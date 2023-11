Exclusivo para Assinantes

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (14)

O relatório Focus dessa semana mostrou que o mercado manteve os indicadores para esse ano e projeta uma inflação maior no próximo ano medida pelo IPCA.

Na verdade, o mercado espera a queda de braço entre o ministro e o presidente, todos sabemos quem perde com isso, nós, pessoas e empresários que esperam uma boa gestão da economia, mas, não é o que acontece.

O ministério da fazenda vem perdendo força e metas, com aumento exponencial das contas públicas, a economia deve colapsar no fiscal e quebrar a promessa de déficit zero anunciado pelos ministros da fazenda e do planejamento.

O governo não vai cumprir a meta de déficit primário zero em 2024, e o novo arcabouço fiscal cai por terra, com consequências que já conhecemos: juros e inflação deve subir.

O ministro Haddad coloca culpa em falta de receita, será que mais impostos resolve? Pergunto ao leitor, você está disposto a pagar mais impostos para bancar os gastos do governo que só aumentam?

Não há ajuste fiscal com previsão de aumento de receita, o governo precisa reduzir custos e despesas, mas a cada negociação com o congresso aumenta os recursos das emendas e mais alguns ministérios.