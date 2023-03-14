Carlão tem pretensões de disputar prefeitura de Campo Grande pelo PSB em 2024

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande e vereador por quatro mandatos consecutivos, Carlos Augusto Borges “Carlão” (PSB) se colocou à disposição do partido para disputar a prefeitura da capital em 2024.

A declaração do vereador ocorreu durante sessão da Câmara dos vereadores na manhã desta terça-feira (14). “Carlão vai ser vice de um, vice de outro, eu não sou vice de ninguém, eu sou candidato a vereador, se o partido precisar de mim eu vou ser candidato a prefeito”, disse já no fim da sessão.

Com o aval de outros vereadores, Carlão destacou o fato das “oportunidades estarem aí”. Ao Correio do Estado, Carlão disse que além dele, o partido conta com os nomes de Ricardo Ayache, atual presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems) e Paulo Duarte, ex-deputado estadual.

Carlão destacou que caso a candidatura se concretize, acontecerá exclusivamente pelo partido atual. “Em caso de candidatura esta acontecerá pelo PSB.

"Além de mim, o partido conta com Paulo Duarte e Ricardo Ayache, nomes fortes. Sobre a candidatura, me coloco à disposição para ser prefeito, uma vez que não existe candidato à vice. Em caso de convites faltando 10, 15 dias para o anúncio das chapas, tudo bem, agora neste momento não existe essa possibilidade”, disse.

À reportagem, Carlão disse que política é momento, e que o partido deve decidir quem estará mais em condições de disputar a cadeira do Executivo Municipal, ocupada atualmente por Adriane Lopes (Patriotas).

“Eu gostaria até de ser vice, mas não posso dizer que sou candidato a vice, até porque não existe essa candidatura. Se o candidato a prefeito na época me convidar e a população crer que eu vou ajudar, eu estou junto”.

Segundo ele, o momento é de se reunir internamente para deliberar as alianças, a fim de ampliar o partido tanto em âmbito nacional, quanto no número de cadeiras ocupadas na Câmara. Atualmente o partido ocupa uma das 29 cadeiras do legislativo municipal.

Assine o Correio do Estado