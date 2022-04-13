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ELEIÇÕES 2022

Saiba quem é Tiago Botelho, a jovem aposta do PT para o Senado Federal

O professor e coordenador do curso de direito da UFGD foi oficializado como pré-candidato na última terça-feira

Ketlen Gomes

13/04/2022 - 15h52
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Nascido em Ivinhema, em 1983, Tiago Botelho é filho de mãe professora e pai agrônomo, e foi oficializado como pré-candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na última terça-feira(12), em coletiva de imprensa no diretório estadual do partido. 

Sem experiência em cargos políticos, Tiago tem uma extensa carreira acadêmica, com 10 anos atuando como professor de direito da Universidade da Grande Dourados (UFGD). Botelho é formado em direito, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e história, pela UFGD. 

Em seguida, fez especialização em Direitos Humanos, Mestrado em Direito Agro Ambiental em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O professor ainda tem doutorados em Direito Socioambiental, na PUC-Paraná, e atualmente faz doutorado em Democracia no século XXI, na Universidade de Coimbra, Portugal. 

E no meio dos estudos, o professor e coordenador do curso de direito da UFGD, resolveu se filiar ao Partido dos Trabalhadores e tentar uma vaga no Senado. “Tudo o que eu faço é político. A vida é um ato político, viver é um ato político, e é tudo isso que me levou a colocar o meu nome como pré-candidato ao Senado, porque eu me sinto preparado, e em especial para fazer política de maneira diferente”, fala Tiago. 

Durante o evento, o pré-candidato mostrou que tem uma boa oratória e falou sobre seu plano de governo. Tiago pretende atuar com em cinco linhas mestras: defesa da saúde, educação, cultura, meio ambiente e das minorias. 

“Não é aceitável que o Mato Grosso do Sul tenha três representantes da mesma classe, que defendem apenas um setor da sociedade. Nós defenderemos sim lgbts, indígenas, quilombolas, deficientes, mulheres, nós defenderemos a juventude”, anunciou o pré-candidato.

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