"Eu me lembro da quantidade de denúncias de corrupção na Copa do Mundo, sem ninguém nunca provar..."

Após deixar o The Masked Singer Brasil e perder o Pipoca, Ivete Sangalo sela a paz com a direção da Globo e estará de volta em novo projeto especial da emissora, mas não com um programa fixo ou por temporada.

A ideia é trazê-la ao fim deste ano no comando de um novo especial. Será com base nos especiais de final de ano.

Mais: ela estará ao vivo numa das capitais – Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília – com um super show, quando receberia grandes amigos do palco, celebrando seus 30 anos de carreira.

Um tour de shows de Ivete, também festejando os 30 anos, foi recentemente suspenso: poucos ingressos vendidos antecipadamente.

De volta ao Brasil

Uma das companhias de entretenimento mais famosa do mundo, a canadense Cirque Du Soleil está de volta ao Brasil.

Depois de cinco anos de lacuna a companhia traz seu novo espetáculo ‘Crystal’ que quase não desembarca por aqui, devido ao tamanho do espaço necessário para a montagem do show, que ocupa 6300 m² com capacidade para 3582 lugares e tem 20m de altura, que conseguiu ser alojado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Este é a 42ª criação do Cirque Du Soleil e a 8ª que vem para o Brasil. O tema desse espetáculo é o autodescobrimento, mistura malabarismo, acrobacias circenses e exercícios de equilíbrio, tudo isso com graciosos movimentos de patinação no gelo.

A personagem central, embarca em uma jornada emocionante de autodescoberta, guiada por seu próprio reflexo. A combinação de habilidades de patinação e acrobacia, destaca além da magia, os desafios do gelo, explorando suas infinitas possibilidades artísticas.

O espetáculo fica em cartaz até dia 6 de outubro e para quem pretende ir, prepare o bolso o ingresso mais barato custa R$ 380 e o mais caro R$ 1.270. Numa sessão Vip estava repleta de celebridades, entre muitas, Baby do Brasil, Hortência Marcari, Ana Paula Padrão, Gianne Albertoni, Tania Khalil e Paolla Oliveira.

Lula agora quer Coutinho na Vale

Para a Previ, ou seja, o governo, o jogo da sucessão na Vale ainda está longe de terminar. Agora, Lula traz ao baile um nome alternativo à malsucedida articulação em torno do nome de Guido Mantega.

O candidato do presidente seria o economista Luciano Coutinho. Os poucos que já ouviram falar do ex-presidente do BNDES (2007-2016) esperneiam radicalmente, comparando justamente o escolhido com o que nem chegou perto.

A novela anterior pró-Mantega para o Conselho mostrou que a corporação tem independência para enfrentar as pressões do Planalto.

Ainda a Previ: a lista de quinze nomes indicados pela consultoria Russel Reynolds para o cargo de CEO da Vale irritou o fundo de pensão.

A conta da consultoria foi alta de mais: seria mais barato pegar uma publicação como a Maiores e Melhores, de Exame ou Valor 1000 e destacar os primeiros CEOs para apresentar ao Conselho.

Currículo

Luciano Coutinho é doutor em Economia pela Universidade de Cornell (EUA) e um dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp (também é professor convidado da universidade).

Na transição de 2022, integrou o grupo técnico da indústria, comércio e serviço. É consultor sênior de empresas privadas e reuniu-se em 2023 com ministros do governo Lula para definir políticas de Defesa.

Nos primeiros tempos de Lula como presidente, Mantega e Coutinho viraram réus acusados de fraude de R$ 8 bilhões em repasses do BNDES à JBS (foram inocentados).

Reproduzindo cena

Aos 66 anos, a atriz, produtora e modelo Sharon Stone, mostrou que ainda pode fazer a temperatura da internet subir.

Dias atrás postou uma foto somente de lingerie vermelha, uma sandália azul enfeitada com uma flor rosa e colares que lembravam pérolas, quase que reproduzindo a cena da famosa cruzada de pernas do célebre filme que a consagrou Instinto Selvagem. Na legenda “Basicamente eu”.

Outra publicação que também lhe rendeu muitos elogios e milhares de curtidas foi uma onde aparece praticando seu hobby: pintura. Detalhe: ela está de topless, onde legendou “Às vezes só tenho que ir da piscina para a pintura”.

Mudando de lado

O Planalto tem monitorado os passos de Neri Geller, ex-secretário de Política Agrícola. Ele vem mantendo, por exemplo, interlocução assídua com Arthur Lira.

O mesmo se aplica a líderes da Frente Parlamentar da Agricultura, “base aliada” de Bolsonaro. Geller tem uma história de proximidade com o próprio Lula e com o PT – foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff.

Seus ressentimentos, contudo, são maiores do que essas memórias. Foi demitido no mês passado, culpa o ministro Carlos Fávaro e não esconde sua mágoa com Lula.

Benefício suspeito

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) terá de depor no Congresso e explicar os 17 encontros fora da agenda com executivos da Âmbar Energia dos irmãos Wesley e Joesley Batista.

Na sequência, o presidente Lula assinou medida provisória transferindo para conta de luz dos brasileiros uma dívida bilionária da Amazonas Energia dois dias antes da dupla fechar a compra da empresa.

Deputados da oposição dizem que “esse governo continua com as mesmas práticas”, referindo-se a capítulos de corrupção de petistas. Mais: Rui Costa (Casa Civil) também deverá depor.

PÉROLA

“Eu me lembro da quantidade de denúncias de corrupção na Copa do Mundo, sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros”, de Lula, em suposto lapso de memória, em evento da Bolsa do Atleta.

Militares Foragidos

A tentativa de golpe na Bolívia, na semana final de junho, foi um dos temas mais importantes do encontro entre Lula e Luis Arce, em Santa Cruz de la Sierra.

O governo da Bolívia solicitou ao Ministério da Justiça do Brasil apoio às investigações e às operações de busca de três militares que participaram da intentona.

Há suspeitas de que os militares da reserva Tomás Peña y Lilo e José Antonio Ágreda Mendivil (generais) e o coronel Ramiro Calderón de la Riva, poderiam ter atravessado a fronteira em Puerto Quijarro, a oito quilômetros de Mato Grosso. Poderiam ainda estar escondidos em solo brasileiro.

Retrato

A retomada das obras de 1.189 creches foi anunciada pelo governo em março do ano passado. Mas 265 estão com obras paralisadas e 924 inacabadas, de acordo com o Ministério da Educação.

O MEC diz que a construção integra o Pacto Nacional da Retomada de Obras Paralisadas e Inacabadas da Educação Básica e Profissionalizante, sancionada por Lula em novembro de 2023.

À título de ilustração: há dias, Lula inaugurou novo campos da Unifesp, na cidade de Osasco, que já consumiu R$ 900 milhões e foi cobrado por uma aluna: só metade do projeto está concluída. O evento aconteceu numa tenda improvisada.

Chanceler, não

Bloco de diplomatas trabalham com a esperança de que o presidente Lula irá se livrar do chanceler decorativo Mauro Vieira e nomear o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para o cargo de ministro das Relações Exteriores no início de 2025 (o assessor especial Celso Amorim será mantido).

Com ou sem Lira, esses diplomatas querem o Itamaraty recuperando o prestígio, com um “ministro de força política”. Arthur Lira desmentiu a possibilidade, mas foram assessores seus que espalharam a informação, fake news pelo que se deduz.

Quem vai pagar a conta

As contas bancárias da família do ex-presidente Fernando Collor estão na mira para pagar dívidas da TV Gazeta, de Maceió, em recuperação judicial.

Agora, depois de cinco anos de demissão em massa de jornalistas, uma ex-funcionária conseguiu a primeira indenização e pagamento de seus direitos trabalhistas: recebeu R$ 478 mil que precisaram ser penhorados da conta de Caroline Collor de Mello, com quem o ex-presidente é casado há 19 anos e suas contas bancárias estão zeradas.

Na conta de Collor a Justiça encontrou pouco mais de R$ 14 apenas. Agora, 33 ex-funcionários recorrem à vara criminal, onde acusam Collor de fraude à execução fiscal.

Nem um pio

Cotado para disputar a presidência da Câmara, Elmar Nascimento (União-BA), mostrou força numa festa para comemorar seus 54 anos na capital federal.

O evento contou com 12 ministros e reuniu políticos de todas as legendas, embalado por música baiana e churrasco feito no fogo no chão.

De Eduardo Cunha a Valdemar Costa Neto, todos fizeram questão de cumprimentar o aniversariante. A surpresa foi o encontro de dois desafetos, Arthur Lira e o ministro Alexandre Padilha, intermediado pelo deputado José Guimarães.

O resultado foi o esperado: um aperto de mão sem troca de palavras. Nem um pio das duas partes.

Mistura fina

EM uma retomada de sua candidatura, Joe Biden viu crescer mais a desconfiança sobre si, cometendo novas gafes, chamado Zelensky de Putin e o de sua vice, Kamala Harris, com o de seu rival, Donald Trump, que usa todas essas situações até mesmo para humilhar o presidente.

Enquanto isso, Kamala está em alta, pontuando melhor do que Biden nas pesquisas. Para especialistas, tropeções de Biden podem ser sinais de algum tipo de demência devido à idade.

O MAQUIADOR da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, muitas vezes, seu consultor de imagem, Agustin Fernandez, está lançando dois tipos de perfumes com os rótulos de ‘Michelle’ e ‘Bolsonaro’. Nas redes sociais, vira e mexe, surgem anúncios de cada um, elegantes nos rótulos dos produtos.

O ex-presidente resolveu posar de smoking fazendo – surpresa – posições que lembram anúncios de Sean Connery na pele de James Bond (sem tiro, claro). Michelle está em outros rótulos com direito a trica de vestidos.

A QUINTA edição do CPAC, principal conferência conservadora do país, em Camboriú (SC), tinha cerca de três mil pessoas que pagaram R$ 250 cada uma.

Havia participantes de todos os estados, de crianças a idosos e além das palestras também fizeram sucesso a loja de souvenirs montada por assessores de Jair Bolsonaro com uma festa de regalos com o rosto do ex-presidente.

Tinha calendários, camisetas, chaveiros, canecas, vinhos (com Bolsonaro no rótulo) e outros objetos. Para as mulheres, uma tiara de flores era vendida a R$ 100. Agora, a ideia é levar a lojinha a todas as cidades onde Bolsonaro estará. O “pai da ideia” é Eduardo Bolsonaro.

DUBAI, com 3,5 milhões de habitantes, tem uma infraestrutura invejável em pleno deserto. É dona da segunda maior densidade de restaurantes do mundo – com mais de 13 mil, atrás apenas de Paris.

A cidade recebeu 17,15 milhões de turistas internacionais em 2023, um recorde com alta de 19,4% em comparação com 2022.

Apenas para comparar: o Brasil com sua dimensão continental, recebeu 6 milhões de turistas no ano passado.

