Harfouche muda de ideia e decide ser vice de Simone

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O procurador de Justiça licenciado Sérgio Harfouche (PSC) no dia da convenção abriu mão da disputar ao Governo do Estado para ser candidato a vice-governador, tendo como candidata ao governo do MDB a senadora Simone Tebet.

O anúncio ocorreu na manhã deste sábado, durante convenção do PSC.

Anteriormente, Harfouche tinha anunciado que seria pré-candidato ao Governo do Estado pelo partido, mas após conversas com o presidente do PTC, César Renato Gazolla, o procurador decidiu mudar de ideia.

A condição para firmar acordo com os emedebistas é de que deputados do PSC tenham os mesmos privilégios que os do MDB.

Harfouche seria o sexto candidato ao Governo do Estado e disputaria o pleito com os postulantes, governador Reinaldo Azambuja (PSDB), André Puccinelli (MDB) à época, com o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT), Humberto Amaducci do PT e João Alfredo do PSOL.

