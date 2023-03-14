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Carlão tem pretensões de disputar prefeitura de Campo Grande pelo PSB em 2024

Presidente da Câmara de Campo Grande destacou que caso se confirme, candidatura acontecerá pelo partido atual

Alison Silva

Alison Silva

14/03/2023 - 14h45
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Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e vereador por quatro mandatos consecutivos, Carlos Augusto Borges “Carlão” (PSB) se colocou à disposição do partido para disputar a prefeitura da capital em 2024.

A declaração do vereador ocorreu durante sessão da Câmara dos vereadores na manhã desta terça-feira (14). “Carlão vai ser vice de um, vice de outro, eu não sou vice de ninguém, eu sou candidato a vereador, se o partido precisar de mim eu vou ser candidato a prefeito”, disse já no fim da sessão.

Com o aval de outros vereadores, Carlão destacou o fato das “oportunidades estarem aí”. Ao Correio do Estado, Carlão disse que além dele, o partido conta com os nomes de Ricardo Ayache, atual presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems) e Paulo Duarte, ex-deputado estadual.

Carlão destacou que caso a candidatura se concretize, acontecerá exclusivamente pelo partido atual. “Em caso de candidatura esta acontecerá pelo PSB.

"Além de mim, o partido conta com Paulo Duarte e Ricardo Ayache, nomes fortes. Sobre a candidatura, me coloco à disposição para ser prefeito, uma vez que não existe candidato à vice. Em caso de convites faltando 10, 15 dias para o anúncio das chapas, tudo bem, agora neste momento não existe essa possibilidade”, disse.

À reportagem, Carlão disse que política é momento, e que o partido deve decidir quem estará mais em condições de disputar a cadeira do Executivo Municipal, ocupada atualmente por Adriane Lopes (Patriotas). 

“Eu gostaria até de ser vice, mas não posso dizer que sou candidato a vice, até porque não existe essa candidatura. Se o candidato a prefeito na época me convidar e a população crer que eu vou ajudar, eu estou junto”.

Segundo ele, o momento é de se reunir internamente para deliberar as alianças, a fim de ampliar o partido tanto em âmbito nacional, quanto no número de cadeiras ocupadas na Câmara. Atualmente o partido ocupa uma das 29 cadeiras do legislativo municipal.

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