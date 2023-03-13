Riedel se reúne com IBGE para auxiliar no Censo Demográfico em Mato Grosso do Sul

O governador do Estado, Eduardo Riedel, se reuniu com a direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na manhã desta segunda-feira (13). Redel se colocou à disposição para ajudar a finalizar o censo demográfico que está sendo realizado em Mato Grosso do Sul.
A coleta do Censo teve início no ano passado e contou com o apoio do governo do Estado para implementação de postos de coleta, locais para treinamento de equipes e estrutura para realização da pesquisa no Estado.
O encontro entre o governador e o superintendente estadual do IBGE, Mário Alexandre de Pinna Frazeto, teve como objetivo encontrar soluções de interlocuções entre o Instituto e os municípios que ainda não responderam ou apresentam dificuldades de acesso.
De acordo com o superintendente do Instituto, a parceria do Estado com o IBGE é muito importante, dado a dificuldade de acesso às pessoas que ainda não responderam ao Censo.
“Estamos com dificuldades em alguns municípios. Essa parceria vai ajudar nessa interlocução com as prefeituras. O governo sempre foi um grande parceiro do Censo”, afirmou.
O superintendente também explicou que, atualmente, o Censo está na etapa de revisão dos dados e início da fase de apuração.
“Estamos voltando para alguns municípios para tentar achar a população que não encontramos no período anterior. Muitas vezes as pessoas estavam ausentes ou o local fechado”.
Fase de apuração
De acordo com IBGE, a fase de apuração é a etapa de análise dos dados do Censo a serem realizados pelo Comitê de Fechamento do Censos (CFC). O processo inclui também verificar os dados dos municípios selecionados pelo CFC e realizar alguns retornos a campo.
No Brasil, 92% da população brasileira recenseada pelo IBGE, cerca de 189,4 milhões de pessoas responderam ao questionário.
Segundo o Instituto, os resultados definitivos do Censo referentes à população dos municípios será divulgado em abril de 2023.
O Censo Demográfico tem como objetivo contar o número de habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros. Os dados também ajudam na definição de políticas públicas mais assertivas como direcionamento de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e programas sociais.
Prévia
Em prévia do censo divulgada pelo IBGE, Mato Grosso do Sul ganhou cerca de 384.401 mil habitantes em 12 anos. No último censo, realizado em 2010, a população do Estado era de 2.449.341. Entretanto, o número deve ser ainda maior, visto que a coleta de dados ainda não terminou.
A prévia também revelou que Mato Grosso do Sul é o sétimo estado com a menor população entre os estados do país.
Confira os municípios mais populosos de MS:
1° Campo Grande, 942.140 habitantes;
2° Dourados, 261.019 habitantes;
3° Três Lagoas, 132.651 habitantes;
4° Corumbá, 94.874 habitantes;
5° Ponta Porã, 90.756 habitantes.
Municípios menos populosos de MS:
75° Rio Negro, 4.691 habitantes;
76° Alcinópolis, 4.670 habitantes;
77° Taquarussu, 3.634 habitantes;
78° Figueirão, 3.520 habitantes;
79° Jateí, 3.315 habitantes.