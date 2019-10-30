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Um dia depois de ver a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades da Energisa ter sido transformada em uma mera comissão especial, sem poderes de investigação, deputado e vereador apelam para Comissão de Investigação. Vereador Vinícius Siqueira (DEM), que propôs a comissão na Câmara, foi até à Assembleia Legislativa na tentativa de emplacar a CPI.

“Vim aqui dar apoio ao deputado Renan Contar (PSL) e pedir para que mais parlamentares assinem o requerimento”, disse o vereador. Nos bastidores, o parlamentar tem ventilado migrar para o PSL, alegando que não está tendo liberdade dentro do Democratas.

Durante sessão que ocorreu na Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (30), deputados usaram a tribuna e discutiram sobre a proposta apresentada por Contar, de abrir uma CPI para investigar mais de 70 mil reclamações de consumidores que tiveram contas de energia que subiram exorbitantemente. “Com certeza isso aconteceu com todos os consumidores, inclusive comigo, e ninguém está feliz com isso, mas usar disso para se promover e colocar o povo contra os deputados, aí não dá”, rebateu o deputado Lídio Lopes (Patriotas).

Em contrapartida, Contar disparou, na tribuna, que não está utilizando das redes sociais para se promover e que “não faz o que os outros fazem”. O deputado Zé Teixeira (DEM) pediu a parte e rebateu as acusações do parlamentar do PSL. “Vem aqui amanhã e relata o que os outros fazem de mal feito e não deixa a suspeita no ar para o estado todo”.

Os ânimos ficaram cada vez mais aflorados e Teixeira continuou criticando Contar, alegando que ele usa as redes sociais para se promover e que ele foi eleito pela mídia social. “Eu não tenho nem Facebook; eu fui eleito pelo meu trabalho. Não aguento mais as pessoas mandando mensagem no meu celular, pedindo pra eu assinar algo que não tem nem fato determinado”, declarou Teixeira.

Além do deputado do DEM, outros parlamentares também reclamaram que foram atacados nas redes sociais, pela população. “Querem enganar o povo, falar o que eles querem ouvir? Se você quer investigar isso, paga para averiguar os 70 mil relógios das pessoas que estão reclamando e leva a denúncia para o Ministério Público Estadual (MPMS)”, completou Teixeira.

O deputado do PSL disse que se tiver que fazer essa investigação e encaminhar para o MPE, não terá necessidade de se abrir a comissão. Diante das queixas dos parlamentares, Contar declarou que se a Casa de Leis quer criar comissão de investigação, ao invés de CPI, ele aceita. “Claro que aceito, só não quero ficar sem fazer nada, temos que fazer alguma coisa”, disse Contar.

Sobre a comissão de investigação, o presidente do Legislativo, deputado Paulo Corrêa (PSDB) declarou que seria uma sugestão intermediária e “mais interessante”. “Já está sendo discutida pelas lideranças. Sendo formalizada, os blocos partidários serão convocados para indicar os cinco deputados integrantes da comissão”, afirmou o presidente.

CPI

Anteriormente, deputado Renan Contar apresentou requerimento para abertura de uma CPI com objetivo de investigar reclamações de clientes que tiveram suas contas de luz aumentadas nos últimos meses, porém o parlamentar não conseguiu o número de assinaturas suficientes. Contar reuniu apenas seis deputados, faltaram mais oito.

Nas redes sociais, Contar tem postado informações em que ele fomenta a criação da CPI na Assembleia.

Durante sessão de hoje, o parlamentar disse que correligionário do mesmo partido dele tem acionado comissão de ética para apurar a conduta de Contar nas redes sociais. “Tem deputado que fala que tem material circulando e não é de autoria minha. Não sou responsável pela opinião pública”, disse o deputado ao se referir as críticas que os demais parlamentares, que acabaram não assinando o requerimento, receberam nas redes sociais. A suspeita é de que Contar teria feito quadro com imagens dos 18 parlamentares que não apoiaram ele na criação da CPI.

A reportagem entrou em contato com o Coronel David (PSL), mas ele não quis se manifestar sobre o assunto, até o momento. “Não vou responder isso”, disse David.