O impacto e as oportunidades da nova fábrica da Suzano no Mato Grosso do Sul

Eu, Dijan de Barros, tenho observado com grande entusiasmo as transformações econômicas e sociais que Mato Grosso do Sul está vivenciando. Um marco recente que merece destaque é a inauguração da nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Este empreendimento, denominado "Projeto Cerrado", não é apenas um feito impressionante em termos de engenharia e investimento – com R$ 22,2 bilhões destinados à maior fábrica de celulose do mundo em uma única linha de produção –, mas também representa uma onda de oportunidades para empreendedores locais.

Durante a fase de construção da fábrica, cerca de 10 mil empregos diretos foram criados, e a previsão é de que três mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, sejam gerados com a fábrica em operação.

Para os empreendedores, isso significa uma nova massa de consumidores com maior poder aquisitivo, prontos para impulsionar diversos setores da economia local. Serviços de alimentação, moradia, transporte e lazer, por exemplo, terão uma demanda significativamente aumentada.

Isso representa uma oportunidade única para expandir ou iniciar negócios nesses setores, aproveitando a nova dinâmica econômica da região.

Além disso, o projeto inclui a construção de um Centro Integrado Sesi Senai, que visa capacitar a mão de obra local.

Como empreendedor, vejo aqui uma oportunidade dupla: além de termos uma força de trabalho mais qualificada e preparada para os desafios industriais modernos, temos também a chance de investir em parcerias com essas instituições de ensino para desenvolver programas específicos que atendam às necessidades do mercado.

Iniciativas de treinamento e capacitação podem, e devem, ser vistas como um investimento estratégico. Empresários da região podem colaborar com o Centro para moldar os cursos e garantir que as habilidades ensinadas atendam às demandas reais do mercado local.

A Suzano ampliará sua capacidade total de produção de celulose em cerca de 20%, atingindo 13,4 milhões de toneladas por ano. Para os empresários, isso reforça a necessidade de adaptabilidade e inovação. Devemos estar atentos às oportunidades de fornecimento e serviços que essa expansão trará.

Seja no transporte de matéria-prima, na logística, na manutenção de equipamentos ou em soluções tecnológicas, há uma gama de possibilidades para explorar. A capacidade de se adaptar rapidamente às novas demandas e oferecer soluções criativas será um diferencial competitivo.

A nova fábrica da Suzano é um exemplo de como grandes projetos industriais podem ser realizados de maneira sustentável. A abordagem de "capital natural" da empresa, utilizando práticas de manejo florestal sustentável e investindo em tecnologias ecoeficientes, é algo que todos nós, empreendedores, podemos aprender e aplicar em nossos negócios.

O compromisso com a sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. Investir em práticas que minimizem o impacto ambiental e promovam a conservação é um diferencial competitivo.

Além disso, consumidores e parceiros de negócios estão cada vez mais atentos à responsabilidade ambiental das empresas. Adotar uma postura proativa nesse sentido pode abrir portas e fortalecer a nossa posição no mercado.

Neste momento de crescimento e desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, é essencial que cada empreendedor adote uma visão estratégica e de longo prazo. Precisamos enxergar além dos benefícios imediatos e planejar como podemos maximizar as oportunidades trazidas por investimentos como o da Suzano. Investir em inovação e capacitação é crucial.

Parcerias com instituições de ensino e programas de formação contínua garantirão que nossa força de trabalho esteja sempre à frente. Incorporar práticas sustentáveis não só contribui para a preservação do nosso meio ambiente, mas também agrega valor à nossa marca e atrai consumidores conscientes.

Fortalecer nossas redes de colaboração, seja com outros empresários, fornecedores ou instituições, criará um ecossistema de negócios mais robusto e resiliente. Estar preparado para se adaptar às mudanças do mercado é vital. A expansão da Suzano traz novas dinâmicas e demandas que exigem flexibilidade e inovação.



Uma oportunidade imperdível para empresários e gestores de Mato Grosso do Sul se conectarem com líderes influentes e ampliarem seu networking está chegando.

O Café com Negócios realizará no dia 20 de agosto uma edição especial do Fórum CEO, trazendo Leonardo Pimenta, Diretor de Operações Industriais da Suzano, a maior produtora mundial de celulose, como palestrante. O evento será realizado no Sebrae-MS às 09h.

Leonardo Pimenta integra o Projeto Cerrado desde 2021, um dos empreendimentos mais ambiciosos

da Suzano. Iniciada em julho deste ano, a fábrica em Ribas do Rio Pardo-MS é agora a maior linha única de produção de celulose do mundo, com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano.

Além de seu impacto econômico, a nova unidade destaca-se pela inovação em sustentabilidade, incluindo a gaseificação da biomassa para substituição de combustível fóssil nos fornos de cal, reforçando o compromisso da Suzano com a ecoeficiência.

O Fórum CEO é uma oportunidade valiosa para adquirir conhecimentos práticos sobre gestão e liderança, além de ser um ponto de encontro para empresários e empreendedores locais, facilitando novas conexões e a troca de conhecimentos.

O Café com Negócios, criado por mim, Dijan de Barros, promove encontros regulares que abordam temas atuais de negócios e mercado de trabalho, sempre com palestrantes renomados que trazem soluções inovadoras de gestão.

Convido todos a participar deste evento especial, onde poderemos juntos explorar as oportunidades que estão transformando nosso estado e aprender com as experiências de líderes que estão na vanguarda da inovação e sustentabilidade.

Vamos construir juntos um futuro próspero e sustentável para o Mato Grosso do Sul. Vejo

vocês no dia 20 de agosto no Sebrae-MS!