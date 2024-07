Leandro Provenzano: Deduções no IR para dependentes com deficiência

A luta por direitos para dependentes com deficiência é uma jornada que muitos pais e responsáveis enfrentam diariamente. Entender esses direitos é crucial para garantir o melhor para seus filhos e dependentes. A educação inclusiva é um desses direitos fundamentais, e neste artigo, vamos esclarecer como você pode garantir esses direitos e até mesmo buscar reembolsos retroativos pelas despesas educacionais dos últimos cinco anos.

O Direito à Educação Inclusiva

A Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência asseguram que todas as crianças e adolescentes com deficiência tenham direito à educação inclusiva. Isso significa que escolas públicas e privadas devem oferecer as adaptações necessárias para que esses alunos tenham acesso à educação de qualidade, sem discriminação e em igualdade de condições com os demais alunos.

Benefícios Fiscais para Educação de Dependentes com Deficiência

Pais e responsáveis por dependentes com deficiência têm direito a benefícios fiscais, como a dedução das despesas com educação no Imposto de Renda. Esse benefício é essencial para aliviar a carga financeira sobre as famílias, mas muitas vezes, ele é subutilizado ou desconhecido.