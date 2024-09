O eleitor e a sua consciência

Giba Um

... A solução seria a prefeitura pagar Uber para passageiros em alguns locais", de Maria Helena (Novo), candidata à prefeita de São Paulo, criticada por querer colocar Uber para servir no lugar do ônibus.

Não quer acordo

Mais da metade dos acordos de não persecução penal oferecidos pela Procuradoria-Geral da República dos réus do 8 de janeiro foi ignorada. Das 1,2 mil propostas, cerca de 600 ficaram sem resposta. O acordo é um instrumento jurídico em que o réu confessa o crime e se compromete a cumprir uma série de cláusulas como pagamento de multas para encerrar o processo criminal e revogação de medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica. Os réus preferem, para surpresa da PGR, responder aos processos criminais pelos atos golpistas. Luís Roberto Barroso, presidente do STF, diz que parece “claramente uma manifestação ideológica”.

Esquecido Gran Chaco 1

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) vai defender na Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, que será realizada entre 21 de outubro e 1º de novembro, na Colômbia, a criação do Fundo de Conservação e Desenvolvimento do Gran Chaco Americano. O projeto está sendo discutido no Parlasul, o Parlamento de Assuntos Econômicos. Muitos acham que falta a voz de peso de Marina Silva para a proposta deslanchar. Ninguém dá bola para a região.

Esquecido Gran Chaco 2

O Gran Chaco Americano é a segunda maior extensão florestal da América do Sul, superada apenas pela Amazônia. Com cerca de 800 mil km², abrange o Brasil (mais especificamente as encostas ocidentais do Pantanal), Argentina, Paraguai e Bolívia. Em território brasileiro, restam apenas 13% da área original da floresta. A ideia dos quatro países é criar um modelo semelhante ao Fundo Amazônia para captar doações internacionais destinadas a combater o desmatamento e queimadas.

Recuo

O bilionário Elon Musk começou a arrefecer o tensionamento da batalha jurídica e midiática que trava contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, a quem acusou de ser “tirano” por censurar perfil dos investigados por ilegalidade no Brasil na rede social X. Musk foi convencido por sua assessoria a cumprir decisões de Moraes, nomear representante da empresa no país e iniciar bloqueio dos perfis alvos de decisões do ministro do STF: essa seria a única forma do X voltar a atuar no Brasil. De quebra, Musk pediu desculpas públicas por “eventuais falhas técnicas da rede na América do Sul”.

Sonho de ser protagonista

Recém-saída do remake Renascer onde interpretou Sandra, Giullia Buscacio, 27 anos, sonha em ser protagonista de uma novela, em qualquer horário. Com 15 anos de carreira, sempre foi destaque em seus trabalhos. Giullia que tem origem portuguesa (nasceu em Funchal, capital da Ilhas da Madeira), conta que sua vontade em atuar surgiu ao assistir as novelas coreanas (morou quatro anos na Coreia do Sul). “Acho que isso me ajudou muito a ser a atriz que eu sou hoje, pela adaptação que eu tinha que ter em cada país diferente para ser uma pessoa mais condizente com o meio. Eu tentava muito me adaptar, aprender as gírias, as palavras. Eu sou completamente apaixonada pela cultura coreana. Assistia a muitos doramas em videocassete, numa época em que não era tão conhecido no Brasil quanto é hoje. Tenho um sonho de voltar lá, mas não penso agora em ter uma carreira internacional”. E conta seus planos para o futuro: “Eu pretendo continuar trabalhando, gravando bastante, mas vou precisar de pelo menos um tempinho entre um projeto e outro. Pretendo voltar para as telinhas em breve, quem sabe um dia poder ter minha primeira protagonista em uma novela”. E completa: “Acreditar é inerente ao ofício de atriz. Oro todos os dias e me conecto com coisas boas, sou uma menina de fé. Acredito na lei do retorno.”

Promovendo a prostituição

Entre a publicidade apresentada em volta dos grandes estádios de futebol das capitais e também dos pequenos espalhados pelo país, vira e mexe, aparece em letras enormes a marca do que seria uma empresa. Homens, mulheres e crianças, de imediato, consultam o Google ou outros sites de busca para saber do que se trata. A marca é “Fatal Model”, apresentada como “o maior site de acompanhantes no Brasil e o segundo do mundo”.

Mais do que divulgada nos estádios, a marca começa a patrocinar times de futebol, entre outros, Vila Nova, Brusque, Sampaio Corrêa, Vitória e Altos do Piauí. O site, resumindo a ópera é o caminho encontrado para promover prostituição – e de vários gêneros, feminino na maioria. Em suas páginas divididas, “Fatal Model” apresenta seus ‘produtos’, com muita informação.

Nas mulheres, custo de um ‘programa’, altura, ‘especialidade’ em qual residência ou motel e por aí vai, ao lado do exemplar oferecido. O site também defende “o respeito aos profissionais que participam”, supostamente mais de dois mil.

Reforço

Ultimamente, a “Fatal Model” ganhou reforço na sua divulgação: em algumas redes sociais, surge um “apresentador” ou “apresentadora” dos serviços oferecidos (incluindo mulheres nuas ou seminuas, com nome e ‘currículo’). Uns criticam, outros apenas apresentam. Muitos informam que existem 22 plataformas semelhantes em todo o Brasil, mas o “Fatal Model é o melhor”. Crianças de qualquer idade são um dos grandes públicos do site, sem restrições. Há poucas semanas, a marca “Fatal Model” apareceu num estádio onda a Globo transmitia a partida. Uma grande publicidade e de graça.

Mulher de coragem

Aos 76 anos, a cantora Alcione mostrou que é uma mulher de muita coragem ao postar em suas redes sociais uma foto de topless, onde legendou: “Nova foto do perfil! Aprovada????”. E depois comentou: “Acredito que sempre fui uma pessoa muito 'careta', sabe? Quando digo 'careta', me refiro ao fato de que não bebo, não fumo. Dou muito valor à minha saúde. Isso é algo que considero fundamental, porque sem saúde, a gente não é ninguém. Sempre tomei esses cuidados com a minha saúde e com a minha voz, e graças a Deus, está tudo certo até hoje”. Com 50 anos de carreira “a Marrom” foi homenageada por Péricles e Diogo Nogueira no domingo (22) no Palco Sunset do Rock in Rio. “Eu tô muito feliz, porque tenho a sorte de ter essa galera me esperando e de ter nascido em um país onde se canta samba e boa música brasileira”.

Olho nas farmácias 1

Há algo estranho no reino das drogarias, que talvez só possa ser decifrado pelo Cade e pela Polícia Federal. O setor cresce como capim na serra. Segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, as 29 empresas associadas à entidade deverão atingir a marca de R$ 100 bilhões em vendas neste ano. esse contingente reúne cerca de 10,3 mil das 92 mil drogarias do país, algo como 11% de todos os pontos de venda. As mesmas 29 redes respondem por mais de 45% do faturamento total do setor e suas lojas cobrem uma área de 70% da população urbana. Nas principais capitais, existem um amontoado de farmácias até mesmo num único quarteirão.

Olho nas farmácias 2

Alguns fatores respondem pelo super crescimento: hábitos criados pela pandemia, crescimento de renda das famílias, emprego recorde, maior educação da população, exames e envelhecimento da população. Só que não há competição, nem disputa de preços e poucos derrotados como as redes Poupa Farma e Rede Santa Maria estão em recuperação judicial. A Polícia Federal diz que “há algo de miliciano no varejo farmacêutico no Brasil”, embora as grandes empresas estejam cobertas de legalidade. Segundo a PF, suas atenções estão focadas nas outras 92 mil farmácias, um terreno fértil, para a abertura de empresas de fachada e lavagem de dinheiro.

IN: Ravioli de abóbora

OUT: Sofiolli de Abóbora

MISTURA FINA

Se a Lei Antidesmatamento entrar em vigor no final de dezembro já em 2025 o Brasil poderá perder até US$ 15 bilhões em exportações o equivalente a um terço dos produtos agropecuários embarcados para a Europa. Diante do risco, representantes do agronegócio têm mantido intensa interlocução com o ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e sua equipe. A Aprojosa e a CNA (Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária) discutem lançamento de um manifesto, que seria publicado em grandes jornais europeus.



Mesmo com alta dos preços do alumínio e o consequente aumento de receita no segundo trimestre deste ano, o Grupo Votorantim enxerga com cautela a recuperação da Companhia Brasileira de Alumínio. O grupo deverá avaliar apenas no início de 2025 a retomada de investimentos (o valor total é de R$ 2 bilhões). A receita líquida da CBA cresceu 24% entre abril e junho em comparação ao mesmo período do ano passado. Só que o câmbio tem castigado a empresa. O prejuízo subiu de R$ 50 milhões para R$ 74 milhões.

Fabio Faria foi condenado a pagar R$ 20 mil a Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho, por uso indevido das músicas da sambista. A Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro e genro de Silvio Santos (é casado com Patrícia Abravanel) usou, sem autorização, canções da artista em campanhas da própria gestão ministerial e de apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Luana argumentou que as interpretações da mãe foram utilizadas em publicações que pretendiam beneficiar o ex-presidente da República “que defendia ideais que não coincidiam com os da minha mãe”.

O Paraná Pesquisas fez o primeiro levantamento sobre as eleições dos Estados Unidos. O instituto ouviu eleitores em seis estados norte-americanos considerados pêndulo: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. O levantamento aponta que a candidata dos Democratas, Kamala Harris, venceria o candidato dos Republicanos, o ex-presidente Donald Trump. O resultado foi de 49% a 44%. Outros 7 % aparecem como indecisos

Não para a filha

Warren Buffett é conhecido no mercado financeiro global: em 2024 sua fortuna foi estimada em US$ 146 bilhões (R$ 807 bilhões), segundo a Forbes. Mas nem mesmo o 6º lugar na lista de bilionários gasta dinheiro à toa. Agora, ele se recusou emprestar US$ 41 mil à filha: “Vá ao banco como todo mundo”. A ideia era reformar a cozinha de sua casa para abrir espaço para uma cadeira para seu bebê, que havia nascido recentemente. Com a negativa do pai, Susie devolveu: “Não estou pedindo esmola. Queria um empréstimo e ia devolvê-lo”.