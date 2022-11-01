Deputados reconhecem resultados das eleições, mas divergem sobre bloqueios

Deputados reconheceram resultado das eleição, mesmo sem concordar, mas houve divergência sobre protestos - Foto: Beatriz Feldens / Correio do Estado

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Na primeira sessão pós-eleição, os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul reconheceram o resultado do segundo turno, onde foram eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente e Eduardo Riedel (PSDB) para governador, mas divergiram entre os que apoiam e criticam os bloqueios de rodovias.

Na tribuna, o deputado Pedro Kemp (PT) iniciou o assunto, parabenizando Lula que assumirá a presidência pela terceira vez.

"Lula disse que tentaram enterrá-lo vivo, mas ele ressuscitou e está pronto para chefiar um governo de reconstrução nacional. O novo governo será marcado pela união de várias forças políticas, que vão trabalhar para recuperar o país do desmonte. Estamos virando a página dessa história", disse.

Amarildo Cruz, também petista, ressaltou o discurso do presidente eleito, onde disse que irá governar para todos, mesmo os que não votaram nele.

"A vitória dele é gigantesca e ele é uma liderança mundial, quer queira quer não", ponderou.

Apoiador de Bolsonaro, o deputado Coronel David (PL), disse que não era o resultado que esperava, mas que respeita a decisão da maioria e ressaltou que cabe, agora, como oposição, debater temas relevantes ao País no governo Lula.

"A democracia todos nós sabemos que pertence à população e ela fez uma escolha", afirmou.

Zé Teixeira (DEM) também lamentou que Bolsonaro não tenha sido reeleito, mas disse confiar no sistema eleirotal e parabenizou os eleitores.

"Confio 100% [no sistema eleitor], até porque quem apura os votos são as zonas eleitorais de cada município", comentou.

Bloqueios nas rodovias

Com relação ao protesto de caminhoneiros, que bloquearam rodovias por não concordarem com o resultado das eleições, os parlamentares se dividem entre os que apoiam e os que condenam o movimento.

Bolsonaristas que ocupam as rodovias no Estado e a frente do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande, pedem intervenção militar e aguardam posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que não se manifestou desde o anúncio do resultado das eleições.

Do mesmo partido do presidente, o deputado João Henrique afirma que o protesto é legítimo e representa a indignação do povo.

Assim como boa parte dos apoiadores do presidente, ele afirmou que o Brasil não pode virar Venezuela e criticou o Judiciário.

"As pessoas que estão ali estão sentindo a interferência do ativismo judicial, estão sentindo que a quebra da isonomia no pleito eleitoral ocorreu e elas estão buscando uma maneira legítima de protestar", disse.

Capitão Contar, que foi candidato ao governo e perdeu no segundo turno, diz que sempre fez parte de manifestações e acha legítimo o direito de se manifestar.

No entanto, ele pondera que deve haver organização.

"Eu não defendo aquilo que atrapalha o direito de ir e vir de outras pessoas, mas o direito de se manifestar é livre. Eu continuo do lado do Bolsonaro, sempre estarei, das pautas conservadoras, estaremos sempre lutando por esses ideais", afirmou.

Pedro Kemp, ao contrário, afirmou que o movimento é antidemocrático, pois contesta o resultado de eleições livres.

"É uma eleição onde todos puderam se manifestar, nós temos um sistema eleitoral seguro, as urnas são confiáveis, foram testadas, foram feitas auditorias, é um resultado que não pode ser contestado".

Coronel David discordou e disse que o PT, sempre esteve ao lado das manifestações que fecham estrada.

Kemp rebatou afirmando que houve apoio em protestos reivindicando direitos ou contra ilegalidade, e não contra o regime democrático exigindo intervenção militar.

Gerson Claro e Barbosinha, ambos do PP, também se manifestaram a favor do desbloqueio das rodovias.

Barbosinha, eleito vice-governador, também agradeceu Capitão Contar, que ligou para parabenizá-lo, em respeito a democracia.

"E nesse momento de protestos é preciso o respeito à decisão da maioria", pontuou Barbosinha.

"Nós como democráticos, pessoas do Parlamento, temos sempre que procurar buscar o entendimento, buscar fazer com que as pessoas entendam que o direito de ir e vir constitucional é muito maior do que o questionamento da eleição. Há decisão judicial em MS e outra nacional do STF para que as forças policiais tomem as devidas providências e reestabeleça o mais rápido possível esse direito", disse Gerson Claro.