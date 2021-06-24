"Muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer, portanto decidi responder: quando Bolsonaro e sua turma saírem do poder"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Embora o FGTS tenha R$ 459,9 bilhões depositados em contas vinculadas (março de 2021), o dinheiro não está parado, nem disponível de imediato para os trabalhadores. Há dinheiro em aplicações financeiras.

Mais: desse valor, R$ 400,8 bilhões estão girando na economia, financiando projetos em habitação, saneamento e saúde. Em março, o FGTS tinha em caixa, para uso imediato cerca de R$ 28,1 bilhões.

In – Kiwi

Out – Figo

Estilo diversificado

O estilista francês Jean Paul Gautier, 69 anos, desenha para três coleções: a sua própria linha de alta costura, para Giorgio Armani e para Hermès.

Mas também anda investindo bastante em sua linha de perfume que ganhou o mundo com diversas fragrâncias.

Aqui no Brasil suas campanhas, estão sendo aplaudidas, por mostrar uma diversidade de “modelos” que divulgam os aromas.

No mês de junho ele divulgou duas fragrâncias: a Le Male Pride voltada para o público LGBT, que além de Pabllo Vittar contou com a modelo plus size Letticia Muniz (primeira foto à esquerda) e com a cantora transexual Pepita (segunda foto).

Em outra campanha para os Dia dos Namorados, o La Belle contou com a cantora Jojo Todynho (terceira foto) e a influenciadora digital Camila Coutinho (última foto).

Vaga no TCU

O Planalto sinalizou que poderia indicar o ministro do TCU Raimundo Carreiro para o posto de embaixador do Brasil em Portugal. Seria uma forma de antecipar sua aposentadoria em dois anos e permitir que Bolsonaro tenha um ministro no Tribunal mais favorável ao governo.

A disputa colocou em campos opostos Rodrigo Pacheco e Renan Calheiros. Antônio Anastasia (PSDB) é um dos candidatos, conterrâneo do presidente do Senado e sua indicação favoreceria Alexandre Silveira, que trabalhou em sua campanha.

Já Renan Calheiros iniciou conversa para emplacar a senadora Kátia Abreu para o TCU. Ela é presidente de Relações Exteriores do Senado.

Casamento secreto

A atriz Elisabeth Olsen, 32 anos, mostrou que é uma ótima atriz, principalmente protagonizando a minissérie WandaVision, e assim pode sair da sombras de suas irmãs Ashley e Mary-Kate Olsen.

Capa da revista Glamour US ela confessou que fez um teste para participar da série Game of Thrones para conseguir o papel de Daenerys Targaryen, que foi interpretado por Emilia Clarke e garante que foi péssima na avaliação.

Ainda confessou que casou-se no começo do ano numa cerimônia bem discreta com o músico Robbie Arnet. Aliás, a atriz é bem discreta em tudo, ela nem tem contas nas redes sociais.

Nova filiada

Heloisa de Carvalho acaba de se filiar ao PT, partido que costuma ser atacado por Olavo de Carvalho, guru do clã Bolsonaro e seguidores do astrólogo.

Ela tem 51 anos e é rompida com o pai desde 2017 (já escreveu um livro sobre sua vida com Olavo), quando ele a bloqueou nas redes sociais e agora dá gargalhadas quando pensa na sua reação quando souber.

Heloisa mora em Atibaia, interior de São Paulo, ela diz ter tomado a decisão em razão da campanha antivacina propagada pelo pai (já tomou). Detalhe: é vizinha da casa de Fabrício Queiroz que foi preso em junho de 2020.

Mentiras

O deputado Osmar Terra (MDB-RS) não economizou mentiras em seu depoimento na CPI da Covid e distorceu dados e informações.

Defendeu a “imunidade do rebanho”, criticou governadores por medidas de restrição e defendeu Jair Bolsonaro.

Terra lidera o gabinete paralelo de negacionistas que aconselhou o presidente e isentou o Capitão de responsabilidade na pandemia.

Em sua mais famosa previsão garantia que o total de mortos por covid ficaria em torno de 3 mil.

Mais um passo

O pastor, ex-ministro e chefe da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, acaba de dar novo passo rumo ao STF.

Bolsonaro levou o amigo “terrivelmente evangélico” a um templo da Assembleia de Deus quando sugeriu seu nome para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal.

A plateia em coro dizia “aleluia”. A propósito: Mendonça agora defende que civis acusados de ofender as Forças Armadas sejam processados e julgados pela Justiça Militar.

OUTRO BARCO

O ex-governador Geraldo Alckmin pensou muito e deverá mesmo mudar de partido (a agremiação mais cotada é o DEM) para concorrer ao governo de São Paulo. Ele tem recebido convites até para disputar a Presidência.

Alckmin prefere não disputar as prévias do PSDB rachado em torno de vários nomes pré-presidenciáveis. Por enquanto, faz viagens pelo interior de São Paulo, mantendo contato com prefeitos amigos – e tentando conquistar outros.

Também Dilma

Carlos Bolsonaro defende que o discurso do pai Jair Bolsonaro associe sempre Lula a Dilma Rousseff. “A ex-presidente é antipática, fez um governo ruim, a internet está cheia de vídeos dela falando coisas sem pé nem cabeça e ainda por cima sofreu impeachment”.

Na visão de Carluxo, pode ser que alguns perdoem Lula, grande comunicador, mas poucos perdoarão Dilma. É o “gabinete do ódio” entrando em operação.

ABAIXO DO 5%

Novas surpresas positivas com o desempenho da atividade no início do segundo semestre sinalizam crescimento econômico maior do ano, segundo a FGV Ibre, mas abaixo de 5% (de 4,2% a 4,8%).

Para o instituto, a dinâmica desigual de recuperação é a maior incerteza sobre a evolução da pandemia justificam uma fusão mais cautelosa quando muitos preveem alta de mais de 5% para o PIB em 2021.

Alfinetada

Em entrevista ao programa de Roberto D’Avila, da GloboNews, o vice-presidente, Hamilton Mourão, mesmo que discretamente deu mais uma alfinetada na forma que Bolsonaro está conduzindo o Brasil, principalmente perante a pandemia.

“Vou dizer para ti qual é o nosso maior erro. Na minha visão, a questão de comunicação, desde o ano passado, de campanhas de esclarecimento da população. Eu acho que este foi o grande erro: não ter feito uma campanha de esclarecimento firme, como tivemos no passado, de outras vacinas. Então, uma campanha de esclarecimento da população sobre a realidade da doença, orientações o tempo todo para a população”.

Extrema direita

Nas hostes bolsonaristas, é dada como certa a candidatura de Sara Giromini à Câmara no ano que vem. Militante da extrema direita, ela chegou a ser presa por ordem do STF sob a acusação de organizar atos antidemocráticos.

Ficou popular, no passado, militando numa organização feminista usando o nome de Sara Winter. Exibia o busto nu nas manifestações públicas.

Damares Alves, a quem chamava de “mãezinha” chegou a levá-la para trabalhar no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

MERCADO EM ALTA

Ao contrário de muitos segmentos, o mercado de jogos online segue em alta. Segundo levantamento feito pela App Annie e a IDC, os gastos com jogos móveis, de console, de mão e de PC/Mac poderá alcançar marca de US$ 204 bilhões em 2021.

Com a pandemia, o número de jogos para celular e outros portáteis aumentou 30% se comparado ao mesmo período pré-pandemia.

Só no primeiro trimestre do ano, os consumidores já investiram cerca de US$ 1,7 bilhão por semana em jogos para celular, um aumento de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado.

MISTURA FINA

TEM gente comandada por Paulo Guedes dedicada a mapear os custos das representações militares no exterior. Um dos casos que teria caído na malha fina do Ministério da Economia é o da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington. O escritório reúne sete militares, entre os quais, três coronéis da Força Aérea e quatro civis, efetivo que seria visto como exagerado.

gente comandada por Paulo Guedes dedicada a mapear os custos das representações militares no exterior. Um dos casos que teria caído na malha fina do Ministério da Economia é o da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington. O escritório reúne sete militares, entre os quais, três coronéis da Força Aérea e quatro civis, efetivo que seria visto como exagerado. O GENERAL Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil e amigo pessoal de Bolsonaro, estaria cotado para coordenar a campanha do presidente em 2022, papel que, em 2018, coube a Onyx Lorenzoni.

Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil e amigo pessoal de Bolsonaro, estaria cotado para coordenar a campanha do presidente em 2022, papel que, em 2018, coube a Onyx Lorenzoni. EDUARDO Cunha está arrastando o MDB do Rio – ao menos a parte que sobreviveu à Lava Jato – para a base aliada do governador Cláudio Castro. É o mesmo que dizer que está empurrando o partido para o colo de Jair Bolsonaro.

Cunha está arrastando o MDB do Rio – ao menos a parte que sobreviveu à Lava Jato – para a base aliada do governador Cláudio Castro. É o mesmo que dizer que está empurrando o partido para o colo de Jair Bolsonaro. O GOVERNO do Maranhão dará prêmios de até R$ 10 mil para quem tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. A premiação é uma forma de estimular e divulgar a vacinação, devido à baixa adesão do imunizante no Estado. Quem tomar a segunda dose será inscrito automaticamente a um sorteio que deve pagar prêmios de R$ 1 mil a R$ 10 mil. O primeiro é amanhã ou sábado próximo.

do Maranhão dará prêmios de até R$ 10 mil para quem tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. A premiação é uma forma de estimular e divulgar a vacinação, devido à baixa adesão do imunizante no Estado. Quem tomar a segunda dose será inscrito automaticamente a um sorteio que deve pagar prêmios de R$ 1 mil a R$ 10 mil. O primeiro é amanhã ou sábado próximo. PARA o Brasil, estudos como o da infectologista Ana Luiza Bierrenbach estimam uma subnotificação da ordem de 30% do número de óbitos por covid. O que significaria que ultrapassamos os 500 mil lá pelo meio de abril e já nos aproximamos de 700 mil.

o Brasil, estudos como o da infectologista Ana Luiza Bierrenbach estimam uma subnotificação da ordem de 30% do número de óbitos por covid. O que significaria que ultrapassamos os 500 mil lá pelo meio de abril e já nos aproximamos de 700 mil. DAS 90 milhões de doses de vacina contra a covid aplicadas no Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza 48,9% da Coronavac/ Butantan, 46,1% AstraZeneca/Fiocruz e 5% de doses Pfizer/Biontech.

90 milhões de doses de vacina contra a covid aplicadas no Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza 48,9% da Coronavac/ Butantan, 46,1% AstraZeneca/Fiocruz e 5% de doses Pfizer/Biontech. JAIR Bolsonaro está estimulando a candidatura de Marcos Pontes à Câmara Federal. Há quem garanta que o incentivo se deve menos ao interesse de Bolsonaro em ter Pontes no Congresso e mais à sua vontade de vê-lo fora do Ministério de Ciência e Tecnologia.

Bolsonaro está estimulando a candidatura de Marcos Pontes à Câmara Federal. Há quem garanta que o incentivo se deve menos ao interesse de Bolsonaro em ter Pontes no Congresso e mais à sua vontade de vê-lo fora do Ministério de Ciência e Tecnologia. A SECRETARIA de Assuntos Estratégicos está localizada no prédio anexo à Presidência da República, mas o general e ex-ministro Eduardo Pazuello, nomeado para uma secretaria dentro da SAE, ganhou uma sala no quarto andar do Palácio do Planalto, um acima do gabinete de Bolsonaro. No mesmo andar, estão localizadas a Casa Civil, GSI e Secretaria do Governo.