolveria uma inteligência artificial capaz de se aprimorar recursivamente, ou seja, de contribuir para melhorar suas próprias capacidades, acelerando potencialmente o avanço tecnológico.

Com a vantagem obtida, essa companhia poderia acumular poder econômico e tecnológico suficiente para impedir que outras organizações alcançassem o mesmo nível. A expressão usada por Altman para descrever essa hipótese foi "derreter as GPUs de todos os outros".

GPUs são processadores fundamentais para treinar e executar muitos sistemas de inteligência artificial. Nesse contexto, a expressão não descreve necessariamente chips sendo derretidos fisicamente, mas a possibilidade de uma empresa dominar ou neutralizar o acesso dos concorrentes à capacidade computacional necessária para desenvolver modelos avançados.

Segundo a reportagem, Altman chamou esse cenário de "terrível" e afirmou que o mencionava para completar a discussão sobre os possíveis caminhos para a superinteligência. A ideia está relacionada a debates anteriores sobre como impedir que diferentes organizações desenvolvam sistemas potencialmente perigosos depois que uma delas alcançar uma vantagem decisiva. 

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Leonardo Da Vinci: "Aprender nunca cansa a mente"

A busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo.

20/10/2026 16h22

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Estátua de Leonardo da Vinci em Florença, na Itália Pixabay

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Leonardo da Vinci entrou para a história como um dos maiores símbolos da curiosidade humana. Pintor, inventor, engenheiro e estudioso da natureza, ele explorou diferentes campos do conhecimento e deixou obras que continuam despertando interesse séculos depois de sua morte.

A frase "Aprender nunca cansa a mente" resume uma ideia associada à sua trajetória: a busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo, descoberta e realização. Em vez de enxergar o aprendizado apenas como uma obrigação, essa reflexão convida a tratá-lo como uma oportunidade de compreender melhor o mundo.

Em uma época marcada por mudanças tecnológicas e pela circulação constante de informações, a mensagem continua relevante. Aprender não significa apenas acumular dados, mas desenvolver a capacidade de fazer perguntas, rever certezas e encontrar novas maneiras de interpretar a realidade.

O que significa a frase "Aprender nunca cansa a mente"?

A reflexão sugere que o conhecimento não precisa ser encarado como um fardo. Quando existe interesse genuíno por um assunto, estudar pode despertar entusiasmo, alimentar a criatividade e incentivar novas descobertas.

Isso não significa que aprender seja sempre fácil ou que o esforço mental não provoque cansaço. A ideia central é que a curiosidade pode tornar o processo mais significativo: em vez de estudar apenas por obrigação, a pessoa passa a buscar respostas porque deseja compreender algo que ainda desconhece.

Essa postura também ajuda a desenvolver uma característica importante: a disposição para reconhecer os próprios limites e continuar aprendendo. Afinal, quanto mais alguém descobre sobre determinado tema, mais perguntas podem surgir.

Leonardo da Vinci e a busca por diferentes conhecimentos

A trajetória de Da Vinci ilustra essa abertura intelectual. Nascido em 1452, na Itália, ele se destacou como artista durante o Renascimento, mas seus interesses ultrapassavam os limites da pintura.

Seus cadernos registram observações e estudos sobre anatomia, movimento, máquinas, água, voo e fenômenos naturais. A curiosidade o levou a investigar o funcionamento do corpo humano, projetar dispositivos e observar o mundo com atenção aos detalhes.

Obras como Mona Lisa e A Última Ceia consolidaram sua importância na história da arte. Seus estudos científicos e projetos de engenharia, por sua vez, revelam uma mente interessada em compreender como as coisas funcionavam.

Mais do que reunir habilidades diferentes, Da Vinci demonstrava como áreas aparentemente distantes podem se complementar. A observação da natureza, por exemplo, podia alimentar tanto sua produção artística quanto suas investigações sobre mecânica e anatomia.

Por que continuar aprendendo é importante hoje?

Em uma sociedade na qual ferramentas, profissões e tecnologias se transformam rapidamente, a aprendizagem contínua pode ajudar as pessoas a acompanhar mudanças e ampliar suas possibilidades.

No trabalho, adquirir novas habilidades favorece a adaptação a diferentes desafios. Na vida pessoal, aprender um idioma, explorar uma área científica ou desenvolver uma atividade artística pode ampliar horizontes e estimular a criatividade.

A curiosidade também incentiva o pensamento crítico. Em vez de aceitar uma informação imediatamente, quem mantém o hábito de aprender tende a procurar evidências, comparar explicações e reconhecer quando precisa rever uma opinião.

Isso não exige grandes projetos ou longas horas de estudo. Ler algumas páginas, conversar com alguém que conhece um assunto diferente ou investigar uma dúvida cotidiana já pode ser um ponto de partida.

A reflexão atribuída a Leonardo da Vinci, portanto, aponta para uma ideia simples: o conhecimento não precisa terminar quando acaba a escola ou se conquista uma profissão. Enquanto houver perguntas a fazer, haverá oportunidades de descoberta.

Ciência

Descoberta de escorpião gigante, maior que um cachorro, impressiona cientistas

uma das criaturas mais impressionantes já identificadas.

20/10/2026 15h56

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Imagem gerada por IA

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Imagine um escorpião com cerca de um metro de comprimento, escalando rochas cobertas de musgo e se movimentando entre estruturas semelhantes a árvores antes de entrar em um riacho. Essa é a imagem reconstruída por cientistas do Praearcturus gigas, um artrópode que viveu há aproximadamente 415 milhões de anos no território que hoje corresponde à Grã-Bretanha.

A descoberta ganhou novos contornos depois que pesquisadores revisitaram fósseis preservados no Museu de História Natural de Londres há mais de um século. Ao combinar esse material com exemplares encontrados posteriormente, a equipe conseguiu compreender melhor um animal que, durante décadas, foi confundido com um crustáceo.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica Palaeontology, em junho de 2026, e ajudam a esclarecer a identidade de uma das criaturas mais impressionantes já identificadas entre os antigos escorpiões.

Fósseis antigos revelaram um animal de aproximadamente um metro

Os pesquisadores estimam que o Praearcturus gigas alcançava cerca de um metro de comprimento, tamanho comparável ao de um cachorro. Sua aparência robusta chamou a atenção de especialistas que comentaram a pesquisa.

“Você não gostaria de encontrar essa coisa em um beco escuro”, afirmou Russell Bicknell, paleobiólogo da Universidade Flinders, na Austrália, que não participou do estudo. Para ele, o animal teria uma aparência imponente.

O material fóssil começou a ser estudado ainda na década de 1870. Na época, as características preservadas levaram pesquisadores a considerar que a criatura poderia pertencer a um grupo de crustáceos, possivelmente relacionado aos isópodes, que inclui animais como tatuzinhos-de-jardim e organismos marinhos.

Com o avanço do conhecimento sobre os artrópodes, porém, essa interpretação começou a ser questionada. A partir da década de 1980, cientistas passaram a considerar mais seriamente a possibilidade de que o P. gigas fosse um escorpião.

Como os cientistas chegaram à nova interpretação

A reavaliação dos fósseis permitiu comparar características anatômicas que antes não eram compreendidas com a mesma precisão. A análise conjunta de exemplares antigos e de novas descobertas ajudou a construir uma interpretação mais completa do animal.

O caso evidencia a importância de revisitar coleções científicas. Fósseis guardados por décadas ou até séculos podem revelar informações inéditas quando examinados com novas técnicas, métodos de comparação e conhecimentos sobre espécies relacionadas.

A reconstrução também levantou hipóteses sobre o ambiente em que o escorpião vivia. Os pesquisadores consideram a possibilidade de que ele tivesse hábitos semiaquáticos, circulando por áreas próximas à água. Ainda assim, detalhes de seu comportamento e de sua ecologia permanecem sujeitos à interpretação das evidências disponíveis.

Descoberta mostra como a ciência avança com revisões

Para Elizabeth Dowding, especialista em análise paleoambiental da Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg, na Alemanha, o estudo demonstra como a ciência se desenvolve por meio da revisão constante de ideias anteriores.

Segundo a pesquisadora, que não participou do trabalho, a compreensão da extinção e da evolução depende de cientistas que retomam questões antigas, repetem análises e confrontam interpretações estabelecidas com novas evidências.

A trajetória do Praearcturus gigas ilustra esse processo: um animal inicialmente classificado de outra maneira passou por décadas de reavaliação até ser reconhecido como um escorpião gigante.

Mais do que revelar uma criatura de dimensões incomuns, a pesquisa mostra que fósseis conhecidos há muito tempo ainda podem guardar respostas importantes sobre a vida na Terra há centenas de milhões de anos.

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