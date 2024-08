"Rússia, China, Irã e Coreia do Norte.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nada se cria, tudo se copia – já dizia Abelardo Barbosa, o popular Chacrinha. Agora, está aí até o polêmico candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que teria uma gorda folha corrida, divulga versões publicadas – e adaptadas – de outros candidatos em eleições anteriores.

Mais: Na última campanha, Lula esticou com o “Faz o L”, referência a uma forma dos dedos desenharem a letra inicial de seu apelido. Agora, Pablo Marçal, espalha “Faz o M”, usando dedos da mão virados para baixo. Detalhe: não pegou.

Provando o talento

São 23 anos de Big Brother Brasil e 24 edições (duas no primeiro ano), 322 participantes e foram poucos os participantes (não famosos) que conseguiram conquistar o público e ganhar um espaço na mídia ou na televisão, alguns tentaram, mas a “fama” não durou muito tempo. Mas ao que parece a última edição agradou a direção da Globo, quatro ex-participantes conseguiram o tão sonhado contrato com a emissora carioca. Fernanda Bande e Giovanna Pitel comandaram o programa Na Cama - Com Pitel & Nanda, pela Multishow. Fernanda irá ganhar um programa só seu, voltado para confeitaria (sua profissão antes de entrar na casa). Alane Dias em breve deverá estar nas novelas, assim como sua “amiga” Beatriz Reis, com um diferença Beatriz vai estrear em breve, ela acaba de ganhar um papel na novela Família é tudo. Ela irá interpretar Selminha Veneno, como o nome diz será um apresentadora que irá falar das celebridades. “O coração tá a mil e acho que ainda não caiu a ficha. O público pode esperar uma Selminha ardilosa, o oposto da Bia do Brasil. Todo mundo que tá acostumado com a Bia falante, e quem fala alto e gesticulando. Ela é o avesso. Agora de fato é um personagem, vocês vão conhecer um outro lado. Agora me cabe ser um personagem, existe uma dramaturgia e tem um sentido e um porquê. A Bia atriz vai entrar em ação”.

Bolsonaro vai virar vendedor de Guedes

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido seduzido pelo ministro Paulo Guedes para se juntar a ele e ao influenciador Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, fundador do Grupo Primo. Ele seria uma espécie de garoto-propaganda da plataforma de investimentos e cursos, que faturou mais de R$ 200 milhões em 2023. O projeto é para depois de 2026. Nos próximos dois anos, a missão é trabalhar pela candidatura de um de seus à sucessão de Lula (Bolsonaro está inelegível até 2030; Lula também já esteve inelegível). Depois das eleições, o ex-presidente teria o caminho livre para se unir ao “Posto Ipiranga”, emprestando sua popularidade e seu maior ativo, o próprio rosto, para propagandear diversos produtos financeiros. Bolsonaro. É vendedor que carrega por onde vai um mercado cativo de 30%. E tem notório acesso aos evangélicos. Vende camisas, pôsteres e calendários, migrar para o mercado financeiro seria um upgrade.

Capitalização

Paulo Guedes também quer vender títulos de capitalização. Em 2018, já pensou nisso, como alternativa ao modelo de Previdência Social. Em 2021, à frente do Ministério da Economia voltou à ideia e avisou que tentaria fazer a “capitalização da Previdência” até o fim de sua gestão. Não deu em nada e Guedes partiu para outra, uma espécie de “papa-evangélico”, alusão ao “Papa-Tudo” do século passado. Guedes está conversando com o Primo Rico, influenciador da área financeira, que tem quase sete milhões de seguidores.

Perfume só seu

Dizem que carreira de modelo dura pouco. Mas hoje veteranas modelos estão aí para provar ao contrário, continuam trabalhando, recebendo aplausos e sendo muito requisitadas com seus mais de 50 anos. Mas modelo Bella Hadid, não quer correr o risco de quando chegar nesta idade o cenário tenha mudado. Neste ano, aos 27 anos acaba de fundar um empresa de produtos de beleza, batizada de Orebella. De largada está lançando somente perfumes. Já são quatro fragrância: Blooming fire, Salet Muse; Window2soul e a mais recente Nigthcap com toques de baunilha, gengibre e sândalo os preços variam de US$ 35 a US$ 100 em frasco de 10 ml, 50 ml e 100 ml.

Memória

O Papa-Tudo do século passado era de uma figura discutível Arthur Falk, que tinha uma sociedade com Roberto Marinho. Sua garota-propaganda associada era Xuxa Meneghel, mas outros artistas faziam comerciais. Entre eles, César Filho, Fausto Silva, Chico Anysio e outros. Enquanto trabalha na nova “capitalização”, Paulo Guedes vai a São Paulo uma vez por semana, grava sua aula e recebe R$ 20 mil por mês (terá participação no negócio lá na frente). Na área de cursos, dão aulas Gustavo Montezano, Adolfo Sachsida e Marcos Troyjo. Mais: o Papa-Tudo do século passado quebrou, deixando R$ 218 milhões de dívidas. Era uma pirâmide.

Longe da nacionalização

Uma das estratégias da campanha de reeleição de Eduardo Paes (PSD) é de fugir da nacionalização do debate em torno da disputa pela prefeitura do Rio. Ele busca limitar a pauta das eleições aos problemas da cidade e suas entregas no mandato. No entanto, dois de seus adversários são bolsonaristas e tentam exatamente ao contrário: associar a imagem de Paes ao presidente Lula e apresentá-lo como contrário a Jair Bolsonaro, levando temas nacionais à campanha. Detalhe: nada afeta as intenções de votos de Paes, que deverá vencer em primeiro turno tamanha a diferença do segundo colocado nas pesquisas, Alexandre Ramagem, candidato do ex-presidente.

Pérola

“Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. O que um país democrático e livre está fazendo junto a esses países? O Brasil vai engolir esses quatro aliados ou quatro aliados vão engolir o Brasil?” ,

de Volodymyr Zelensky em entrevista a Luciano Huck.

NADA DE ATAS

Os analistas de plantão acham que Lula cometeu um erro primário em política externa ao exigir as atas eleitorais para reconhecer a eleição na Venezuela. Errou ao impor uma condição que não controlava, avaliam os diplomatas brasileiros. Agora, a ditadura de Nicolás Maduro decidiu que não divulgará atas eleitorais e deixou Lula preso a uma armadilha que ele mesmo criou – e com cara de tacho. Deveria denunciar a fraude, mas no Itamaraty, a aposta é que Lula irá roer à corda porque adora ditadores de esquerda.

Quem socorre

Mesmo com distanciamento político de Tarcísio de Freitas, o socorro ao Estado ocorre em parceria com o governo de Lula, por meio das Forças Armadas. Para combater os incêndios, há três helicópteros da Polícia Militar na operação, uma aeronave KC-390 e dois helicópteros da FAB, além de 28 veículos pesados e caminhos do Corpo de Bombeiros, destinados a Ribeirão Preto. São 67 cidades ameaçadas por colossais incêndios e divididas em cidades com focos ativos de incêndio (21) e cidades em alerta máximo para incêndio (46).

ENTRADA DO MPOX

O Ministério da Saúde tem aumentado o número de agentes da fiscalização nos maiores portos e aeroportos do Brasil, especialmente nos portos do Santos e Rio e nos terminais de Guarulhos e Galeão. Ao mesmo tempo, companhias aéreas e operadoras de cruzeiros marítimos estão sendo orientados a intensificar as mensagens para que passageiros informem qualquer sintoma atípico. O objetivo da força-tarefa é mitigar o risco da entrada de passageiros infectados pelo vírus Monkeypox, causados da mpox. Na semana passada, um tripulante que saiu de Santos rumo à Argentina ficou em quarentena por apresentar sintomas da doença.

Último em abril

O presidente Lula reclama de não ter maiores relações com parlamentares aliados. A culpa é dele próprio: o último deputado que recebeu no Palácio foi em abril, segundo registros da Presidência. O relacionamento com parlamentares foi o forte de seus dois primeiros mandatos. Os aliados acham que ele não tem mais a mesma disposição; outros atribuem à agenda mínima de audiências, montada por Janja da Silva, que as restringe.

SEM PACIÊNCIA

Ainda o isolamento de Lula: de abril para cá, o presidente só recebeu Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e mais três deputados federais, todos petistas. Foram encontros rápidos, sem “conversa no ouvido”, que era sua especialidade. A primeira-dama Janja, também controla o encontro de deputados federais e outros aliados com Lula no relógio: o tempo da conversa chega no máximo a 15 minutos (e alguns encontros ela participa).

Mistura Fina

Somente em viagens internacionais, o presidente Lula já percorreu a distância equivalente a mais de uma volta e meia ao mundo apenas este ano: 65,6 mil km. Após a viagem a Santiago (Chile), onde ele e sua equipe foram submetidos a sonoras vaias dos manifestantes, o petista adicionou outros 5, 2 mil à sua milhagem. O Guinness World Record considera uma volta e meia ao mundo um mínimo de 40.075 km.

A primeira-dama Janja da Silva se ocupa da área de comunicação da Presidência. Tem sido alvo de críticas das mais variadas. A revista Oeste, do jornalista J.R. Guzzo é uma publicação que já a chamou de “uma deslumbrada, medíocre e brega” e que “não tem classe e muito menos elegância”. Nos últimos dias, a mesma Oeste fez considerações especiais sobre o comportamento e o passado de Janja (sem citar seu nome), que quase tirou a primeira-dama do sério. O governo Lula não tem propagandas na revista Oeste.

A fortuna dos dez brasileiros mais ricos soma hoje R$ 638,94 bilhões. Boa parte desse montante está na primeira colocação, com Eduardo Saverin. O cofundador do Facebook chegou ao topo da lista no Brasil e também o mais rico da história, ao superar os R$ 150 bilhões, segundo a revista Forbes. A valorização de seu patrimônio ocorreu por meio de um salto de 75,6 % nas ações da Meta empresa que controla, além do Facebook, Instagram e WhatsApp. A segunda mais rica é Vick Safra, viúva de Joseph Safra.

Na área de logística para e-commerce, a informação do momento é que a Shopee planeja a instalação de mais cinco centros de distribuição no Brasil até o primeiro trimestre do ano que vem. Ao menos uma das estruturas de armazenagem deverá ficar no Nordeste, onde os chineses já contam com dois complexos logísticos, no Recife e em Salvador. Em menos de dois anos, a Shopee já chegou à marca de 13 centros de distribuição no país.

In - Cinema: Deus Ainda é Brasileiro

Out - Cinema: Chapeuzinho Vermelho - Herança de Família

*Colaborou Paula Rodrigues