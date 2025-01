"Uma desembargadora de Mato Grosso que ganha R$ 130 mil mensais determinou ajuda natalina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No primeiro dia útil do impostômetro, marcador da Associação Comercial de São Paulo, foi ultrapassada a marca dos R$ 25 milhões tungados do pagador de impostos. O ano de 2024 entra na história como um dos piores para os biomas brasileiro.

Mais: Foram 278.299 focos de incêndio, o período de maior incidência desde 2010. Subiu 46% desde 2023 (189.891 focos). E dezembro registrou saída recorde de dólares do país, a maior da série histórica, iniciada em 2008. O fluxo cambial foi negativo em US$ 24,314 bilhões (até o dia 27).

Sem cobranças

A jornalista e apresentadora Rita Batista é um dos destaques da primeira revista Caras (que tem na capa Xuxa Meneghel). Ela que começou na TV Aratu (filiada do SBT) na Bahia e que foi repórter do É de Casa antes de ser uma das apresentadoras da atração (também foi repórter do Mais Você e do Encontro, na época comandado por Fátima Bernardes) revelou que nunca teve uma cobrança excessiva consigo mesma. “Não me cobro tanto, mas sou dedicada, atenta e tenho uma responsabilidade que me guia constantemente. Não pode deixar a peteca cair. Amo muito o que faço”. Apesar de estar à frente de dois programas, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, continua morando em Salvador e agradece a rede de apoio que tem na cidade. Rita também revela o segredo de chegar aos 45 anos em plena forma. “45 anos sem nenhum procedimento estético! Eu acho que a idade não pesou ainda, ela vem sendo minha aliada, minha companheira, me ajuda a refletir toda a minha trajetória e aonde eu quero chegar”. E completa: “Beber água! Eu também gosto de usar cremes hidratantes, dormir bem, fazer musculação e estar em dia com meus exames de rotina. A beleza não está só do lado de fora”. Para 2025 pretende lançar seu segundo volume de seu livro A vida é um presente, (com 111 mantras inspiradores), lançar mais cores na sua coleção de esmaltes e ainda fazer uma parceria para lançar uma collab de decoração. E deixa um recado sobre felicidade. “Acredito que felicidade é estar de acordo com aquilo que nosso coração deseja e não servindo às expectativas de outras pessoas”.

Mudança no STF: destino é gaveta

Acabou arquivada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria mandatos de dez anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Chegou até a ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, mas depois de panos quentes aplicados pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a proposta foi esquecida nas gavetas do Senado. Outras propostas, como a limitação dos poderes de decisões monocromáticas, tiveram destino semelhante. A proposta é antiga (o autor é o ex-senador Lasier Martins), entre 2015 e 2022 chegara a rodar pelo CCJ no Senado, mas acabou arquivada. O relator da proposta era Antônio Anastasia, que depois virou ministro do TCU. Durante todo esse tempo, os ministros do STF levaram alguns sustos, mas nunca acreditaram que a PEC sairia vitoriosa e o funcionamento da Alta Corte ganhasse novos movimentos.

Saiu do radar

O projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativos enviado ao Congresso pelo governo em março, saiu do radar das votações na Câmara e não deverá ser retomado. Era uma promessa de campanha de Lula e apresentava um gesto ao segmento, mais alinhado à Bolsonaro. O texto desagradou à categoria, que criticou a proposta enviada. Não há previsão de retomada porque gerou “desgastes desnecessários” à imagem do governo – especialmente ao presidente. O único que acredita que o projeto não morreu é o ministro Luiz Marinho (Trabalho), que acha que o governo “foi incapaz” de divulgar o projeto.

Na cozinha de Meghan

A atriz Meghan Markle (ex-duquesa de Sussex) estará de volta as telas, mas não como atriz. No próximo dia 15 estreia seu programa batizado de With love, Meghan, pela plataforma de streaming Netflix. Serão oito episódios de 33 minutos cada um, onde Meghan vai compartilhar a sua paixão pela culinária e pela decoração com seus convidados, que colocarão a mão na massa, na cozinha, no jardim, na horta e até na decoração. Entre os convidados além do marido o príncipe Harry, estarão as atrizes Abigail Spencer e Mindy Kaling, os chefs Alice Waters e Roy Choi, a cofundadora da Godmothers Bookstore, Jennifer Rudolph Walsh, a design de moda Tracy Robbins, o maquiador Daniel Martin, a cofundadora da Alliance of Moms, Kelly McKee Zajfen, a empresária e fotógrafa, Delfina Blaquiere e a fundadora da Tatcha, Vicky Tsai.

Muito cacique

Está adiantada a ida de Sidônio Palmeira para a Secom: o marqueteiro resistiu inicialmente porque ganha mais trabalhando na iniciativa privada e avalia que a Secretaria “é tribo com muito cacique e pouco índio”. Ele não exige carta branca para assumir a Pasta, mas quer o comando centralizado, o que não acontece hoje. De quebra, Janja faz lobby para Bruna Rosa, que hoje cuida das redes sociais da Presidência.

Contra Pimenta

A ida de Paulo Pimenta (ainda na Secom) para a liderança do governo Lula na Câmara, enfrenta grande resistência no próprio PT. No comando da Secretaria de Comunicação, Pimenta nunca fez nenhum agrado para companheiros parlamentares: simplesmente, ignorou esse bloco. Os petistas até preferem alguém do Centrão para o cargo. Pimenta não quer ir para a secretaria de seu partido. Lula ainda vasculha seu ministério e, de olho na reforma, não vê uma pasta para o ainda titular da Secom, que tem cargo de ministro. Janja também não vê nada especial para ele no curto período – e Pimenta quer se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul.

PÉROLA

“Uma desembargadora de Mato Grosso que ganha R$ 130 mil mensais determinou ajuda natalina de R$ 10 mil aos funcionários do tribunal. O CNJ proibiu e ninguém devolveu: querem parcelar”,

de Fernando Gabeira, comentarista político

Currículo

O general da reserva Walter Braga Netto nunca teve prestígio na cúpula do Exército. No passado, caiu em desgraça quando vieram à tona mensagens em que ele desanca o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Junior, então comandantes do Exército e da Aeronáutica. Ele não tinha amizade com Jair Bolsonaro: seus padrinhos que o levaram para o governo eram os generais Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. Depois da Casa Civil, o ex-interventor do Rio foi transferido para a Defesa, cujo titular general Fernando Azevedo, Bolsonaro não considerava leal o bastante.

Melhor recheado

O governo Lula ampliou a verba de publicidade para emissoras de rádio da Jovem Pan, mesmo depois de acusar a empresa de promover fake news sobre as eleições e estimular atos golpistas. O grupo recebeu perto de R$ 2,4 milhões em campanhas do governo em 2024, após ficar sem inserções até o final de 2023. A retomada da publicidade contrasta com declarações de Paulo Pimenta (Secom) que disse ter cortado verbas da Jovem Pan pelas fake news disseminadas. Nos quatro anos do governo Bolsonaro, o grupo Jovem Pan recebeu R$ 18,8 milhões em anúncios do governo federal.

Super indenizações

O governo brasileiro notificou, pela primeira vez a Justiça de Londres sobre o acordo de repactuação pela tragédia de Mariana, assinado pelas empresas BHP, Vale e Samarco. O Ministério de Relações Exteriores enviou a íntegra do documento aos cuidados da juíza Finola O’Farell, responsável pelo caso na corte britânica, com todos os detalhes da homologação do acordo, pelo qual as famílias vitimadas no desastre serão indenizadas em R$ 132 bilhões. As vítimas que receberam pelo acordo brasileiro não podem receber também via processo na Inglaterra.

Novas aquisições

Assim como no passado guerreavam entre si os irmãos Edmond, Joseph e Moise, do Banco Safra, outra geração formada pelo também irmãos Alberto Safra, David e Jacob, além da mãe Vicky, que igualmente se desentenderam por muito tempo, a instituição sai desse ringue sem ranhuras. Agora, empilha resultados positivos e prepara os próximos movimentos. E está rastreando o mercado em busca de aquisições na área de gestão de recursos. Em fevereiro, comprou o Guide Investimentos, adicionando R$ 20 bilhões à sua carteira – e há outros ativos em namoro.

Ainda o Safra

Um exemplo desse processo de captura de ativos: desde meados do ano, informa-se que a HSI Investimentos procura um comprador. A gestora tem cerca de R$ 13 bilhões em seu portfólio, a maior parte no setor de real estate. O Safra entra em 2025 também com o desafio de tocar uma espécie nova em seu ecossistema de negócios: o Safra Sociedade de Crédito Direto, sua recém-criada fintech, a autorização do Banco Central saiu em outubro passado. O cardápio de serviços inclui crédito, cartão de crédito e conta de pagamento pré-pagas. O próximo alvo seria a oferta de soluções de pagamento.

MISTURA FINA

Dos 1,1 mil imóveis funcionais, apartamentos e casas de propriedade da União, são ocupados por servidores comissionados, em Brasília, mais de 11% têm o mesmo inquilino há mais de 12 anos. São figuras que permaneceram nos imóveis mesmo depois do término dos governos e da vigência de suas nomeações. Seis ocupam os imóveis desde os anos 70. Há caso de uma mesma família acomodada na mordomia desde 1973. Mais da metade (723) se localiza na Asa Sul, área muito valorizada da cidade.

Ainda os imóveis do governo: também tem aqueles que, nomeados antes do ano 2000, até já aposentados, que seguem desfrutando de 51 imóveis funcionais como se fossem seus. Como petistas adoram mordomia, 60 deles ocupam imóveis desde os dois primeiros mandatos de Lula. Imóveis de Brasília custam caro: 71% são ocupados há menos de 4 anos, o que inclui pessoas nomeadas no governo Bolsonaro.

Os mais irônicos chamam de “República da Paraíba” novo bloco que ganha força no governo Lula – e tende a aumentar seu volume. O novo integrante é o próximo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Além dele, já permanecem no circuito do poder os presidentes da Caixa, Carlos Vieira e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Apesar da demissão repentina do SBT, Cleber Machado está com planos bem acertados (e salário do primeiro time) com a Record. Além do Brasileirão, assumirá a apresentação de um programa esportivo dominical ao lado de Paloma Tocci, ex-Band. Estreia dia 19, domingo, depois do Domingo Espetacular -e poderá se transformar no curto prazo numa atração esportiva diária.

O Carrefour, maior grupo varejista do Brasil, acaba de fechar as portas de uma de suas mais tradicionais lojas em São Paulo, o hipermercado no Center Norte, inaugurado em 1987. De despedida, promoveu uma mega liquidação e até deixou os carrinhos para os vizinhos. O segmento de hipermercados teve queda de 25% no faturamento de 2023, enquanto os atacarejos saltaram 84% totalizando um valor de R$ 136,7 bilhões. 168 funcionários da loja fechada já foram realojados em outras unidades. Na véspera do Natal, contudo, o grupo demitiu 2.200 na rede inteira.

In – Moda: xadrez vichy

Out – Moda: xadrez madras