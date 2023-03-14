Em reunião com ministro, Alan Guedes pede celeridade em obra do aeroporto de Dourados - Foto: Divulgação

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Durante a 84º Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), em Brasília (DF), o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), solicitou ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, mais celeridade na obra de reforma e ampliação da pista do aeroporto regional do município.

“Levei a cobrança dos douradenses que clamam pelo retorno o mais breve o possível do funcionamento do nosso aeroporto. Nós entendemos que o período de chuvas provocou um atraso na obra, mas é urgente a retomada dos voos, principalmente, os diretos para São Paulo”, ressaltou chefe do Executivo.

Ele lembrou que, além dos voos domésticos a passeio, a classe empresarial e produtiva da região sul do estado também quer urgência na volta do funcionamento do aeroporto.

Ao prefeito, o ministro Márcio França garantiu que vai se inteirar sobre a obra e colocou o governo federal à disposição para demandas de homologação e liberação da pista. “Foi uma conversa rápida, mas produtiva”, acrescentou.

A obra é executada pelo Exército Brasileiro ao custo estimado de R$ 72 milhões oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e contempla reforma e ampliação da pista de pouso e decolagens em 300 metros.

Além disso, está incluída a regularização das faixas de pista e áreas de segurança, drenagem, colocação de cerca operacional e trabalhos de terraplenagem das áreas destinadas às futuras edificações.

Três grandes companhias aéreas já sinalizaram o interesse em voltar a operar na cidade e, agora, aguardam a liberação para funcionamento.

FNP

No mesmo evento, o prefeito Alan Guedes foi eleito, por aclamação, vice-presidente de Economia Verde da FNP para o próximo biênio, passando a integrar o grupo das maiores lideranças municipais do Brasil.

Já o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, foi reconduzido à presidência da Frente, enquanto os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de São Paulo, Ricardo Nunes, e de Palmas, Cintia Ribeiro, também foram reconduzidos para as respectivas vice-presidências.

“É com uma felicidade imensa que assumo mais este desafio. Fazer parte da Frente e poder discutir os problemas dos municípios brasileiros junto às lideranças do Congresso é muito importante, sempre aprendemos com as experiências de outros prefeitos e prefeitas”, disse Alan Guedes.

Após a eleição da Mesa Diretora, foi instituída a bancada da FNP no Congresso Nacional. Quase 100 parlamentares, entre eles mais de 80 deputados federais, integram a bancada, que será coordenada pelo deputado federal por São Paulo, Jonas Donizette.

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