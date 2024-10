"[Lula] mente descaradamente ao prometer uma coisa e fazer outra"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

PT-MG já culpa Gleisi por fiasco eleitoral em BH

Quase sem chances de ao menos seguir para o segundo turno, conforme apontam pesquisas eleitorais, o PT de Minas Gerais já sabe a quem responsabilizar pelo fiasco eleitoral anunciado, na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte: Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido. Cacique do PT-MG, o deputado Reginaldo Lopes foi um dos principais entusiastas de aliança com atual prefeito, Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição. Gleisi interferiu e vetou, condenando o PT a um vexame.

Estranha no ninho

Lopes é grande conhecedor da política mineira, mas foi vencido por imposição da “forasteira” Gleisi por candidatura própria do PT.

Rachou a esquerda

A imposição de Gleisi até estremeceu relação com o aliado PDT, que também lançou candidatura própria na cidade, com Duda Salabert.

Não decola

O PT lançou Rogério Correia que soma 5% na Quaest (MG-09740/24), 5,9% no Marca (MG-00538/24) e 11,9% na AtlasIntel (MG-09528/24).

Chance lotérica

Facções do PT falam em sacrificar Correia e garantir algum cargo com Noman, que também não tem vida fácil na eleição e aparece em terceiro.

Até 2027, Lula indicará 15 dos 33 ministros do STJ

Dos 33 ministros que compõem o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a segunda mais importante Corte brasileira, 12 foram nomeados pelo presidente Lula durante seus três mandatos na Presidência, desde 2003. Mas até o fim do terceiro mandato, em 2027, serão 15 os ministros indicados pelo petista. Existem duas vagas abertas atualmente. E o ministro Antonio Palheiro atinge a idade-limite para a aposentadoria compulsória em abril de 2026, a sete meses do fim do mandato de Lula.

Desproporcional

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou apenas dois ministros ao STJ nos quatro anos de mandato no Palácio do Planalto.

Quase-quarta

Og Fernandes fica no STJ até novembro de 2026, mas sua vaga deve ser preenchida só em 2027, no mandato presidencial seguinte.

Protocolo

As listas tríplices para as vagas das ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães, abertas há dez meses, serão definidas este mês.

Derrota anunciada

É grande o nervosismo no Palácio do Planalto com a ampla derrota que as pesquisas sinalizam, no domingo (6). No Nordeste, a esquerda só lidera, e bem, no Recife, com João Campos (PSB), mas, em Salvador, Bruno Reis (União) tem 74%, segundo o Paraná (TSE/BA-00014/2024).

Piriri no Planalto

O Planalto aposta na pesquisa Quaest sobre o governo Lula, que sairá nesta quarta (2). A ideia é criar a narrativa de que o PT deve passar vexame, domingo, mas o presidente continua bem avaliado, blábláblá...

Só um videozinho

Começa a fazer água o plano do candidato de extrema-esquerda Guilherme Boulos (Psol) de levar Lula para a reta final na campanha. A expectativa de caminhada pela cidade está virando live com o petista.

Pouco resolve

Além de meter a mão no nosso bolso com a tarifa bandeira vermelha 2, o governo deve começar em novembro a outra parte do falso plano de “conter demanda” por energia elétrica: a volta do horário de verão.

Qual a próxima?

Proibida aos brasileiros, a rede social X, deu mais um passo para ser reativada: informou ao STF que irá quitar R$28 milhões em multas. Espera-se agora uma nova exigência para protelar o fim da censura.

Censura blinda

Sempre que Lula mentia no exterior, as vigilantes redes sociais voltavam a mostrar um vídeo marcante. Nele, jactava-se diante de blogueiros petistas, que sempre mentia no exterior e os abestados acreditavam. Com o Twitter sob censura, já não se preocupa com a eterna vigilância.

Que ambiente...

Há 15 anos, em 2 de outubro, Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Paes e Orlando Silva, além de Arthur Nuzman, comemoravam, em Copenhague (Dinamarca), a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas.

Quase certo

O grupo de países liderado pela China ao qual o Brasil aderiu para dar palpite no conflito Rússia-Ucrânia foi batizado de “Grupo Amigos da Paz”, mas boa parte do grupo é amiga mesmo da Venezuela, Cuba etc.

Pensando bem...

...não pode prender eleitor a cinco dias da eleição, mas pode bloquear rede social durante toda a campanha.

PODER SEM PUDOR

Sofrimento como álibi

Jorcelino Tolentino da Gama, vice, rompeu com o prefeito de Paranaguá (PI), Avelino Lopes, e decidiu candidatar-se à prefeitura. O prefeito foi à Justiça para impugnar a candidatura, alegando que Jorcelino assumira o cargo. Até apresentou um ofício assinado por ele. Reza a lenda, na política do Piauí, que, convocado pelo juiz, Jorcelino negou que autoria da assinatura: “Doutor juiz, eu tenho a maior dificuldade de assinar o meu nome. Quando assino, é um sofrimento. E este ano eu não tive esse sofrimento.”



