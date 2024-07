Sabotagem paralisa trens da França no dia da abertura olímpica

FBI

Ataque ocorreu durante comício em Butler, na Pensilvânia

O FBI anunciou hoje que identificou o atirador envolvido no atentado contra o ex-presidente Donald Trump durante um comício realizado ontem. O indivíduo foi identificado como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos residente na Pensilvânia.

"O FBI identificou Thomas Matthew Crooks, 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, como o indivíduo envolvido na tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump em 13 de julho, durante um comício em Butler, Pensilvânia", afirmou a agência em um comunicado divulgado hoje.

Segundo as autoridades, Crooks estava fora do perímetro de segurança do comício e foi fatalmente ferido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos.

O FBI informou ainda que a investigação sobre o incidente continua em andamento. Donald Trump foi alvo de tiros ontem durante um comício em Butler, Pensilvânia, mas está ileso.

Vítimas

Além de Trump, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas no ataque. Um homem que participava do comício foi morto. O suspeito de efetuar os disparos foi morto pelo Serviço Secreto dos EUA.

Repercussão entre políticos



O principal adversário de Donald Trump na corrida eleitoral, o presidente Joe Biden, condenou o atentado na Pensilvânia. Em pronunciamento, Biden descreveu a violência como "doentia" e informou que tentou entrar em contato com Trump após o ocorrido. "Estou grato em saber que ele está seguro e bem", comentou em suas redes sociais.

Líderes como Barack Obama e Bernie Sanders também expressaram suas condolências no X, antigo Twitter. Obama chamou o ataque de "terrível" e expressou solidariedade às vítimas.

Fora dos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, descreveu as imagens do atentado como "cenas chocantes". "A violência política, sob qualquer forma, não tem lugar nas nossas sociedades e meus pensamentos estão com todas as vítimas deste ataque", publicou.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, também prestou solidariedade a Trump, desejando rápida recuperação. "Sara e eu ficamos chocados com o aparente ataque ao Presidente Trump. Oramos por sua segurança e rápida recuperação", escreveu.