Golpe do Boleto Falso: STJ e o debate sobre a responsabilidade da Instituição Financeira

...Como eu vou viver", de Anitta, ironizando moção de repúdio da Câmara contra ela, Madonna e Pabllo Vittar.

Especialistas acham ser possível a Petrobras, na gestão de Magda Chambriard, avançar com a Margem

Equatorial. Mais que necessário: para além das campanhas de exploração em curso, não há outro motivo com tamanho potencial.

A “Petrobras fóssil” terá de correr para lá: contudo, é um projeto de médio prazo.

A companhia terá de cumprir muitas exigências do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente. Carlos Nobre, o mais respeitado climatologista brasileiro, clama para que o país não fure novos poços. Atropelar

Quem dá mais

A quarta edição do leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. aconteceu na segunda-feira (3), no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Foi mais reservada, sem transmissão ao vivo como no ano passado. Mas por outro lado o leilão deste ano arrecadou mais do que o dobro do ano passado. Este ano o leilão que tinha 24 lotes, incluindo entre outros itens, uma camisa do último jogo profissional de Pelé, pelo Cosmos, em 1977; um passeio por Riad, ida a jogo do Al-Hilal em camarote de Neymar e encontro com o jogador para duas pessoas; uma experiência com o time do Flamengo e churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira; um camarote exclusivo para o show de Eric Clapton, em 29 de setembro, no Allianz Parque; e uma camisa da Seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar; faturou R$ 21 milhões, no ano passado o valor faturado foi de R$ 10 milhões. Mais: o Neymar fará uma doação do mesmo valor arrecadado para ajudar o Rio Grande do Sul, conforme combinado antecipadamente. Entre tantos presentes estavam Bruna Biancardi (ex ou atual namorada do jogador), as apresentadoras Patrícia Poeta; Adriane Galisteu e Luciana Gimenez; a miss Brasil Marie Brechane e Vera Viel.

Receber aliados: novas promessas

É a quinta vez que Lula avisa que vai retomar seu envolvimento (o que nunca aconteceu) direto na

articulação política do governo. Promete que estará aberto a receber líderes e vice-líderes de partidos aliados e também se reunir com ministros para tratar de temas em tramitação na Assembleia e outros projetos. O governo tem ministros que, nesses 18 meses de gestão, não foi recebido uma única vez pelo presidente. Há mais de três meses, houve uma tentativa de receber parlamentares. Não deu certo: só tinha deputados e senadores do PT. Outra tentativa foi um contato no Alvorada regado a uísque e Lula prometeu que haveria novos encontros. Um ministro diz que “até para ajudar Haddad nas votações do Congresso, o presidente deveria ouvir mais aliados de centro”. Mas Lula acha que não é com ele: nas derrotas da semana passada no Congresso, o presidente diz que “faz parte do jogo”.

Jornada mais curta

Nas últimas semanas, Lula resolveu encerrar o expediente mais cedo no Planalto. Os últimos expedientes da gestão, vira e mexe, tem sido às 16 horas – e ele acha um tédio sentar na mesa e conversar. Prefere, em seu cotidiano, ir a um evento, inaugurações, alguma cerimônia do calendário, viajar pelo país, e claro, viajar para cidades do exterior. Algumas vezes tem pauta acertada antes; outras, até improvisa em pautas resolvidas na hora. Cansa mais sentado no gabinete do que fora dele.

Princesa enclausurada

Parece até conto de fadas, mas não é. A princesa Catarina-Amália, 20 anos, herdeira do trono do Reino dos Países Baixos, foi ameaçada em 2022 e virou alvo de organizações mafiosas marroquinas que comandam o tráfico de drogas para países europeus entre ele Holanda e Bélgica. Desde a data virou praticamente uma prisioneira no palácio de seus pais (Rei Guilherme Alexandre e Máxima Zorreguieta Cerruti), em Haia. Só sai do palácio escoltada por seguranças, assim como suas irmãs Alexia, de 18 anos e Ariana de 17. O temor aumentou mais ainda quando por engano o chefe do cartel Karim Bouyakhrichan foi liberado da prisão. Em 2022 Bouyakhrichan supostamente planejava assassinar a herdeira e o primeiro-ministro Mark Rutte.

In – Jogos para celular: Genshim impact

Out –Jogos para celular: Nier reincarnation

O que faltou

Na primeira reunião da nova rotina para tratar a articulação política, Lula determinou aos líderes do governo que passem a cobrar dos partidos do Centrão os votos para projetos que tramitarem no Congresso. Na mesma conversa, sobre as derrotas que sofreu no Congresso, o presidente disse que “faltou engajamento”. Doravante, sempre às segundas-feiras, haverá reuniões com o núcleo político do governo. E deu uma indireta a José Guimarães, perguntando se ele pretendia dar mais alguma entrevista (ele deu uma entrevista em que defendeu mudanças nos ministérios).

Viagens pela PGR

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, está sendo questionado por sua falta de transparência em relação a viagens de trabalho. Desde que assumiu o cargo, em dezembro do ano passado, Gonet tem se recusado a divulgar informações sobre o itinerário e o objetivo de suas viagens, deixando apenas o valor das passagens e diárias utilizadas disponíveis. Ele justifica o sigilo com base na Lei de Acesso à informação, sem especificar qual parágrafo autoriza essa prática. Em outros momentos, Gonet menciona uma portaria assinada pelo ex-procurador-geral Augusto Aras. Vários membros do Ministério Público Federal utilizam as mesmas medidas para ocultar os destinos e motivos de suas viagens.

PÉROLA

MAIS NACIONAIS

Tarifas sobre importação de roupas e bugigangas de até US$ 50 viraram assunto obrigatório econômico e nas redes sociais. As empresas mais afetadas, Shein e AliExpress, chamaram a taxação de “retrocesso” e calcularam que seus produtos mais baratos pagarão uma alíquota de 44,5% de imposto. Chamou a atenção a Shopee também chinesa com público semelhante às outras duas, elogiar a medida. A empresa tirou da cartola dados especiais: a cada 10 compras feitas no Brasil em sua plataforma, 9 são produtos nacionais. Blusinhas e bugigangas não são feitas na China: estão sendo produzidas a preços irrisórios, aqui mesmo.

PCC sem gasolina

Ainda sobre a não participação provada do PCC em negócios de gasolina – e muito mais nas denúncias sobre sonegação, quando se cita a facção criminosa na área de combustíveis aparecem nomes como Distribuidora Copape (em Guarulhos), Latim Oil (Uruguai), Terra Nova (Tocantins), Gol (São Paulo),

Aster (São Paulo) e Rodoil (São Paulo). Só que até hoje nada se provou contra o PCC. O que muitas empresas estariam fazendo é sonegar impostos. O Ministério Público em maio já encaminhou arquivo do processo criminal citado como relacionado ao PCC. E o mesmo MP, no documento, afirma que, se existe crime, é contra ação tributária, no valor de R$ 1,3 bilhão.

“JUSTIÇA JABUTICABA”

Ramos de “jabuticaba” do Judiciário, que ganharam esse apelido por ser daquelas coisas que só se vê no Brasil, como a fruta da Mata Atlântica, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, custaram ao pagador de impostos R$ 30,3 bilhões em 2023, de acordo com o relatório “Justiça em Números”. A fortuna é quase 25% dos R$ 132,8 bilhões, que todo o Judiciário custou no ano. Segundo a CNJ, o valor total da despesa por brasileiro é de R$ 113,40 na Justiça do Trabalho e de R$ 35,88 na Justiça Eleitoral. A Justiça Militar Eleitoral é de menos custo: R$ 235,3 milhões.

“Lipoaspiração” 1

Considerando mais de R$ 800 milhões em investimentos estrangeiros retirados do Brasil no fim de maio, já soma mais de R$ 35 bilhões a “lipoaspiração” da B3, a bolsa de valores, entre janeiro e o último mês. Os analistas atribuem a fuga de investimentos a decisão do governo Lula, deixando claro que não promovera equilíbrio fiscal e também à oferta de oportunidades de investimentos nas bolsas americanas. Só de janeiro a março vazaram para o exterior cerca de R$ 20 bilhões.

“Lipoaspiração” 2

Estudo da consultoria britânica Henlen & Partners estima que o Brasil perdeu 1.200 milionários (em dólares) somente no ano de 2023. Desde o ano passado, os próprios brasileiros engrossaram o movimento de mandar seu dinheiro para fora do país. Em 2023, a B3 cresceu 22%, mas até agora, este ano, já lamenta mais de 8% de perdas. Oficialmente, é a pior bolsa de valores do planeta. Mais: apesar de perder quase 4% do valor esta semana, as ações da Petrobras ainda estão em alta de 2% este ano.

MISTURA FINA

Partidos que ocupam cadeiras na Esplanada foram determinantes para engrossar a surra que Lula levou na sessão do Congresso que analisou vetos presidenciais, especialmente o “veto da liberdade”, mantido e a queda do veto sobre “saidinha”. Somadas as duas pautas, foram 415 votos contrariando o que orientou o Planalto. No veto da liberdade, votado apenas na Câmara, foram 193 votos vindos de “aliados” como PP (42), União Brasil (51), Republicanos (40), PSD (37), MDB (21) e PDT (2).

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) ingressou com representação pedindo a declaração de suspeição de Alexandre Freire, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que apresentou pedido de vista que, na prática, dá força ao pedido dos gigantes da telefonia celular contra os consumidores. As empresas Tim, Vivo, Oi e Claro pressionam a Anatel para anular dispositivos do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações.

Em julho, o presidente da Bolívia, Luis Arce será recebido pelo presidente Lula. A agenda deverá ser extensiva à nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O governo boliviano já sinalizou aos canais

diplomáticos brasileiros que pretende incluir na pauta uma possível parceria entre a empresa e a estatal

local YPFB para a exploração e produção de óleo e gás no território vizinho. A empresa boliviana tem

enfrentado dificuldades de caixa para tocar seus investimentos mais expressivos, notadamente em novos

poços no norte do país.

No mercado da bola corre informação de que a Betano tem interesse em patrocinar a seleção brasileira. O

site de apostas já é parceiro da CBF, com a qual fechou contrato de naming & rights no Campeonato Brasileiro, estimado em R$ 80 milhões. Há relatos de que as tratativas de patrocínio à seleção avançariam após a Copa América, que será disputada em julho, nos Estados Unidos.

Pode ser a hora de dar upgrade na Luiza Cred. É o tema que tem mobilizado executivos tanto do Magazine Luiza quanto do Itaú, sócios da empresa. A ideia seria a transmutação da tradicional financeira em uma fintech, focada não apenas em crédito, mas também em soluções de pagamento. No mercado, há quem veja o aporte de R$ 1 bilhão na Luiza Cred como movimento sintomático, já pensando no renegócio do negócio. No ano passado, deu um lucro mignon de R$ 26 milhões.