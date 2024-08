"A fome do governo Lula não tem fim"

NOVIDADES DA SEMANA

Após 13 anos, Blazer volta totalmente renovada e luxuosa para brigar no segmento de carros elétricos

A Chevrolet revelou que ainda nesse mês de agosto começará as vendas do novo SUV 100% elétrico, porém não revelou o preço. O que sabemos é que tem potência, estilo e sofisticação. São 341 cv, até 481 km de autonomia, e um 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Mais de 28" em telas no interior para melhor informar os ocupantes de tudo que acontece no carro. Teto solar panorâmico, Google play, On Star e Wi-Fi fazem parte do pacote do Blazer EV.





A Peugeot apresentou o novo 2008, esse já tem matéria completa aqui no portal. Vale dizer que está com motor turbo flex premiado e desenvolvido pelo time brasileiro, e o preço parte de R$119.990 na versão de entrada, podendo ultrapassar os R$149 mil na versão GT.

O festival de Interlagos agita São Paulo com novidades e test drives exclusivos para os clientes. A Jeep apresentou o novo Wrangler e a nova Gladiator, já a RAM apresentou a nova versão Rodeo, com seis e apenas 77 unidades à venda.

Na dica da semana lembro o quão importante é a verificação de fluidos, óleos e afins do seu carango quando acontece essa queda brusca de temperatura, calibragem dos pneus e bateria também fazem parte do "check-list".

Se liga no vídeo completo: