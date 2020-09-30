"O maior vencedor será o Brasil. É o país que menos sofreu danos econômicos e que se recupera rápido"

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“O maior vencedor será o Brasil. É o país que menos sofreu danos econômicos e que se recupera rápido”,

de MARCOS CASARIN // da consultora Oxford Economics, em inusitado otimismo.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a parlamentares e religiosos que pretende indicar ao Supremo dois nomes alinhados ao seu governo, um evangélico e outro de perfil conservador.

Mais: além da vaga de Celso de Mello, terá a mais uma indicação porque Marco Aurélio Mello completa 75 anos em julho de 2021. Cotados para a primeira vaga: Jorge Oliveira e André Mendonça que é pastor e evangélico.

In – Estampa de coruja

Out – Estampa de cavalo

Batom roxo

A Avon está lançando uma linha cosméticos com maior tempo de duração. É uma coleção completa de produtos: base, corretivo e batons.

E um dos carros chefes da linha é o batom roxo (Roxo Vibrante) que foi inspirado num produto similar usado pela jogadora Marta (primeira foto à esquerda) na Copa do Mundo Feminina de 2019.

Aliás Marta foi chamada para estrelar a campanha como garota-propaganda com outra jogadoras. E parar engrossar a nova campanha outras celebridades foram convidadas para posar com o mesmo batom.

Entre tantas da segunda foto à esquerda para direita, Giovanna Antonelli, Sandy e Cris Vianna. Além do roxo a linha de batons tem outras 11 cores, que promete durabilidade de até 16 horas, sem borrar e sem precisar ser retocado.

Apenas fantasia

Os primeiros cartazes de Marcelo Crivella estão prontos. Em cima, está escrito “Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és”.

Em baixo, um trio formado pelo candidato de um lado, Jair Bolsonaro de outro (deu autorização para usar usa imagem) e no centro, a tenente-coronel Andrea Firmo, com farda de camuflagem e boina azul.

Aí, o problema: a montagem se assemelha à farda usada pelas Forças Armadas. O artigo 77 do Estatuto dos Militares proíbe o uso de uniforme em “manifestações de caráter político-partidário”.

Se o militar estiver inativo, precisa de autorização prévia para “comparecer a solenidades militares, a cerimônia cívica comemorativa de datas nacionais ou de atos sociais solenes em caráter particular”. Corre o risco de ser punida com redução de salário.

Coordenador da campanha de Crivella, ex-deputado Rodrigo Bethlem, avalia que não há irregularidade. A foto mostra uma “espécie de fantasia”. Ela não está usando uniforme oficial.

Não há insígnia na roupa. Andrea Firmo foi a primeira mulher do Exército a comandar uma base militar em missão na Organização das Nações Unidas, na África.

Da série Exausta

A apresentadora Luciana Gimenez, 50 anos, mais uma vez deixou a internet pegando fogo. Em seu Instagram postou fotos somente com um sobretudo amarelo e legendou: “Da série

Gimenez exausta”.

Mãe de dois filhos Lucas, de 21 anos, fruto do affair com Mick Jagger e Lorenzo, 11 anos, fruto do casamento com Marcelo de Carvalho mostrou estar plena forma.

Só que Luciana já não pertence aos times das solteira. No final de agosto assumiu seu namoro com o empresário Eduardo Buffara, 29 anos, com quem é vista desde o carnaval.

É o primeiro relacionamento que a apresentadora assume desde o final de seu casamento em março de 2018.

Despejo

Com 103 anos de existência, a Sbat – Sociedade Brasileira de Autores Teatrais – está na iminência de ser despejada de sua sede no Centro do Rio. É por causa de uma dívida de R$ 2,6 milhões com o condomínio.

Um grupo de artistas intensifica a campanha “Salva a Sbat”, outro procura um lugar para abrigar o acervo. A maior parte, contudo, está na Biblioteca Nacional.

Não é de hoje que a casa fundada por Chiquinha Gonzaga está assim. A situação foi agravada pela pandemia e por motivos de saúde de Aderbal Freire Filho, que depois de três meses internado, teve alta de um AVC.

Cotados

Caso o democrata Joe Binden seja eleito, fatalmente Ernesto Araújo deixará o posto de chanceler.

E já estão cotados três nomes: Luis Fernando Serra, ex-embaixador em Paris, Maria Nazareth Farani Azevedo, esposa do ex-diretor geral da OMC, Roberto Azevedo e Pompeu Andreucci Netto, ex-embaixador do Brasil em Madri.

No bloco dos que não pertencem à carreira, também são cotados o vice Hamilton Mourão e a ministra da Agricultura, Teresa Cristina.

Para entender

Para entender melhor o que envolve o novo projeto social: é um programa que substituirá o Bolsa Família que atende 14 milhões de famílias e custa R$ 32 bilhões por ano.

O governo precisa de mais de R$ 30 bilhões para incluir parte dos que hoje recebem auxílio emergencial. Seria financiado com recursos que seriam usados no pagamento de precatórios (dívida da União com cidadãos em processos nos quais não cabe mais apelações) e com 5% da verba do Fundeb que financia a educação básica.

O governo já tentou usar a verba do Fundeb para transferência de renda a famílias, mas o Congresso não aceitou. Quantos aos precatórios, ficam para o ano seguinte.



OLHO EM CUBA

Com uma população de 11,2 milhões de pessoas, Cuba tem 5 mil casos registrados com coronavírus com apenas 115 mortes. Trata-se de uma das mais baixas taxas do mundo.

Das duas uma: o isolamento social está funcionando perfeitamente na ilha ou os dados são maquiados. Não cabe comparar a Coreia do Norte, país absolutamente fechado para o mundo, porque Cuba é aberta e sua principal fonte de renda é o turismo.

Vacina

Crescerá nos próximo dias a expectativa por posicionamento do governo brasileiro a cerca da vacina contra o coronavírus.

A publicação do primeiro estudo indicando eficácia da vacina soma-se agora à agressiva estratégia de marketing dos russos e o anúncio de que 5 estados brasileiros negociam a compra do produto.

A Rússia dá todas as indicações de que vê no Brasil um ato estratégico para ganhar credibilidade e mercado. A questão é como responderá Bolsonaro e consequentemente a Anvisa, responsável por regulamentar testes e a utilização da vacina.

TETO

O Brasil gastou em 2019, 50% da carga tributária com 12,6 milhões de servidores públicos da união, estados e municípios (ativos, inativos, civis e militares). Agora, Paulo Guedes diz que o teto de R$ 39 mil para funcionalismo é baixo e defendeu o aumento do tento para valorizar a “meritocracia”. O valor é equivalente a um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Outros tempos

A iniciativa da Votorantim em criar uma espécie de foro em prol da cidadania e cultura democrática que só merece elogios. Mas se fosse nos tempos do patriarca José Ermírio e de seu filho Antônio, a postura era outra em relação aos desatinos do governo.

O marketing institucional não substitui a ação política sem medo dos antigos donos da empresa. Se estivessem entre nós, a falta de uma política industrial estaria sendo questionada.

Saída

A saída do apresentador Fausto Silva pode custar à Globo cerca de R$ 50 milhões. As negociações estão em andamento e para o ano que vem, não haverá mais Fausto aos domingos.

Ele é o maior salário da emissora: com merchandising, quatro milhões mensais. Mais: há um climão nos bastidores da produção de Dança dos Famosos. As duplas reclamam da falta de ensaios e a produção tem dificuldade para achar nomes para o júri.

Os artistas não conseguem ensaiar com a devida proteção em relação ao coronavírus e atores já foram contaminados. Detalhe: muitos convidados têm se recusado a participar do Dança dos Famosos por problemas de pandemia ou porque preferem não se arriscar a performance competente.

NAS NUVENS

Michael Klein quer colocar a Icon Aviation, sua companhia de aviação executiva, em outra altitude. Está conversando com José Antônio Assumpção, dono da Líder Aviação, para uma parceria na ponte aérea Rio-São Paulo.

As hipóteses podem ser compartilhamento de aeronaves ou uma joint venture. A Icon entrou recentemente na ponte aérea, ofertando assentos em seus jatos executivos no valor de R$ 2 mil.

A Líder também se prepara para operar voos regulares. A companhia da família Assumpção tem 59 aeronaves contra 19 da Icon. Mas, Klein tem um poder de fogo de R$ 6 bilhões de fortuna pessoal para competir nesse negócio.

MISTURA FINA

VETERANOS políticos estão dizendo que 2020 está dando uma volta ao passado, ao ano de 2007. O PIB voltando, o PAC, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, CPMF, desoneração de folha de pagamento, com ressureições de Ricardo Barros, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto. É uma reedição.

políticos estão dizendo que 2020 está dando uma volta ao passado, ao ano de 2007. O PIB voltando, o PAC, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, CPMF, desoneração de folha de pagamento, com ressureições de Ricardo Barros, Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto. É uma reedição. TEM gente sentindo um certo alívio agora que Wilson Witzel é quase passado. O problema é o presente que atende pelo nome de Cláudio Castro. O negócio é trabalhar por um futuro melhor porque nunca é demais lembrar matéria publicada pelos jornais: “A corrupção no Rio movimentou R$ 6,1 bilhões em 20 anos”.

gente sentindo um certo alívio agora que Wilson Witzel é quase passado. O problema é o presente que atende pelo nome de Cláudio Castro. O negócio é trabalhar por um futuro melhor porque nunca é demais lembrar matéria publicada pelos jornais: “A corrupção no Rio movimentou R$ 6,1 bilhões em 20 anos”. O RELÁTORIO Oxford Ecomics aponta que a produção industrial, o setor de construção e o setor dos serviços no Brasil vão crescer sem parar até meados de 2021, recuperando perdas provocadas pela crise. Os mais irônicos dizem que esses dados são “para inglês ver”.

Oxford Ecomics aponta que a produção industrial, o setor de construção e o setor dos serviços no Brasil vão crescer sem parar até meados de 2021, recuperando perdas provocadas pela crise. Os mais irônicos dizem que esses dados são “para inglês ver”. O SALVADORENHO Mario Guardado, um dos amadores lobistas dos casinos de Las Vegas, está jogando todas suas fichas em Eduardo Bolsonaro.

Mario Guardado, um dos amadores lobistas dos casinos de Las Vegas, está jogando todas suas fichas em Eduardo Bolsonaro. O GOVERNADOR Romeu Zema está cogitando convidar Salim Mattar, ex-secretário das Desestatizações do Ministério da Economia para integrar seu governo. Caberia a ele comandar o programa de privatizações em Minas Gerais. Só um problema: Mattar não quer melindrar Bolsonaro. O presidente nutre uma antipatia por Mattar, que teria colaborado por sua saída da equipe econômica.

Romeu Zema está cogitando convidar Salim Mattar, ex-secretário das Desestatizações do Ministério da Economia para integrar seu governo. Caberia a ele comandar o programa de privatizações em Minas Gerais. Só um problema: Mattar não quer melindrar Bolsonaro. O presidente nutre uma antipatia por Mattar, que teria colaborado por sua saída da equipe econômica. BATEU uma lufada de otimismo na Avenida Chile: o BNDES trabalha para que a privatização do braço de distribuição da gaúcha CEEE seja realizada ainda neste ano, com pandemia e tudo.

uma lufada de otimismo na Avenida Chile: o BNDES trabalha para que a privatização do braço de distribuição da gaúcha CEEE seja realizada ainda neste ano, com pandemia e tudo. LEVANTAMENTO publicado pela revista Newsweek sobre os melhores hospitais do mundo coloca em 23º lugar o Incor. Einstein aparece em 34º e Sírio-Libanês em 36º. Depois, o Dante Pazzanese em 40º lugar. São os únicos hospitais brasileiros que integram a lista dos 100 considerados melhores do mundo.











