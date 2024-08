"É a Venezuela que está cada vez mais parecida com o Brasil"

Aliados querem distância da dupla Lula-Maduro

Petistas mais moderados ou menos radicais, e aliados de Lula, especialmente do PSB, querem se descolar da atitude do presidente que passa pano para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Os socialistas são quase unânimes ao preferirem distanciamento do PT nesse tema, que envergonha todo mundo. No Recife, por exemplo, a campanha do prefeito João Campos, que tenta reeleição, recebeu com alívio sua decisão de compor chapa com nome do PCdoB, puxadinho do PT.

Nem pensar

No Rio de Janeiro, o posicionamento do PT e a omissão de Lula fechou de vez a chance de levar a vaga de vice de Eduardo Paes (PSD).

Munição de sobra

Convocação de ministros, embaixadores e de Celso Amorim, o chanceler de fato, dá munição adicional à oposição, na campanha municipal.

Estrago em casa

Petistas que precisam disputar as eleições em 2026 tentam se distanciar do extremismo, como Randolfe Rodrigues (AP) e Fabiano Contarato (ES)

De qualquer jeito

Pelas costas, petistas descem a borduna na executiva do partido. A vergonhosa nota foi discutida pelo Whatsapp e não presencialmente.

Governistas fogem da convocação de autoridades

Não chega a 1% do total de requerimentos de convocação de autoridades assinados por parlamentares da base do governo Lula, apenas dois, no total de 232. Um deles, proposto pelo extremista Glauber Braga (Psol-RJ), pretendia convocar o ministro José Múcio (Defesa) para explicar compra de drones para a FAB, e outro de Merlong Solano (PT-PI), tentou convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alvo dos chiliques de Lula. Nenhum prosperou, nem foram votados.

Pedra no sapato

Evair Vieira de Melo (PP-ES) é o calo do governo: são 67 pedidos de convocação motivados por temas como irmãos Batista e leilão do arroz.

Bala e boi

Com 39 pedidos, Marcos Pollon (PL-MS) é prata no ranking. A maior parte para Ricardo Lewandowski (Justiça) e Carlos Fávaro (Agricultura).

Só 10%

Dos 513 deputados federais, só 52 encabeçaram algum pedido de convocação de autoridade neste ano.

Especialistas

“A única habilidade do governo Lula é roubar”, afirmou o deputado Alberto Fraga (PL-DF) em entrevista ao podcast do Diário do Poder, ao criticar a falta de entregas da gestão 19 meses após a posse.

Kim com Nunes

Escanteado pelo próprio partido na disputa pela prefeitura de São Paulo, deputado Kim Kataguiri (União Brasil) vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Diz que é uma frente ampla contra a extrema esquerda.

Odor de censura

Está confirmada a presença em debate na Câmara sobre “regulação” das redes sociais e inteligência artificial na eleição da “Coordenadora de Liberdade de Expressão” da Presidência da República”.

Agente secretíssimo

Segundo o Kremlin, os jovens filhos de um espião russo libertado esta semana, na troca de prisioneiros entre EUA e Rússia, descobriram a ascendência russa apenas no avião a caminho de Moscou.

Quanto cuidado...

Autoridades do TCU, CGU, MPF, Câmara e Senado, entre outros, foram ao ministro Flávio Dino (STF) discutir a proibição pelo STF, em 2022, do (à época) chamado orçamento secreto, atual “emenda do relator”.

Cinto apertou

Por necessidade política e econômica, aliados de Lula na Câmara e no Senado passaram a última semana do recesso parlamentar avisando que o governo do PT só tem interesse em projetos da reforma tributária.

Tudo ‘normal’

O site do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela saiu do ar no dia da “reeleição” do ditador Nicolás Maduro e até esta sexta-feira (28) permanecia sem qualquer sinal de voltar a funcionar.

Na nossa conta

A Câmara dos Deputados já gastou cerca de R$367 milhões este ano apenas com a “verba de gabinete”. Cada parlamentar recebe R$125,5 mil por mês para pagar salários a funcionários em Brasília e nos estados.

Pensando bem...

...se Maduro é de direita, o bom senso virou extremo.

PODER SEM PUDOR

Despacho on the rocks

O governador mineiro Hélio Garcia era famoso por não despachar com secretários. Houve quem jamais se reunisse a sós com ele. Maurício Pádua, titular da importante secretaria de Obras, levou três meses tentando agendar um despacho. Na hora marcada, chegou ao Palácio das Mangabeiras, residência oficial, e Garcia observou lá de cima que ele carregava grande volume de pastas. Orientou o ajudante de ordens: “Eu não chamei o Maurício aqui para despachar, sô, mas para tomar uns uísques. Leve aquelas pastas de volta ao carro dele...”

