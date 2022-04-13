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ELEIÇÕES 2022

Presidente do MDB reafirma apoio a Simone na briga pelo Planalto

Grupo emedebista se aproxima de Lula e quer minar candidatura da senadora de MS

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/04/2022 - 11h46
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Ao menos pelas declarações do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, a grande maioria do MDB, hoje, está comprometida com a pré-candidatura da Simone Tebet, a senadora sul-mato-grossense emedebista.

Rossi reafirmou o apoio a senadora numa entrevista ao canal CNN. Anteontem à noite, num jantar em Brasília, Lula juntou-se a diversos emedebistas históricos, como o senador Renan Calheiros e o ex-senador Eunício Oliveira. Nos bastidores políticos em Brasília, o encontro seria um meio de minar a candidatura da emedebista.

Quem bancou a pré-candidatura de Simone foi o comando nacional do partido, em dezembro passado. 

Mas isso não agradou parcela da sigla, principalmente o senador Renan, que quer apoiar Lula já no primeiro turno.

De acordo com os próprios emedebistas, quase a metade dos diretórios estaduais apoiam Lula para presidente. A região do país com mais resistência a candidatura de Simone é o nordeste.

Simone, ao acreditar na briga pela presidência abandonou a ideia de concorrer à reeleição. Ela fica sem mandato a partir de fevereiro do ano que vem.

Confirmada a disputa, Simone tem palanque garantido em MS, já que o partido tem candidato próprio ao governo do Estado.

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