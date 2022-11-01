Derrotado nas urnas, Beto Figueiró participa de "levante" em frente ao CMO

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O advogado Beto Figueiró, que concorreu como vice do ex-candidato ao cargo de governador nestas eleições, o então deputado estadual Capitão Contar (PRTB), é um dos participantes do “levante” que acontece em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO).

As manifestações que acontecem em frente ao CMO são uma parte dos atos que acontecem em todo o país contra o resultado obtido democraticamente nas urnas neste domingo (30), dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para a presidência da república, derrotando o atual presidente, Jair Bolsonaro.

Os manifestantes bolsonaristas alegam fraude no resultado das urnas, mas apenas em âmbito nacional. Com relação ao resultado do cargo de governador, eles acreditam que não houve fraude. Sobretudo, os manifestantes têm pedido por intervenção militar.

Em vídeo compartilhado por manifestantes bolsonaristas. Beto Figueiró aparece juntamente com seus apoiadores em frente ao CMO.

Sobretudo, parte dos manifestantes têm pedido por intervenção militar.

Contrariedade

Após o fim da apuração dos votos em Mato Grosso do Sul, Beto Figueiró declarou que a derrota é reflexo de um atraso institucional do estado, e criticou a imprensa.

Em entrevista anterior ao Correio do Estado, ele alegou que o Estado só irá evoluir com muito enfrentamento.

“Eu acho que o Mato Grosso do Sul está imerso em um atraso institucional de 300 anos. Lamentavelmente, a eleição ainda é mercantilizada, parte da mídia é cooptada pelo poder público, é paga com salário dos nossos impostos, e não faz um jogo limpo, faz um jogo antidemocrático”, disse.

“Nós estamos prontos, cada dia mais, para continuarmos a batalha, continuarmos lutando, de modo a depurarmos essa sociedade que entendemos, não é o que queremos para nossos filhos e netos”, finalizou.

Capitão Contar

Ao ser questionado sobre seu posicionamento em relação às manifestações, o então deputado estadual Capitão Contar alega achar legítimo e democrático qualquer manifestação.

“Eu sempre fiz parte das manifestações e acho legítimo nós irmos às ruas para protestar por alguma coisa. Então sei que eu não defendo aquilo que atrapalha o direito de ir e vir de outras pessoas, mas o direito de se manifestar é livre”, explica.

“Eu continuo do lado do Bolsonaro, sempre estarei, e das pautas conservadoras, estaremos sempre lutando por esses ideais”, disse.

Questionado sobre os pedidos de intervenção militar e uma ameaça à democracia, Contar alega que não é bem assim.

“Na verdade, quando se pede intervenção é que algo seja feito, não necessariamente há intervenção, ninguém tá pedindo golpe militar. Pedem que algo seja feito para esses desmandos e essas incoerências da política, questão da apuração de votos, cada um tem a sua pauta”.

Ele finaliza ressaltando que acredita que a manifestação atual é democrática e que não há qualquer coisa fora da lei.

(Leo Ribeiro colaborou).