Pesquisa do Instituto Sensus mostra Lula na frente com 50,8% das intenções de voto

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A pesquisa do Instituto Sensus aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chances de se tornar o mandatário do país já no primeiro turno.

De acordo com a IstoÉ, onde o levantamento foi publicado, o petista aparece com 50,8% dos votos válidos, ou seja, desconsiderando os votos brancos e nulos e aqueles que não sabem ou não responderam em quem votariam.

Contudo, a possibilidade de uma vitória de Lula se deve pela margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula aparece com 43,3% dos votos totais. Então, para vencer em primeiro turno ele teria que ter mais que a soma percentual dos demais candidatos. Dessa forma, os demais candidatos somam 42%, excluindo os votos brancos, nulos, que não sabem e não responderam.

Seguido do ex-presidente, aparece Jair Bolsonaro (PL) com 28,8% das intenções de votos. Logo após vem Ciro Gomes (PDT), com 6,3%, João Doria (PSDB) com 2,6% e André Janones (Avante), com 2%.

Os três últimos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Ainda conforme o levantamento, Vera Lucia (PSTU) tem 1,1%; Simone Tebet (MDB), 0,8%; Felipe D'Ávila (Novo), Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) têm todos 0,1% cada um. Eles estão tecnicamente empatados com Doria e Janone, mas não alcançam Ciro.

O Instituto esclarece que a pesquisa foi feita já sem o nome do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) e antes de Luciano Bivar ser apresentado como possível pré-candidato do partido.

A pesquisa está registrada sob o número BR-01631/2022 e foi realizada entre os dias 8 e 11 de abril, quando foram feitas 2.000 entrevistas domiciliares com pessoas a partir de 16 anos.

O levantamento foi feito em 108 municípios de 24 unidades da federação, nas cinco regiões do país. Não foram ouvidos eleitores do Acre, Amapá e Roraima.

Veja o cenários considerado pela pesquisa:

Cenário 1º turno - Estimulada:

Lula (PT) - 43,3%

Bolsonaro (PL) - 28,8%

Ciro Gomes (PDT) - 6,3%

João Doria (PSDB) - 2,6%

André Janones (Avante) - 2%

Vera Lúcia (PSTU) - 1,1%

Simone Tebet (MDB) - 0,8%

Felipe D'Ávila (Novo) - 0,1%

Eymael (DC) - 0,1%

Leonardo Péricles (UP) - 0,1%

Sofia Manzano (PCB) - 0,1%

Brancos e nulos - 7,8%

Não sabem ou não responderam - 7,1%

Simulação de segundo turno

O Sensus também realizou a simulação de possíveis cenários para o 2º turno. Contudo, em nenhum deles foi considerado um confronto entre Lula e Ciro, embora o pré-candidato do PDT tenha sido testado contra Bolsonaro.

De acordo com o levantamento, Lula venceria todos os candidatos em eventual disputa. Já Bolsonaro sairia vencedor contra Simone Tebet e João Doria, mas perde para Ciro Gomes.

O instituto não informou as intenções de voto em branco, nulo, não responderam e não sabem nos cenários de 2º turno.

Cenário 1:

Lula (PT) - 53,1%

Bolsonaro (PL) - 34,1%

Cenário 2:

Bolsonaro (PL) - 39%

João Doria (PSDB) - 34,4%

Cenário 3:

Ciro Gomes (PDT) - 41,9%

Bolsonaro (PL) - 37,2%

Cenário 4:

Bolsonaro (PL) - 40,4%

Simone Tebet (MDB) - 30,5%

Cenário 5:

Lula (PT) - 55%

João Doria (PSDB) - 17,5%

Cenário 6:

Lula (PT) - 56%

Simone Tebet (MDB) - 15,9%

*Com informações UOL

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