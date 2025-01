Há remédio para a violência contra os médicos

Giba Um

os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres", de Lula, no evento de 8 de janeiro

Mesmo com guerra entre policiais e bandidos praticamente diária, com balas perdidas atingindo até mesmo crianças (e bebês), pelo segundo ano consecutivo, a hotelaria do Rio de Janeiro termina 2024 com ocupação média anual de 71,11%.

Mais: Os hotéis repetiram a dose, em seu melhor momento nos últimos dez anos. São dados do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro, que lembram que essa ocupação não acontecia desde 2012-2014

Orgulho de sua carreira

Que a cantora Anitta já se tornou um fenômeno na música não há a menor sombra de dúvida. Na capa e recheio da revista Noir, do México ela conta que sempre quis ser artista, mas que o sonho parecia distante por causa do bairro onde nasceu. “Sempre quis ser artista. Um dia compartilhei um vídeo no YouTube cantando funk. Uma pessoa que trabalhava em uma gravadora me abordou sobre um teste e eu passei. A partir daí, nunca mais parei de lutar para tornar minha carreira realidade”. Anitta diz que acredita que o ritmo e a música são capazes de romper fronteiras e que combinar culturas é muito difícil, mas não impossível. Sobre sua carreira é direta: “Tenho muito orgulho de mim, da minha história, de onde venho e do meu trabalho. Sinto que inspiro outras mulheres e artistas. Além disso, abri portas para as gerações seguintes. Isso é muito significativo para mim”. E completa que teve muita dedicação, perseverança e resiliência para conquistar tudo com a idade que tem. “Acho que o mais difícil foi fazer as pessoas acreditarem no meu talento e nas minhas escolhas, investirem em mim e nas minhas opiniões. Durante muito tempo tive que apostar em mim mesmo e investir financeiramente na minha carreira”. E dá conselhos a seus fãs e seguidores: “Viva sua vida com equilíbrio. Nossa vida não é uma corrida”.

Sai Padilha, entra Haddad

Nos encontros que teve com Lula, dois dias antes do evento do 8 de janeiro (pouca gente), o ministro Fernando Haddad (Fazenda) recebeu instruções que deveria fazer a vez do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que está de férias. Lula quer que Haddad comande as negociações da pauta econômica do governo com o Congresso. Deverá ficar com a Fazenda a missão de azeitar a votação do Orçamento 2025 e, principalmente, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, promessa da campanha do presidente. A proposta de isenção do IR, à propósito, não deve ser tratada no Congresso, nem mesmo informalmente, até a troca de comando na Câmara e no Senado. A equipe econômica já tentou convencer Lula da necessidade de cortar mais gastos para segurar o dólar e elevação da Selic, mas Lula resiste e não quer saber.

Cada um na sua

Fernando Haddad (Fazenda) voltou de suas férias para comparecer ao evento de 8 de janeiro (e aproveitou para se reunir com Lula); Alexandre Padilha (Relações Institucionais) também está de férias e ficou nelas, não aparecendo no mesmo evento. Há tempos que ele enfrenta problemas no Congresso onde muitos parlamentares não levam a sério sua “articulação”. Arthur Lira, ainda presidente da Câmara, há meses sequer fala com ele ou lhe dá bom dia. Para assessore de Lula, Padilha deve estar na reforma ministerial e ganhar uma colocação em alguma estatal sem holofotes.

Só existe a barriga

A atriz Lucy Ramos, aos 42 anos, está grávida pela primeira vez do também ator e produtor Thiago Luciano com quem está há 18 anos. Com tanto tempo de união ao anunciar sua gravidez até brincou, que a bebê esperou completar a maioridade da união para chegar. Lucy contou em entrevistas que era muito cobrada para ser mãe, mas que não tinha muita vontade, mesmo assim decidiu tentar. Procurou um especialista para fazer um tratamento que não deu certo e combinou com o marido que já que não estava conseguindo iriam adotar. Depois de dois abortos e com a segurança de 4 meses de gravidez revelou a gestação. Estes dias publicou divertido ensaio onde brinca que quando as mulheres ficam grávidas, parecem que elas somem e que as pessoas só veem suas barrigas. Só que confessa, que tem o parceiro perfeito, que tem muito cuidado e atenção com ela.

"Xandão"

No evento de 8 de janeiro, Lula brincou com Alexandre de Moraes, ministro do STF, sobre o apelido “Xandão”, para ele sinal de popularidade do ministro. “Tenho 79 anos, já vivi vendo a vida da Suprema Corte e nunca conheci um ministro que tivesse apelido dado pelo povo, chamado Xandão. É um apelido que já pegou. E não adianta ficar nervoso porque ninguém vai parar de te chamar de Xandão”.

Perdendo votos

A Controladoria-Geral da União (CGU) passará a fazer uma fiscalização permanente dos repasses bilionários de dinheiro público com baixa transparência. Esse planejamento foi homologado pelo ministro Flávio Dino (STF). Antes, a CGU auditava essas verbas apenas em casos pontuais. Agora, a história mudou a partir de uma série de decisões recentes de Dino mirando as emendas parlamentares, o que está irritando líderes partidários que, contudo, não têm o que fazer (nem rebelião ajuda). Sabem que perderão grande parte do capital político – e votos.

PÉROLA

Entrando em campo

Integrantes de peso do MDB montaram uma força-tarefa para tentar driblar Gilberto Kassab e fechar uma fusão com o PSDB. Os tucanos, que já admitem se unir ao PSD, receberam apelos do ex-presidente Michel Temer, do governador Helder Barbalho e da ministra Simone Tebet, além do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, entre outras figuras da legenda. A história do PSDB mostra que o partido surgiu como dissidência do MDB – e isso pode ganhar peso na disputa.

Olho na Natura 1

Fábio Barbosa começa 2025 às voltas com mais uma rodada de cortes na Avon. Nem mesmo a operação na América Latina, que aparentava estar bem azeitada do que outras regiões, escapará. A companhia também estuda o fechamento da fábrica de cosméticos da marca Avon em Escobar, na Argentina. O mercado argentino passará a ser abastecido diretamente pelo Brasil, a partir da unidade de Cajamar, interior de São Paulo. Em dezembro, a Natura desativou um centro de distribuição da Avon em San Fernando, na província de Buenos Aires, com 300 demissões.

Olho na Natura 2

Mais: pulando da América do Sul para a Ásia, o negócio da marca nas Filipinas também está na alça de mira da gestão de Fábio Barbosa. No terceiro trimestre do ano passado, o PIB local subiu 5,2%, muito para os nossos padrões, mas o índice representou o pior resultado nos últimos cinco trimestres. Há também a taxa de desemprego nas Filipinas. Nos dois últimos anos, a Natura vendeu o controle de grandes marcas como a Aesop e The Body Shop. A empresa entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos para blindar uma dívida de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 9,09 bilhões na cotação do dólar atual).

Forma pejorativa

A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro foi recebida com silêncio pela maioria dos bolsonaristas nas redes sociais, destoando da comoção nacional provocada pelo triunfo do filme Ainda estou aqui, de Walter Salles. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um apologista do regime militar e sempre minimiza as violências de direitos humanos da ditadura. Ele já se referiu de forma pejorativa ao ex-deputado Rubens Paiva, cujo assassinato é o conteúdo principal do filme. Mais: ele nunca leu Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva e não acha Fernanda Torres “boa atriz”.

Disputa judicial

A família Abravanel, composta de Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos e suas filhas, está envolvida em uma disputa judicial com o Estado de São Paulo. Elas contestam a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações de R$ 428 milhões deixados pelo apresentador no exterior. O imposto incide sobre heranças e doações, mas as herdeiras argumentam que, como os ativos estão fora do Brasil, a cobrança seria indevida. Os ativos estão na Bahamas, depositados em uma empresa. As autoridades exigem o pagamento de R$ 17 milhões para liberar os ativos. O processo corria sob segredo de justiça, mas o juiz Márcio Ferraz Nunes decidiu liberar tudo.

Leitura labial

A reação de Kate Winslet ao anúncio da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro teria sido a menos eufórica entre as concorrentes da categoria – e isso infestou as redes sociais. Ao ouvir Viola Davi dizer o nome da brasileira, a atriz inglesa não aplaudiu, conversou com alguém ao lado da mesa e pareceu arrogante. Outras versões: a própria Fernanda contou que recebeu um sorriso atencioso de Kate, não mostrado pela televisão. E a criadora de conteúdo Jacke G fez leitura labial de Kate. Ao perder para Fernanda, ela disse: “Oh, great, great!” (“Oh, ótimo, ótimo!”). E continuou: “Didn’t I say that would happen?” (“Eu não disse que isso aconteceria?”).

MISTURA FINA

Nas redes sociais, está estampada uma pesquisa para a Presidência do Simples/ CBN, que coloca Lula em primeiro lugar com 33,7%. Em segundo, uma surpresa: Gustavo Lima com 20,7%. Seguem Tarcísio de Freitas (16.1%), Pablo Marçal (8,4%) e brancos, nulos e indecisos (21,1%). Marçal, à propósito, já oficializou sua candidatura ao Planalto em 2026 pelo PRTB.

A direção da Caixa ainda discute o calibre do follow on da Caixa Seguridade, leia-se o número de ações que serão ofertadas em Bolsa. O plano original prevê a colocação de 2,75, o suficiente para a empresa atingir o free float exigido pelas regras do Novo Mercado (20%). Nesse caso, a captação seria de R$ 1,2 bilhão. Só que as sondagens já indicam que há demanda para volume maior de papéis, por baixo superior a R$ 2 bilhões.

Jean-Charles Nouri, ex-dono do Grupo Casino, maior acionista do Pão de Açúcar, vai publicar ainda este ano seu livro de memórias. Entre 2011 e 2013, ele travou uma guerra contra Abílio Diniz pelo controle do GPA. O francês venceu a disputa e no livro reserva ao brasileiro palavras de admiração. Ao contrário do que escreveu sobre Alexandre Bompart, CEO do Carrefour, a quem distribuiu uma orquestração que levou ao declínio do seu grupo.



No ano passado, os noventões Fernanda Montenegro (95 anos), Nathalia Timberg (95) e Othon Bastos (91) brilharam nos palcos. Agora, em 2025, será a vez de Ary Fontoura, prestes a completar 92 anos, brilhar na montagem A vida é uma festa, uma biografia musical. Deve estrear no Rio em meados do ano. O Ministério da Cultura aprovou a captação de R$ 7,8 milhões para a produção.



“Novos ricos” brasileiros – a se usar uma antiga expressão das colunas sociais mais avançadas de décadas atrás – adoram dar apelidos a lugares que se transformam em moda para suas temporadas ou mesmo compra de locais (em caso de bairros ou cidades). E quem não falar na linguagem deles e não absorver os apelidos, está fora. Nos últimos tempos, Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, virou roteiro de milionários, com prédios (e preços) altíssimos. E esse people identifica o município Balneário Camboriú (não confundir com a cidade vizinha Camboriú) apenas como BC.

In – Bolsa doctor bag

Out –Bolsa cozy transversal